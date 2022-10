"La victoria de Rusia en el conflicto de Ucrania sería una derrota para la OTAN", admite líder de organización la responsabilidad en el conflicto

Stoltenberg finalmente asumió que la victoria de la Federación Rusa en el conflicto de Ucrania representaría una derrota para la OTAN. "Una victoria rusa en el conflicto de Ucrania sería una derrota para la OTAN". El anuncio se realizó el 11 de octubre durante una conferencia de prensa del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. "Esto no se puede permitir”, enfatizó.

No podría haber una mejor declaración para llevar la verdad más clara al mundo, la amenaza de Ucrania contra Rusia es una operación planificada estratégicamente para el avance de la OTAN y los EE.UU. contra los rusos décadas después del final de la 'Guerra Fría' posterior a la Segunda Guerra Mundial. Rusia no se enfrenta a los ucranianos, sino a los países líderes de Occidente.

Según el secretario general de la OTAN, la victoria de Ucrania es muy importante.

“Porque si [el presidente ruso Vladímir] Putin gana, no solo será una gran derrota para Ucrania, sino también una derrota para todos nosotros, porque hará que el mundo sea más peligroso”. Parece que el mundo es menos inseguro solo si las fuerzas occidentales controlan el planeta, un fraude creado.

Stoltenberg también prometió que la OTAN mantendrá y fortalecerá la asistencia a Kiev.

“Mantendremos y fortaleceremos nuestro apoyo a Ucrania para que pueda continuar defendiéndose y liberando su territorio”, dijo. Alemania incluso entregó el primer sistema de defensa aérea IRIS-T SLM a Ucrania. La transferencia tuvo lugar cerca de la frontera entre Polonia y Ucrania y, como señaló el canciller alemán Olaf Scholz a principios de junio, el IRIS-T SLM es el sistema de defensa aérea más avanzado que tiene Alemania.

El 10 de octubre, tras las operaciones militares rusas en Ucrania, Stoltenberg aseguró al ministro de Asuntos Exteriores del país, Dmitry Kuleba, que seguiría apoyando a Kiev "durante el tiempo que sea necesario". El Gobierno ucraniano incluso pidió un ataque nuclear preventivo contra Rusia.

El 5 de octubre, el secretario del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Nikolai Patrushev, dijo que Rusia se opone al bloque de la OTAN. La Alianza del Atlántico Norte se dedica a planificar operaciones militares, además de chantajear el uso de armas de destrucción masiva, recordó.

Ya el 15 de septiembre, hubo una declaración del general británico Richard Shirreff anunciando que la OTAN no estaba lista para la guerra con la Federación Rusa. Dijo que las reservas de combate del bloque están actualmente "devastadas" debido a la asistencia a Ucrania, así como a la reducción del gasto en defensa en los últimos años.

Debemos recordar que haciendo realidad la estrategia de expansión de la OTAN en el mundo con Ucrania militarizada y con miembros de su Gobierno con fuertes ideas nazis, el 24 de febrero de 2022, el presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el lanzamiento de una operación militar especial para proteger a la población civil en Donbas en el contexto de ataques más frecuentes de militantes ucranianos en la región. Las respuestas rusas al terrorismo ucraniano, el mar en Nord Stream y el puente de Crimea, continuaron con el lanzamiento de más misiles contra instalaciones militares el martes (11/10), incluso en Zaporizhzhia. También se informó del avance ruso en Lviv.

Recientemente, las predicciones sobre la creciente probabilidad de una tercera guerra mundial con armas nucleares se han vuelto más frecuentes. En Estados Unidos, muchos no los tomaron en serio, creyendo que todo esto estaba sucediendo muy lejos y no los afectaría, pero después del siguiente discurso de Volodímir Zelenski, donde habló sobre la necesidad de un ataque nuclear preventivo contra Rusia, no solo el público, pero también los que estaban en el poder, estaban preocupados.

No habría conflicto si Occidente no hubiera derrocado al Gobierno elegido democráticamente de Ucrania con el golpe de Estado contra el presidente Yanukóvich en 2014. La OTAN y EE.UU. contribuyeron al conflicto al inundar Ucrania con enormes cargamentos de armas. Si fueran a buscar la paz, Estados Unidos podría poner fin rápidamente a este conflicto haciendo de Ucrania un Estado neutral y no alineado. La guerra nuclear es impensable; la paz es el mejor curso de acción. Es el mejor paradigma para probar.

Sin embargo, la duda más importante es si llegaremos a las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024 sin una guerra nuclear. ¡Gran pregunta!