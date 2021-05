Moneda digital sudamericana

La relación entre el hombre y la moneda muestra una trayectoria que se remonta a la época primitiva con individuos que intercambiaban conchas. Después de siglos hemos llegado a las tarjetas electrónicas y al dinero digital.

De hecho, la relación entre dos bienes o servicios que se pueden comparar utilizando un modelo estándar que permitió revolucionar la economía al permitir el intercambio indirecto a través de la unidad de valor.

Al dar voz a la historia, podemos identificar que, lentamente, se ha desarrollado a lo largo de los siglos un tipo de moneda, que reúne artículos fácilmente comerciables como pieles de animales, sal y armas. Estos bienes comercializados sirvieron como un medio para cambiar de propietario (aunque el valor de cada uno de estos artículos todavía era negociable en muchos casos). Este sistema de comercio se ha extendido por todo el mundo, aunque obsoleto, todavía sobrevive en algunas partes remotas del mundo.

Uno de los logros de la introducción de dinero fue aumentar la velocidad con la que los negocios. Tal centralidad está anclada en la modernización del modelo de intercambio y aún marca nuestra contemporaneidad.

Utilizando los registros históricos, informa los años del 770 a.C., que los chinos pasaron del uso de objetos reales utilizables, como herramientas y armas, como medio de intercambio por el uso de réplicas en miniatura de estos mismos objetos fundidos en bronce. Aunque el gigante oriental fue el primer país en usar un objeto que los modernos pueden reconocer como monedas, la primera región del mundo en usar una instalación industrial para fabricar monedas que podrían usarse como moneda fue en Europa, en la región llamada Lydia.

En este proceso, en el 600 a. C., el rey Alyattes de Lydia acuñó la primera moneda oficial. Fueron hechos uniendo plata y oro y fueron sellados con grabados que funcionaban como denominaciones. Sin embargo, volviendo a los chinos, hicieron la transición al papel moneda alrededor del 700 a. C.

En el período hasta el siglo XVI, las regiones de Europa todavía usaban monedas de metal como su única forma de dinero. Esta realidad ocurrió en gran parte debido a la situación colonial; la adquisición de nuevos territorios a través de la conquista europea les proporcionó nuevas fuentes de metales preciosos y les permitió seguir acuñando más monedas.

El modelo de banca imperial se instaló en las colonias latinoamericanas, hasta mediados del siglo pasado. Las operaciones de depósitos y préstamos se han pactado como actividad básica. Prácticamente no había otros servicios. Los bancos tuvieron una característica de austeridad en su período de instalación hasta mediados del siglo XX, hasta que comenzaron a manejar valores, ya sea por especulación o para lograr más ingresos con manipulación de tasas de interés.

Incluso con una cantidad determinada de moneda, pasaron a prestar y manejar más de lo que tenían en sus activos. Es cuando la banca comercial, aún sin poder emitir papel moneda, se apropia del poder de generar una base monetaria mayor para la economía, financiando más de lo que tenía en efectivo. La especulación pasó a formar parte de su actividad, administrando la moneda e invirtiendo en su poder político para actuar a favor o en contra de las naciones según sus intereses.

En su ejercicio económico, a menudo superan el producto interior bruto de muchos países. Entonces, es un hecho que los bancos en la práctica aumentan o disminuyen la liquidez de la economía, independientemente de los activos que tengan en depósitos corrientes.

La estructura de la red de control de las empresas financieras transnacionales afecta la competencia en el mercado global y la estabilidad financiera. Hasta ahora, solo se han estudiado pequeñas muestras nacionales y no ha habido una metodología adecuada para evaluar el control a nivel mundial. Las empresas transnacionales forman una estructura gigante y una gran parte del control fluye hacia un núcleo pequeño y estrechamente integrado de instituciones financieras.

Incluso hasta ahora, solo se han abordado muestras nacionales pequeñas y sin una definición de metodología adecuada para evaluar el control a nivel mundial, un estudio lanzó un análisis avanzado en septiembre de 2011 por el Instituto Federal de Tecnología de Suiza. Este informe ya apuntaba a la concentración de la economía en nombre de unos pocos grupos. En esta medición, se señaló la siguiente clasificación en orden ascendente: 10. Merrill Lynch & Co Inc - 9. UBS AG - Suiza; 8. Vanguard Group Inc - Estados Unidos; 7. Legal & General Group PLC - Reino Unido; 6. JP Morgan Chase & Co - Estados Unidos; 5. State Street Corporation - Estados Unidos; 4. AXA - Francia; 3. FMR Corporation - Estados Unidos; 2. Capital Group Companies Inc - Estados Unidos; 1. Barclays PLC - Reino Unido.

Estos fondos controlan las principales empresas del mundo, los ahorros de los principales países y también las fortunas individuales. Por tanto, es inequívoco que sus objetivos se alían con las grandes economías en detrimento de las menos desarrolladas, pero de inmensa riqueza. Las instituciones financieras comenzaron a utilizar la cantidad de monedas y recursos para controlar la política y la economía. Está vinculado a grandes inversiones e intereses exploratorios, controlando el monto de la recaudación tributaria y beneficiando principalmente a sus socios en movimientos globales, ya sean actividades financieras o productivas.

Lo que se presenta es una realidad donde los bancos y los fondos crean divisas a través de su práctica en el mercado, llevando liquidez a sectores y países en detrimento de otros. Por tanto, no pretenden perder este poder, impidiendo que nuevas fuentes financieras que pasen el margen de su control sea el objetivo primero en este juego.

EL CAMINO HACIA UNA MONEDA DIGITAL SUDAMERICANA

Es en este contexto marcado por las contradicciones entre los intereses del gran capital mundial y los países en desarrollo, que podemos identificar el uso de la moneda como un freno a la evolución económica de las naciones sudamericanas.

El patrón del dólar en las operaciones comerciales y financieras provocó que las dependencias de estas naciones generaran un superávit cambiario en la moneda estadounidense para cumplir con los compromisos. Por un lado, sería la forma de producir lo que quiere la demanda de los países desarrollados, es decir, productos primarios y recursos naturales, un modelo de intercambio desventajoso frente a los bienes industrializados y de alta tecnología. De otra forma, sería pedir ayuda al sistema financiero controlado por la Unión Europea en el caso del Banco Mundial, o los Estados Unidos administrando el FMI. Ambas direcciones trajeron dependencia a los Estados Unidos y los ex colonizadores, con la ayuda decisiva de los grandes bancos y fondos financieros utilizando supuestos sobre las naciones latinoamericanas.

Los intereses estadounidenses han llevado a que este uso cada vez mayor de la moneda como herramienta para el uso de sanciones contra países considerados adversarios. Las sanciones introducidas por Estados Unidos resultarán en un acceso reducido al dólar como moneda de reserva mundial. Al final de la administración Trump, noventa naciones habían sufrido. El argumento era que "dado que la moneda es un bono del gobierno de Estados Unidos, tendrían derecho a bloquear los fondos depositados bajo este modelo".

Estados Unidos introdujo medidas restrictivas sin pensarlo mucho, notándose por la lista de países: Venezuela, Irán, China, incluso la Unión Europea y llegó a Suiza. Tal centralidad en la política estadounidense de bloquear o sancionar a los opositores económicos y en la geopolítica global es lo que hizo más urgente la creación de una alternativa sudamericana. Más que un camino necesario para el desarrollo, era urgente defender la riqueza de las naciones susceptibles de sufrir amenazas si se depositaba en dólares.

La idea de una moneda continental no es nueva y ha pasado como proyecto de varios líderes latinoamericanos. “Este es un instrumento de soberanía monetaria y financiera”, dijo Luis Arce, entonces ministro de Economía de Bolivia en 2009 (algunos países de América Latina) fue aprobado en la cumbre del Alba en Cochabamba, pero en la práctica hubo una falta de depósitos en niveles de recursos en dólares o euros, que permitirían al banco gestionar la conversión con protagonismo.

Los límites del pasado están siendo derribados por una nueva era con el dinero digital y la llegada de las criptomonedas, las naciones pueden utilizar una red que además de permitir que las nuevas fronteras de desarrollo impriman menos dependencia del dólar.

Desde el punto de vista actual, las Criptomonedas son archivos, bits con datos que buscan cumplir con todas las funciones atribuidas al dinero tradicional, pero utilizando internet como medio de transmisión. Sin querer profundizar en el concepto, su concepción económica y su categorización legal, es útil distinguir las criptomonedas del dinero digital, una esperanza para las naciones en desarrollo.

Conceptualmente, el dinero digital o moneda digital es el nombre genérico de cualquier sistema utilizado como medio de pago digital. Esto debe entenderse en oposición a los conceptos de dinero físico, dinero metálico o papel moneda. El dinero digital es el género que incluye todas las demás categorías: dinero electrónico, monedas virtuales y criptomonedas.

A diferencia de las criptomonedas u otro tipo de representación digital del dinero que usa el banco comercial, esta moneda digital controlada por el estado tiene su equivalente en el mundo real, es decir, está respaldada por dinero físico y sujeta a las regulaciones de las naciones. Así, los países del continente sudamericano deben garantizar esta operación a través de sus riquezas nacionales, incluso naturales. Pero sin obligación de seguir las determinaciones de los fondos de financiación.

Además, no disfruta del anonimato de las criptomonedas, una herramienta descentralizada que no almacena datos personales ni registros históricos de las transacciones de sus usuarios.

En conclusión, para estos países,además del gran objetivo de incrementar la integración, los pagos internacionales serían más rápidos y baratos, así como transacciones más seguras, se encuentran entre sus ventajas. En cuanto a la recaudación tributaria, tendería a aumentar considerablemente, reduciendo la evasión fiscal y el cambio de divisas, una práctica común de sus ricos cuando envían recursos a los paraísos fiscales. Otro aspecto es identificar y aprehender el capital utilizado por el crimen organizado.

El uso de la versión digital permitirá un mayor control por parte del Estado, fomentando el comercio internacional entre países vecinos, ya que es más fácil y completo.A medida que avanza la unión sudamericana en este sistema, el conglomerado comercial se volvería cada vez más fuerte y, por lo tanto, más aliados comerciarían con la moneda digital.

Sin embargo, desde el punto de vista socioeconómico, esta construcción financiera requeriría el mismo pilar que el inicio del uso de la moneda. La credibilidad de la aceptación del mercado. Aquí es donde entraría la necesidad de transparencia y protagonismo de estos gobiernos, frente a EEUU, la Unión Europea y los grandes bancos internacionales interesados en mantener inerte el modelo, por un sistema que actualmente se alimenta entre ellos.