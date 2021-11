La necroviolencia de Israel es una escalada macabra del genocidio contra los palestinos

Convencionalmente, para los países del mundo y el derecho internacional, los cuerpos de los muertos deben ser entregados al lado opuesto con respeto. Pero para Israel los derechos humanos son temas ficticios cuando no se trata de su gente. La práctica de los israelíes es una violación tácita del sentido de humanidad.

Oficialmente de conformidad con los Convenios de Ginebra, las partes en un conflicto armado deben enterrar al difunto de manera honorable, “si es posible de acuerdo con los ritos de la religión a la que pertenecían y que sus tumbas sean respetadas, debidamente mantenidas y marcadas en tal de manera que siempre puedan ser reconocidos ”.

Según lo informado por la prensa local y agencias como Fars o Al Jazeera, según el Centro de Derechos Humanos y Ayuda Legal de Jerusalén (JLAC), Israel tiene los restos de unos 80 palestinos, además de 254 cuerpos enterrados en muchos "cementerios numéricos” -cementerios secretos donde sus tumbas están marcadas con matrículas.

Cortesía

La declaración de la JLAC y el Centro Legal Adalah para los Derechos de las Minorías Árabes declaran que los israelíes ordenan al único país del mundo que practica la necroviolencia, una política de confiscación de restos, que se basa en regulaciones que datan de 1945 (durante el Mandato Británico) como base por tu práctica.

El hecho más reciente ocurrió cuando el personal militar devolvió los restos de un adolescente palestino que fue asesinado en octubre en la ocupada Cisjordania, sin ningún cuidado ni investigación, solo para humillar a la familia al darse cuenta de que se trataba del cuerpo de otra persona.

La espantosa estrategia, utilizada como un "error" que el ejército calificó de "lamentable", aclara al mundo su política israelí de mantener descuidadamente los restos deteriorados de los palestinos muertos que supuestamente llevaron a cabo ataques. Una actitud que significa ser un castigo colectivo de las familias en duelo.

Aunque Israel utilizó un discurso para devolver los cuerpos de dos palestinos, Isra Khazimia y Amjad Abu Sultan, por "razones humanitarias". Implicado en presuntos ataques de la opinión israelí, Khazimia en realidad tenía problemas de salud mental mientras que Abu Sultan era menor de edad.

Cortesía.

Pero cuando entregaron los restos de Abu Sultan, su familia informó a los soldados que era el cuerpo equivocado. Los restos no han sido identificados públicamente.

“Al devolver el cuerpo, se reveló que el cuerpo estaba incorrectamente identificado. Este lamentable error está siendo analizado por las autoridades competentes ”, dijo el ejército israelí en un comunicado. Se disculpó por el error y dijo que los restos serían devueltos a la familia el sábado.

El Comité de Asuntos Civiles de Palestina, que coordina las actividades diarias con Israel, dijo que fue la familia de Abu Sultan (14 años) la que se dio cuenta de que el cuerpo no era de su hijo. Según los soldados israelíes que le dispararon se tomó un cóctel molotov, pero no sin previo aviso o advertencia acabó con su vida, en lugar de controlarlo o detenerlo.

"Las fuerzas israelíes matan sistemáticamente a niños palestinos ilegalmente con impunidad, utilizando fuerza excesiva y fuerza letal injustificada", dijo Ayed Abu Eqtaish, director del programa de rendición de cuentas de Defensa para los Niños Internacional-Palestina, después de la muerte de Abu Sultan.

Cortesía.

La prisión preferencial de Israel para la detención de menores, tratando de involucrarlos en prácticas terroristas se basa en el interés de la ley en Israel que les permite tomar la casa de su familia y donarla a los colonos judíos, en una estrategia de apropiación de hogares, incluso cuando se usa el arresto y matar a los niños.

Israel, de manera ilegal, argumenta que su política de mantener los restos de los atacantes palestinos es necesaria para prevenir futuros ataques y para un posible intercambio por los restos de dos soldados israelíes retenidos por el grupo palestino Hamas en la Franja de Gaza.

De hecho, Israel con un gobierno masivamente judío nunca se comprometió con las convenciones de posguerra de 1945 o 1967. La palabra aniquilación utilizada por los nazis contra los judíos en el siglo pasado es la más adecuada para definir la estrategia de quienes gobiernan Tel Aviv. El arsenal de cadáveres es solo una señal más de que necesita nuevos intercambios, ya que nunca tiene la intención de detenerse hasta que gran parte del este se convierta en el "Gran Israel". En una historia absurda de que son "elegidos" por Dios.

La necroviolencia, los corrales de desplazamientos diarios en los que se colocan los palestinos, solo 4 horas de energía al día, además de alimentos y agua regulados por debajo de la necesidad humana, nos recuerda a otros "campos", los llamados "exterminios".

Las fotografías registraron esa acumulación de cuerpos judíos mixtos en Polonia y Alemania, pero lo que parece ser que los nazis enseñaron a parte de los gobernantes judíos actuales sus prácticas que se convirtieron en paradigma en Tel Aviv contra los palestinos. Un genocidio que se cobra vidas y una falta total de respeto a los muertos.

No hay ninguna ley acordada en la ONU que Israel no considere un montón de cartas sin valor. Pero la historia no termina y un capítulo no tiene que repetirse para siempre.