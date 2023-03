Litio y Bolivia; poder, riqueza y soberanía

El uso medicinal fue la puerta de oportunidad para un mineral que hoy significa renta, poder y soberanía, para la industria moderna y para las naciones. Sean propietarios de reservas o quienes demanden con intención de compra forzando la degradación del valor.

El uso del litio en psiquiatría se remonta a mediados del siglo XIX. Sin embargo, los primeros trabajos pronto se olvidaron, y se le atribuye a John Cade la reintroducción del litio en la psiquiatría para la manía en 1949. Mogens Schou realizó un ensayo controlado aleatorio para la manía en 1954, y en el curso de ese estudio sintió curiosidad por el litio, un profiláctico para la enfermedad depresiva. En 1970, Estados Unidos se convirtió en el país número 50 en admitir litio en el mercado.

Es parte de un grupo químico de metales alcalinos, que son tan altamente reactivos que nunca se encuentran en su forma pura en la naturaleza, solo como compuestos. Su reactividad se debe a su configuración electrónica. Tener un solo electrón (capa externa), llamado electrón de valencia, permite la unión química cuando la capa está abierta.

Esto significa que puede conducir fácilmente el calor y las corrientes eléctricas. Al ser un metal alcalino más liviano, es una opción ideal para usar en dispositivos portátiles. En una explicación más clara, los iones de litio (átomos cargados eléctricamente) se mueven del electrodo negativo al positivo durante la descarga y viceversa, permitiendo que las baterías de litio se recarguen, llegando incluso a tener tres veces la densidad energética de las baterías de plomo, consideradas las tradicionales convencionales. .



En la vida cotidiana humana, los dispositivos eléctricos portátiles se han vuelto esenciales. Podemos enumerar parte de ellos, teléfonos, computadoras portátiles, tabletas, cámaras digitales y muchos otros dispositivos alimentados por batería que probablemente funcionen con baterías de iones de litio. Pero la gama de oportunidades permite que el litio tenga varias otras demandas.

Presenta una diversidad operativa, donde puede ser utilizado para el almacenamiento de rejillas, para la fabricación de vidrios y cerámicas resistentes al calor, grasas industriales e incluso en tratamientos para el trastorno bipolar y la depresión. Sin embargo, lo que ha impulsado al litio desde que llegó al mercado en la década de 1990 es el auge de los vehículos eléctricos (EV).

Conflictos como el de Rusia y Ucrania obligan a naciones ricas sin energía a buscar alternativas, es ahí donde el litio hace que empresarios y gobiernos inviertan tanto en producción como en derrocar gobiernos, como el golpe financiado contra el presidente Evo Morales en 2019, que aboga por una sociedad y no una sumisión extractiva a esta riqueza.



Este crecimiento se puede atribuir, en parte, a que China priorizó la fabricación de vehículos eléctricos en su 13.° plan quinquenal, lanzado en 2015. China ahora fabrica 10.000 vehículos eléctricos por mes, todos con baterías de iones de litio, que se disparó alrededor del 400 por ciento solo en 2021. Las características marcan la diferencia, para ser llamado "oro blanco":

El precio máximo se produjo el 14 de noviembre de 2022 a 598090 yuanes (CNY) por tonelada, aunque hay fluctuaciones, según los incentivos de la demanda del mercado, estamos muy por encima del nivel de 4000 entre 2020 y 2021.

Los precios del carbonato de litio en China cayeron a 13 meses mínimo de 365.500 CNY (1 de marzo) por tonelada a principios de marzo, perdiendo el 40 por ciento de su valor en los últimos tres meses, presionado por un retroceso agresivo en las expectativas de demanda y señales de una oferta sólida subsidiar a los fabricantes de baterías y proporcionar recompensas en efectivo por nuevas compras de vehículos eléctricos, el gobierno chino suspendió los incentivos para el sector automotriz de nuevas energías en enero y catalizó una disminución en la demanda de insumos de baterías de los productores de automóviles a fines de 2022 para aprovechar los subsidios ha llevado al principal productor de baterías CATL a vender productos a un precio fuerte descuento este año, y la compañía espera que los precios suban. las de carbonato se reducen a la mitad en los próximos meses. La caída se agravó debido a que las ventas de vehículos eléctricos en China se contrajeron inesperadamente. Por el lado de la oferta, el mayor productor de Australia proyectó que la producción mundial de carbonato de litio equivalente alcanzaría las 915 000 toneladas en 2023, un 32 % más que la estimación de 2022.

Pero un enfoque positivo es indiscutible. Como resultado de la creciente demanda de baterías de vehículos eléctricos, así como del almacenamiento de energía (ahorro de energía para su posterior distribución a la red eléctrica), algunas estimaciones apuntan a una duplicación de la demanda de litio en los próximos años. En los EE. UU., la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos ha destinado $5 mil millones en fondos federales para estaciones de carga de vehículos eléctricos para apoyar el objetivo del presidente Biden de que los vehículos eléctricos representen el 50% de las ventas de automóviles nuevos para 2030. Con los fabricantes de automóviles a bordo, habrá amplia demanda de litio en los próximos años.



Así, es en este terreno donde la geopolítica entra de manera más profunda y está dispuesta a utilizar sus "armas". En este contexto, el litio ahora es buscado desde Australia hasta China y América del Sur, las naciones más capitalizadas se apresuran a explorar y capturar esta riqueza. Sin embargo, también se asocia a conflictos ambientales y disputas comerciales internacionales, principalmente en gobiernos nacionalistas para defender la soberanía y mayores recursos económicos para su población. Cabe destacar la frase de Evo Morales sobre el tema, cuando fue presidente, “queremos socios, no jefes”, paradigma que deben seguir todas las naciones que tienen riquezas en sus tierras.



En cuanto al mercado, podemos destacar cinco grandes operadores:

1. Albermarle

La empresa minera y productora de productos químicos Albemarle lidera la carga en la producción mundial de litio. Entre los principales clientes de la empresa se encuentra Panasonic (OTCCRFY), que fabrica baterías de litio para todo, desde pequeños productos electrónicos de consumo hasta vehículos eléctricos. En una estrategia exitosa a través de precios volátiles, Albemarle ha demostrado a lo largo de los años ser una operación minera duradera. Tiene una deuda mínima a largo plazo y mucho efectivo para financiar nuevos proyectos, y genera márgenes de ganancias operativas consistentes de bajos a medianos.

2. Litio Ganfeng

Destacado en el gigante asiático, Ganfeng Lithium domina como el mayor productor de materiales básicos de China para la fabricación de baterías de litio. Dado el tamaño de la población de China (1400 millones) y el rápido aumento de las ventas de vehículos eléctricos, Ganfeng está bien posicionado como proveedor líder para los fabricantes de vehículos eléctricos en China, así como para los fabricantes de vehículos eléctricos de EE. UU. como Tesla. El mercado se ve a sí mismo como una empresa capitalizada con efectivo y deuda manejables, y ha generado márgenes de utilidad saludables.

3. Sociedad Química y Minera de Chile

Una de las principales empresas de materiales básicos y productos químicos de América del Sur, Sociedad Química y Minera (SQM), es uno de los mayores productores mundiales de litio utilizado en baterías y otras tecnologías de almacenamiento de energía. Al igual que algunas de las otras operaciones mineras diversificadas y bien establecidas, genera márgenes de ganancias operativas saludables de dos dígitos, está bien capitalizado para financiar la expansión y tiene una deuda mínima. En su enfoque futuro, proyecta que la demanda de litio superará la oferta en 2022, por lo que ha estado invirtiendo para aumentar su capacidad de producción. Con las recientes mejoras completadas, la compañía espera poder aumentar su participación en el mercado de suministro de litio, principalmente para baterías de vehículos eléctricos.

4. vivo

En 2019, la empresa de fabricación de productos químicos FMC escindió su segmento de producción de litio. La nueva empresa, Livent, tenía un historial limitado de funcionamiento como empresa independiente antes del estallido de la pandemia. Los problemas resultantes de la cadena de suministro global han afectado a la empresa desde entonces. Sin embargo, las ventas se están recuperando con el precio del litio y la alta demanda.

Tiene un vínculo de capital en Livent, una apuesta enfocada ya que Livent es uno de los juegos de litio puro más grandes con muchos equivalentes de efectivo disponibles, así como una deuda mínima.

5. Litio Américas

Es una empresa de futuro, aunque con pocos activos en el sector en la actualidad. Los fabricantes de automóviles más antiguos tienen grandes planes para electrificar sus líneas de vehículos en los próximos años, lo que significa que se podrían vender millones de vehículos eléctricos nuevos. La tendencia potencial ha llevado a un gran salto hacia acciones de litio más pequeñas y especulativas como Lithium Americas, con sede en Canadá. Actualmente, Lithium Americas no genera ingresos. Está construyendo sitios de extracción de litio en Argentina con su socio Ganfeng Lithium y está realizando un estudio de factibilidad en otro sitio en el norte de Nevada. Esto convierte a Lithium Americas en una apuesta especulativa. Otros nombres en empresas de exploración y desarrollo situadas de manera similar son Standard Lithium y Piedmont Lithium.

En un acercamiento por parte de las naciones poseedoras de riquezas minerales, hay que resaltar el protagonismo y la gran oportunidad que tiene Bolivia por su reserva. La nación comienza a emprender un frente de desarrollo tecnológico e inversión práctica en unidades productivas. En el campo científico del desarrollo, según afirmó el estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Carlos Ramos, las nuevas tecnologías de extracción directa de litio (EDL) permitirán optimizar el proceso de producción de carbonato de litio. “En esta primera fase pretendemos empezar a producir carbonato de litio con tecnología EDL, el siguiente paso es la selección de tecnologías y empresas para que podamos hacer cátodos de batería y finalmente baterías, que es la otra etapa de industrialización”. con procesos tradicionales, la recuperación no supera el 30%, hay pérdida de litio en los procesos de evaporación con tecnologías clásicas, EDL optimizará esto, aumentará estos niveles de recuperación a más del 80 por ciento”

Es importante resaltar que Bolivia cuenta con reservas nacionalizadas y poder estatal, lo que marca una gran diferencia en la capitalización de la población, los verdaderos dueños de la riqueza.

“Actualmente con los procesos tradicionales la recuperación no supera el 30%, hay pérdida de litio en los procesos de evaporación con tecnologías clásicas. EDL optimizará esto, aumentará estos niveles de recuperación a más del 80 por ciento, se "minimizará" el consumo de agua en el proceso de recuperación, logrando una "producción acelerada" que puede traer retornos económicos en beneficio de las familias bolivianas. No vamos a esperar, ni vamos a depender de las condiciones ambientales naturales, que es lo que nos está perjudicando en este momento".

En el tema mismo de la producción, a finales de enero, el Gobierno de Luis Arce, de Bolivia, firmó un convenio por 1.000 millones de dólares con las empresas chinas CATL, BRUNP y CMOC (CBC) y la estatal boliviana Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) para explorar yacimientos de litio en el país sudamericano. CBC son empresas chinas con participación previa en la extracción de litio, el reciclaje de baterías y la minería de metales, respectivamente. Arce e YLB estiman que el litio podría exportarse para el primer trimestre de 2025. Empleados de la empresa estatal Yacimientos del Litio Boliviano (YLB) y del consorcio chino CBC (CATL BRUNP & CMOC) realizan trabajos de campo, con miras a a iniciar en agosto la instalación de las dos plantas con tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL) en Salinas de Potosí y Oruro.

Carlos Ramos, presidente de YLB garantizó que las unidades fabriles tendrán una capacidad de producción de 25.000 toneladas cada una.

“El trabajo de campo se está realizando, en conjunto con la empresa, y es, lógicamente, bajo la dirección de YLB. Estas obras se están realizando para implementar estas plantas, estas inversiones, en los salares de Coipasa y Uyuni. Inicialmente, tiene un plazo de seis meses, e incorporaciones paralelas, para tener todos los riesgos cubiertos y desarrollar la industria específica de las salinas”.

Es concluyente que la carrera por el “oro blanco” es a nivel mundial, por un lado inversores aliados a naciones con fuertes demandas; por otros titulares de reservas. El diferencial que mueve a Bolivia es el nacionalismo de su gobierno y su enfoque en beneficiar la distribución de los ingresos de esta riqueza a su población. No podemos garantizar este paradigma a otras naciones que solo tienen como objetivo entregar las riquezas a los capitalistas del norte. Por cierto, esta es una historia que ya es recurrente en la neocolonización de América Latina. El actual gobierno de Bolivia, por su forma de actuar, debe romper esta división desproporcionada del pasado.