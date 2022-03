La realeza británica 'celebra' pero olvida la riqueza que amasó con la esclavitud

El Imperio Británico envía a sus representantes de la realeza a recorrer el mundo en conmemoración de 'su vínculo' con las naciones colonizadas, una conjunción de promover su participación en la construcción de un mundo civilizado que en realidad ha sido envuelto en sangre ante sus atrocidades en el nombre de promover una nueva sociedad.

El Imperio Británico formó en el pasado el mayor imperio en extensión de tierras discontinuas del mundo. Consistía en dominios, colonias, protectorados y territorios gobernados o administrados por el Reino Unido.

Este imperio fue el primer traficante oficial de opio, cuando vendió productos de la India a China a mediados del siglo XIX, lo que la historia ha registrado como las 'Guerras del Opio'. Pero el Reino Unido vendió más que drogas, vendió y pagó vidas afrodescendientes, fue el mayor promotor de la esclavitud y acumuló capital con ella, lamentablemente Brasil fue su gran socio y debilitó nuestra historia.

Esto es lo que se presenta cuando el príncipe William y Kate Middleton están de gira por el Caribe para celebrar el Jubileo de la Reina Isabel II. Este hecho parece un momento de celebración, no es más que una afrenta a un pasado que perdura en el presente hasta saldar la deuda con la sangre negra derramada explotada y que queda por debajo de las mínimas cualidades de vida del ser humano.

Fue en este pensamiento que la presentadora Whoopi Goldberg exigió una disculpa de la familia real británica por el pasado colonial: 'Alguien está escuchando'.

Whoopi exigió que la familia real británica se disculpe por su pasado colonial y enfatizó que la corona no puede "ignorar el hecho de que Gran Bretaña ha aplastado a India durante años". El jueves, el coanfitrión de "The View" criticó a la monarquía al hablar de la gira caribeña del duque y la duquesa de Cambridge.

"No podemos ignorar el hecho de que Gran Bretaña ha aplastado a India durante años", dijo el hombre de 66 años. "No olvidemos, cuando hablamos de lo que debe suceder, todas las personas deben disculparse", continuó la actriz. "Escucha, esto no es nuevo", siguió la actriz.

"Sospecho que Charles, cuando estuvo en Barbados [en 2021], tuvo una idea, porque se disculpó mientras liberaba el control que tiene Gran Bretaña. Así que tal vez alguien esté escuchando, y es el nuevo grupo de personas, no lo sé. No sé si es Charles, William, pero uno de ellos debe ser la persona".

La verbalización del príncipe William cuando declaró su "profunda tristeza" por la esclavitud y el papel de Gran Bretaña en ella durante un discurso que pronunció en Jamaica es demasiado pequeña. Es necesario cambiar la historia y esto requiere una compensación considerable en recursos para cambiar las condiciones de vida de los descendientes de los esclavos que explotaron y mataron. No solo en el Caribe, sino en todo Estados Unidos y el mundo subdesarrollado.

"Quiero expresar mi profunda tristeza. La esclavitud era abominable. Y nunca debería haber ocurrido", dijo el duque de Cambridge durante una cena ofrecida por el gobernador general de Jamaica en King's House en Kingston. Sigue forjando su futuro con determinación. coraje y fortaleza", continuó William.

“La fuerza y el sentido de propósito compartido del pueblo de Jamaica, representados en su bandera y lema, celebran un espíritu invencible”. ¡Estas frases no cambian nada, las acciones y programas reconstructivos sí! Después de todo, ¿por qué el terrible holocausto, en tiempos del genocidio palestino, tuvo acciones concretas y la esclavitud de las muñecas negras no? Es una prueba de la inhumanidad entre nosotros, lamentablemente en diferentes pesos de conciencia.

"Reyes, reinas, princesas y príncipes pertenecen a los cuentos de hadas, ¡NO a Jamaica!", mostraba un cartel sostenido por una joven que se unió a la protesta cuando una gira de una semana por Centroamérica y el Caribe coincidió con el 60 aniversario de la independencia de Jamaica y el 70 aniversario de la coronación de la reina Isabel II, en palacios y en las oficinas de la Unión Europea o Washington, mientras negros, latinos, palestinos, asiáticos migran por el mundo tratando de sobrevivir al neocolonialismo.