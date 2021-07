Judíos y nazis juntos en apoyo a Bolsonaro

Era el 4 de abril de 2017, aún en la precampaña para las elecciones de 2018. El entonces diputado Jair Bolsonaro llevó a cabo ataques racistas contra negros durante una conferencia en el Clube Hebraica, en Río de Janeiro.

El actual presidente fue apoyado masivamente en el campaña de los judíos brasileños. También disparó contra pueblos indígenas, mujeres, homosexuales y refugiados y utilizó la discapacidad física del expresidente Lula para llamarlo "un enérgico".

En una conferencia ante unos 300 judíos, Bolsonaro afirmó que, de ser electo, pretendía acabar con todas las reservas territoriales de los pueblos indígenas y quilombolas (descendientes de esclavos que viven en quilombos).

"Fui a un quilombo. El afrodescendiente más liviano allí pesaba siete arrobas (es una medida que se usa para pesar el ganado; cada uno equivale a 15 kilogramos). No hacen nada, apto para criadores. En ellos se gastan más de R $ 1 mil millones al año ".

El actual presidente continuó con sus ataques.

“Si llego allí (en la Presidencia), no habrá dinero para la ONG. Estos vagabundos van a tener que funcionar. Puedes estar seguro de que si llego, en lo que a mí me corresponde, todos tendrán un arma de fuego en casa, no habrá un centímetro demarcado para una reserva indígena o un quilombola ”.

Puede parecer que lo impresionante fueron las palabras, los prejuicios o las ideas vinculadas al racismo. ¡Pero no fue así! Lo peor estaba por venir. Los judíos que sufrieron el holocausto se pusieron de pie, vitorearon y sonrieron en su tradicional club en apoyo del discurso.

En el Gobierno, Bolsonaro benefició a los judíos con cargos, compras de tecnologías y armas, con dólares publicitarios para sus medios y una alianza casi umbilical con Benjamin Netanyahu. En las manifestaciones de la derecha, la bandera más portada fue de Brasil y luego de Israel así como de Estados Unidos.

Un evento tragicómico ocurrió con los israelíes en Brasil. Cuando en 2019 se rompió la presa de Brumadinho dejando casi 300 muertos. Bolsonaro contrató a un equipo israelí, había médicos, ingenieros, bomberos especializados en búsqueda y rescate y miembros de la unidad de misiones submarinas de la Armada israelí.

Trajeron dispositivos que detectan señales de teléfonos celulares. Los especialistas en desiertos no salvaron a nadie ni encontraron cuerpos en el barro, pero con costos monetarios para el pueblo brasileño.

Bajo el disfraz del conservadurismo "bolsonarista", el judío se encuentra ahora mismo en un campo de alianzas con fuerzas vinculadas a la extrema derecha alemana y al nazismo.

Es entonces cuando la xenofobia une al opresor y oprimido de la Segunda Guerra Mundial, proveniente del sabor del odio de hoy, en tiempos de genocidio palestino practicado por Israel.

La todopoderosa diputada Bia Kicis, jefa de la Comisión de Justicia, la más importante del congreso, recibió y trató a una diputada nazi como a una amiga.

"Hoy recibí a la congresista Beatrix von Storch, del Partido Alternativo por Alemania, el partido conservador más grande de ese país. Conservadores del mundo unidos para defender los valores cristianos y la familia".

Un grupo de judíos que dicen ser partidarios de la democracia protestó tres años después de que la mayoría de ellos votaron por Bolsonaro.

"Bia Kicis estaba con la AFD, de extrema derecha alemana, con raíces vinculadas al nazismo y notablemente xenófobas. El partido es investigado por la Inteligencia alemana por posturas antidemocráticas. Bajo la cobertura del conservadurismo, bolsonarismo ya no se molesta en ocultar su simpatías "

Y siguió olvidando que fueron los judíos brasileños los que más apoyaron la llegada de la extrema derecha brasileña al poder.

"El Museo del Holocausto ha hecho un hilo que vale la pena leer. La amiga de Bia Kicis es la nieta del ministro de Finanzas nazi y uno de los pocos miembros del gabinete del Tercer Reich que continuó sirviendo después de la muerte de Hitler".

Brasil ya tiene 550.000 muertes por Covid-19 por incompetencia en la gestión de un Gobierno en el que participan judíos, los palestinos mueren de hambre y sufren genocidio en sus tierras, pero estos hechos no se pueden recordar en el Clube da Hebraica.

Natural para quienes aplaudieron al hombre que pesa a los descendientes de africanos como animales.