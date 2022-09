Moro, el juez parcial que condenó a Lula sin pruebas, se somete a búsqueda judicial

Sergio Moro, el juez que condenó sin pruebas al expresidente Lula da Silva, fue objeto de una búsqueda de materiales en Paraná. La acción procedía del Tribunal Electoral y ejecutó, en la mañana de este sábado (03), órdenes de cateo y secuestro por material de campaña irregular en la casa del exjuez, exministro de Jair Bolsonaro (PL) y candidato a Senador por Paraná , Sergio Moro (Partido de Derecha Unión Brasil). El Tribunal Regional Electoral de Paraná tomó la decisión tras una denuncia de que varios materiales impresos de campaña violan la legislación electoral.

Por vía judicial, la jueza auxiliar Melissa de Zevedo Olivas tomó la decisión tras el argumento de abogados de la Federación Brasileña de la Esperanza en Paraná (organización política del PT, PC do B y Partido Verde) que varios impresos y redes sociales de la campaña de Moro violar la legislación electoral.

La decisión también abordó determinar la eliminación de las remesas gratuitas que sean irregulares y la regularización del material destinado a la publicidad del candidato en TV. Como dos medidas deben realizarse en un plazo de 48 horas, bajo pena de multa diaria.

En un comunicado, el abogado de la Federación, Luiz Eduardo Peccinin, en todo el material de campaña de Moro, los nombres de sus suplentes, Luis Felipe Cunha y Ricardo Guerra, están en un tamaño menor al requerido por la ley.

La solicitud se fundamenta en el artículo 36 de la ley electoral, que establece que en la publicidad del tamaño de los candidatos al cargo de mayoría, “los nombres de los candidatos a vice o suplentes a senador deberán ser también legibles y no menos del 30 % del titular”. nombre."

En clara violación, se advierte que Moro, al parecer, trata de ocultar el nombre de sus suplentes, Luis Felipe Cunha y Ricardo Guerra, exponiendo en su marca de campaña el nombre de sus compañeros de fórmula en un tamaño mucho más pequeño para darle esto al votante. información 'de manera clara y legible, como exige la ley', sigue la solicitud al juez.

La magistrada en su determinación afirma que en su sitio web oficial y en Twitter e Instagram, la candidata “ni siquiera menciona el nombre de los suplentes, en absoluto incumplimiento de la legislación electoral”.

“En cuanto a las demás redes sociales registradas, es evidente la discrepancia entre el tamaño de letra del nombre del candidato a senador del Parlamento y los suplentes”.

La decisión también ordena a la presidencia del canal excluir todos los videos de Sérgio Moro de YouTube, incluidos aquellos con críticas al ex Luiz Inácio Lula da Silva. Por parte del exjuez que condenó a Lula para impedirle disputar las elecciones de 2019 que beneficiaron al actual presidente Bolsonaro, el asesor de Moro dijo que "los allanamientos y aprehensiones se refieren sólo a, supuestamente, los nombres de los suplentes no tienen la tamaño del 30% del nombre del titular". “Sin embargo, esto no se corresponde con la verdad.

El apartamento de Sergio Moro fue el lugar del registro y la incautación porque la dirección figuraba en su registro de campaña del Senado. “No se incautó nada en el acto”, dice el consejo de Moro.

Peccinin lo expresó en sus redes sociales: “solo se realizó en su residencia porque el propio comunicado divulgó el domicilio como sede de su comité central de campaña”. “Importante que se publique la verdad”, escribió. Por su parte, también en las redes sociales, Sergio Moro dijo que no se intimida, pero que repudia "el grotesco intento de calumniarme e intimidar a mi familia".

La Justicia Electoral también realizó una orden de allanamiento y secuestro de materiales de campaña en el Comité de Paulo Roberto Martins, candidato al Senado por Paraná y apoyado por el presidente Bolsonaro (PL). La decisión de Brasil da Esperança también fue propuesta por nombres propuestos por la Federación que los suplentes no tienen la talla correcta.

Moro tiene varios problemas en su historial. Fue juez de primera instancia en una ciudad del interior, su esposa, abogada de petroleras extranjeras contra Petrobras, es actualmente candidata a diputada federal. En un primer momento, el exjuez de la Operación Lava Jato y exministro de Justicia de Jair Bolsonaro, quien traicionó políticamente al no cumplir con el requisito para ser postulado por el presidente a la Corte Suprema, dijo que intentaría la Presidencia de la República. Con su popularidad sacudida ante la prueba de su parcialidad y el archivo de la condena contra Lula, fue vetado por la cúpula del partido. comenzó a dar señales de que podría postularse para el Senado por São Paulo.

Su camino está lleno de curvas que se alejan de la ética que decía defender. En marzo de este año, se unió a União Brasil y transfirió el título electoral a São Paulo. Sin embargo, a principios de junio, el Tribunal Regional Electoral del Estado de São Paulo (TRE-SP) dictaminó que Moro (União Brasil) no podía postularse para las iniciativas de 2022 para São Paulo. La TRE realizó una descarga irregular de la credencial de elector de la capital paulista del ex juez. Y dictaminó que tiene prohibido disputar cualquier cargo en el estado. Ante la imposibilidad de defraudar el lugar de residencia, en julio anunció que se postularía para el Senado por la provincia de Paraná.

Moro formó parte de un poder judicial que intenta encarcelar a líderes populares con políticas inclusivas. Un grupo que le sirve más a los extranjeros con la destrucción de la industria nacional, como golpeó al sector petrolero, de la construcción y de los servicios nacional. Se alinea con la práctica que atenta contra la soberanía y ha perseguido a Fernando Lugo en Paraguay, Cristina Kirchner en Argentina, Manuel Zelaya en Honduras y Evo Morales en Bolivia. Moro está muy lejos de conseguir el escaño en el Senado según las encuestas. Es cuando traicionas a tantos que mereces ser olvidado por tu gente. Esta historia no ha terminado, faltan capítulos de investigaciones en el poder judicial sobre la participación de EE.UU. y cuánto ganaron algunos magistrados para golpear a Brasil.