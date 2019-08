La cuestión es, ¿quién se quedó con el botín?

Pocas horas después de que Enrique Peña Nieto rindiera su quinto informe de Gobierno (1-IX-2017), empezaron a filtrarse las primeras sospechas de la llamada Estafa maestra, sacada a balcón por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados.

Desde aquellas semanas, la ex secretaria de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles Berlanga acometió oficios de tinieblas para que el PRI la nominara en 2018 candidata al Senado de la República. En el Palacio de Cobián, la todavía integrante del gabinete de Peña Nieto emprendió la visita a las siete casas para agenciarse fuero.

El ex titular de la ASF, Juan Manuel Portal, ha hecho público que el huésped de Los Pinos fue puesto al tanto oportunamente de la investigación derivada de la revisión de las Cuentas Públicas a partir de 2013 y 2014.

Ni los ex moradores de la Casona de Cobián ni el mexiquense dan la cara ahora por la dama a la que se le dijo públicamente: No te preocupes, Rosario; hay que aguantar. La ex secretaria de Desarrollo Social y de Ordenamiento Agrario, Territorial y Urbano, “aguantó” hasta anoche en que fue ingresada al penal de Santa Marta Acatitla, acompañada de una soledad abrumadora.

Los que la denostaron claman ahora por su inocencia

El PRI le negó a Robles Berlanga la candidatura al senado, pero ayer, miembros de la bancada en la Cámara Alta salieron en “su defensa”, alegando que se ha violado en su perjuicio el principio de presunción de inocencia.

La ex secretaria indiciada ahora, fue presidenta nacional del Partido de la Revolución en años aciagos. Cuando la ex dirigente desertó y se domicilió en Toluca, cuadros del Sol Azteca la llenaron de improperios. Lo menos que le dijeron, fue traidora. Quedito, se lo repitieron en 2012 cuando apareció en el gabinete de Peña Nieto.

Ayer, el coordinador de la dirigencia provisional amarilla, Ángel Ávila se exhibió rasgándose las vestiduras, pero no en nombre de su partido, sino en nombre de “la sociedad” dijo que ésta no está dispuesta a tolerar venganzas políticas.

El PAN prefiere esperar a que la causa tome su cauce legal. Es que también tiene su historia: Carga todavía con el lastre de su ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, ex inquilino penitenciario. Hace unas horas, el comité estatal prometió que será readmitido en sus filas si finalmente es exonerado de los delitos que lo condujeron a la cárcel.

Los abogados de doña Rosario, al parecer desarmados jurídicamente, iniciaron un febril trote por los pisos de la televisora y las cabinas de radio, pronunciando responsos por la muerte del Estado de derecho. Para mascaradas estamos.

Por sí o por no, Meade y González visitan a Arturo Herrera

Haya sido como haya sido, si por la Estafa maestra hay ahora tantos inocentes, ¿dónde quedaron los millonarios recursos saqueados al erario público por las dependencias que administró Robles Berlanga y otras nueve, en las que la ASF ha documentado el saqueo?

Es posible que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dé con el botín. ¿Es el motivo de la visita que le hicieron ayer a Arturo Herrera sus antecesores en el encargo, José Antonio Meade Kuribreña y su tocayo José Antonio González Anaya? El tiempo lo dirá.

**Publicado originalmente en Voces del periodista