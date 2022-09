Los rusos llegan voluntariamente al alistamiento militar y el referéndum sobre adhesión de regiones a Rusia

Durante el primer día de movilización parcial, 10.000 personas se presentaron solas a las oficinas de registro y alistamiento militar, sin esperar la citación, informó el Ministerio de Defensa ruso, y el representante del Estado Mayor General explicó quiénes caerían bajo ella y quiénes recibirían el aplazamiento.

Pronto, en la noche del 22 de septiembre tuvo lugar un importante intercambio de prisioneros de guerra: 56 ciudadanos de Rusia, RPD y LPR regresaron de la detención en Ucrania. El departamento militar de la Federación Rusa dijo que las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron forzar el río Oskol en la región de Kharkov, pero fracasaron y sufrieron grandes pérdidas. Los expertos rusos explican que esta es ahora la única dirección en la que el enemigo continúa intentando grandes ataques.

Tras el anuncio de la movilización parcial en Rusia, los reclutas llegan a las oficinas de alistamiento militar el tercer día de la mañana. Según medios rusos, el 23 de septiembre la mayoría recibió citaciones, pero hay quienes expresaron su deseo de servir voluntariamente.

Todo este movimiento se da entre dos hechos importantes. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo que se reunió con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, para discutir un plan de paz mexicano para el conflicto en Ucrania, que presentó esta semana ante la Asamblea General de la ONU.

México ha propuesto un acuerdo para detener los combates, pero Ucrania se opone al plan, que dice beneficiará a Rusia, liderada por el primer ministro indio, Narendra Modi, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el papa Francisco.

En otro hecho mayor, actualmente está la adhesión a Rusia de las regiones separatistas. Se están llevando a cabo referéndums en cuatro regiones de Ucrania, y los resultados a favor de la adhesión se consideran una conclusión inevitable. El Kremlin espera que las áreas se unan a Rusia rápidamente si los referéndums dan como resultado votos a favor de tal movimiento, lo cual es probable. "Estoy convencido de que esto sucederá rápidamente", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en una conferencia de prensa.

Peskov agregó que Moscú considerará cualquier intento de Ucrania de retomar las cuatro regiones como "ataques" a su propio territorio si las regiones deciden unirse a Rusia. "Inmediatamente [después de la decisión de unirse a Rusia] la Constitución de Rusia entrará en vigor en relación a estos territorios", dijo.

Mientras tanto, la OTAN está aumentando el apoyo financiero y militar a Ucrania, lo que llevó a Putin a citar que Rusia "lucha mucho contra Occidente". Pero es poco probable que Rusia use armas nucleares en Ucrania a menos que la OTAN ponga sus fuerzas en el campo de batalla.

"Si el Occidente colectivo ataca a Rusia con sus fuerzas armadas convencionales, entonces la respuesta de Rusia muy bien podría ser nuclear, ya que no hay comparación entre el potencial militar convencional de Occidente y el de Rusia", dijo Evgeny Buzhinsky, un oficial de prensa del teniente general retirado que sirvió como comandante, principal negociador de control de armas para el ejército ruso de 2001 a 2009. Pero el aumento del conflicto con los recursos estadounidenses podría llevar a Rusia a usar nuevas armas.

En este contexto, ahora se demandan cuatro tipos de especialidades militares para participar de forma especial en la operación para proteger el Donbass: francotiradores, petroleros, artilleros y conductores. Pueden ser soldados menores de 35 años y oficiales menores de 55 años. No se invitará a los mayores de los límites de edad indicados, así como a los que no sean aptos por motivos de salud.

Todas las personas movilizadas tienen derecho a las prestaciones comunitarias, fiscales y médicas en pie de igualdad con los soldados contratados. Además, los nuevos participantes en el operativo especial mantendrán sus puestos, para los que el Gobierno ya aprobó los cambios necesarios.

Son autodeterminaciones demostradas como este viernes, el voluntario Konstantin Babinin, en una entrevista con la televisión estatal rusa (IZ), contó por qué, sin esperar citación, dio el paso de ir a la oficina de registro y alistamiento militar para ir a la zona de operaciones especiales. El joven señaló que después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, se dirigiera a los ciudadanos, se dio cuenta de que su lugar estaba en el ejército. Según enfatizó el voluntario, durante su servicio militar adquirió experiencia de combate que lo ayudará a llevar a cabo misiones de combate ante el anuncio de movilización parcial en Rusia.

De hecho, Rusia no necesita dotar a su ejército de armamento nuclear para conseguir sus objetivos estratégicos, como destruir la infraestructura de transporte utilizada para entregar los cargamentos de armas occidentales. El duro invierno todavía está por llegar, ya ha advertido Estonia a su población que habrá racionamiento de energía. Rusia tiene suficiente poder para vencer a Ucrania.

Volviendo al proceso de convocatoria, el 23 de septiembre, el secretario de prensa del presidente de la Federación Rusa, Dmitry Peskov, expresó el sentimiento de orgullo del Kremlin por los rusos que acudieron voluntariamente a las oficinas de alistamiento militar. Al explicar en una conferencia de prensa si había tales voluntarios entre los funcionarios del Kremlin, Peskov informó que aún no estaba al tanto de tales ejemplos.

En una declaración pública, el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa también aclaró que los empleados de empresas de TI acreditadas, empleados de empresas estratégicas en el campo de la información y la comunicación, editores de medios, así como empleados de organizaciones que garantizan la estabilidad del sistema nacional de pagos no están sujetos a movilización parcial.

Todo este proceso va en contra de la ayuda global de Occidente a Ucrania contra Rusia, que desencadenó el miércoles 21 de septiembre que el presidente ruso firmara un decreto de movilización parcial. Como explicó el jefe del Ministerio de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, los empleados de empresas en el complejo industrial militar durante el período de trabajo en estas organizaciones, estudiantes de universidades militares y reclutas recibirán un aplazamiento de reclutamiento. Además, como se informó el 23 de septiembre en el ministerio, los expertos en TI, comunicaciones, medios y finanzas tampoco participarán en la movilización parcial.

Rusia, que tiene una posible reserva de 25 millones de personas para combatir, demandará inicialmente 300.000. En este contexto, el contraalmirante Vladimir Tsimlyansky, representante del departamento principal de organización y movilización del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de RF, abordó el jueves pasado los principales temas de la movilización parcial.

Como se describe, de acuerdo con la legislación, los soldados y sargentos menores de 35 años, los suboficiales menores de 50 años, los oficiales superiores de hasta 55 años están sujetos a movilización. No se ha establecido el orden de reclutamiento de los de la reserva, pero en primer lugar se movilizan aquellos que tienen las adecuadas especialidades militares y experiencia de combate. En primer lugar, se demandan francotiradores, camiones cisterna, artilleros, conductores y conductores mecánicos de vehículos blindados.

El modelo establecido señala que entre los prevenidos temporalmente el servicio de salud y la reserva de empleados de empresas de la industria de defensa. No están sujetos a movilización quienes tengan cuatro o más hijos a cargo menores de 16 años, así como quienes estén constantemente al cuidado de un familiar o de una persona con discapacidad en el grupo. No serán convocados los ciudadanos cuyas madres tengan cuatro o más hijos menores de ocho años y los críen sin marido.

No se movilizarán los rusos que residan permanentemente en el extranjero y no estén registrados en las fuerzas armadas. Esto no se aplica a cualquier persona que se encuentre en el extranjero en un viaje corto y no haya sido dado de baja. No se excluye la convocatoria de mujeres con matrícula militar especialidades de trabajadores médicos. Sin embargo, como dijo el Contralmirante, "la necesidad de tales especialistas es mínima".

Según informes de la Federación Rusa en el pueblo de Monachinovka, región de Kharkov, las Fuerzas Aeroespaciales Rusas derrotaron la estructura militar y el equipo de las unidades de la 93ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Se destruyeron hasta 100 militantes y hasta 20 unidades de equipo militar, incluida una instalación del sistema de cohetes de lanzamiento múltiple HIMARS, - declaró el oficial del Ministerio de Defensa ruso, el teniente general Igor Konashenkov.

Las unidades de la 14.ª Brigada Mecanizada de Ucrania, después de un intento fallido de forzar el río Oskol en la región de Kharkov, fueron destruidas por ataques de la fuerza aérea rusa. Las pérdidas totalizaron hasta 30 fallecidos y seis vehículos de combate de infantería, precisó también el Ministerio de Defensa.

“La región de Kharkiv es ahora la única dirección donde las fuerzas ucranianas todavía están tratando de atacar seriamente”, dijo a Izvestia el experto militar Dmitry Boltenkov. - La lucha feroz continúa desde Kupyansk hasta Liman. La VFU está tratando de expandir su cabeza de puente más allá de Seversky Donets y atacar el flanco y la retaguardia de la frontera a lo largo del río Oskol, además de tomar Liman. Y sueñan con un progreso aún mayor: Rubizhnoye y Lisichansk.

Pero Kiev entiende que la ventana de oportunidad para esto se está estrechando rápidamente. Cuando, en cuestión de meses, las unidades rusas especiales desplegadas entre el estado mayor militar lleguen a la línea de contacto, no se hablará de ninguna posibilidad para la ofensiva VFU.

Continuando con los informes actuales, el 22 de septiembre, las fuerzas aeroespaciales rusas, las tropas de cohetes y artillería continuaron infligiendo ataques masivos a las unidades y reservas de VFU, así como a las instalaciones de infraestructura militar. Los puntos de despliegue temporal de unidades de la brigada de infantería motorizada 65, el batallón de escolta 19 y mercenarios de la "legión extranjera" en la región de Zaporozhye fueron rotos. Se destruyeron hasta 150 militantes y 19 unidades de equipo militar, dijo el teniente general Igor Konashenkov.

Informes militares señalan que misiles lanzados desde el aire de alta precisión alcanzaron el centro de despliegue temporal de la 17.ª Brigada de Tanques y el depósito de municiones de la 80.ª Brigada de Asalto Aerotransportado de la VFU, cerca de la ciudad de Seversk, en la República Popular de Donetsk. En total, más de 90 militares ucranianos, 15 unidades de equipo militar y más de 1.000 proyectiles de mortero fueron destruidos como resultado de los ataques.

En la práctica, a pesar de una guerra dinámica, y contrariamente a la propaganda occidental, ya 1,6 millones de ucranianos han emigrado fuera del país y la mitad del ejército se ha reducido, lo que se presenta es un conflicto financiado con recursos y militarmente por OTAN-EEUU donde quienes pierden la vida son dirigidos por el excomediante y presidente Volodymyr Ollexandrovytch Zelensky.

El comando ucraniano ahora está tratando de exprimir lo último de sus reservas estratégicas, que ha estado preparando durante varios meses. Por lo tanto, los lanza a ataques suicidas. Pero representan fuerzas mucho más pequeñas que a finales de agosto y principios de septiembre. La parte ucraniana sufrió pérdidas muy grandes en personas y especialmente en equipos, agregó el experto Igor.

En la contabilidad rusa, desde el comienzo de la operación militar especial, se han destruido: 295 aviones, 155 helicópteros, 2.035 vehículos aéreos no tripulados, 375 sistemas de misiles antiaéreos, 5.073 tanques y otros vehículos blindados de combate, 842 sistemas de combate multisistema vehículos lanzacohetes, 3.406 cañones y morteros de artillería de campaña y también 5.786 unidades de vehículos militares especiales, enumeró Igor Konashenkov y aún se acerca el invierno que puede acelerar la rendición o un acuerdo.

Este conflicto dejará cicatrices con desarrollos, o conducirá al mundo a una nueva escalada global de enfrentamientos, sólo porque la OTAN decidió ampliar su radio de acción, una ambición peligrosa e irresponsable.