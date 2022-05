Israel necesita impunidad para seguir siendo el neonazi del siglo XXI

Israel no escatima tiempo para demostrarle al mundo su papel en el esfuerzo de eliminación contra los palestinos, además de la escalada de muerte, mutilación, sufrimiento y destrucción. En su ensoñación, se siente autorizada a matar periodistas como solía pagar valiosas vidas palestinas. Los israelíes no pueden mantener el control sobre una población subyugada sin violencia estatal o silenciar la verdad sin controlar el periodismo ni siquiera con un disparo asesino.

“Pude superar mis miedos en momentos difíciles porque elegí el periodismo para estar cerca de la gente. Puede que no sea fácil cambiar la realidad, pero al menos logré transmitir el mensaje y la voz de la gente”. Dijo Shireen Abu Akleh en uno de los videos de televisión en los que trabajó, Al Jazeera. A lo largo de su valiente carrera, Shireen contó las historias de los palestinos. Hablaba al pueblo, para el pueblo, en una proximidad latente como el día que la asesinaron.

Está claro que Israel busca debilitar a la sociedad colonizada que domina, utilizando prácticas que nos devuelven al bárbaro poder colonial de siglos pasados. En el centro de la cuestión está el objetivo israelí de desestabilizar la política palestina y crear fisuras creando caos en su sociedad, con el deseo de separar al pueblo de cualquier forma de autogobierno y soberanía popular.

Una verdad que debe expresarse es que el estado de Israel no tiene una credibilidad sustantiva. Su apuesta es que esta historia simplemente desaparecerá, repiten los funcionarios israelíes al mundo, junto con los aliados de Estados Unidos que se hacen eco y amplifican el mensaje: “Israel es una democracia que llevará a cabo una investigación justa y exhaustiva; solo dale tiempo a Israel”. En algún momento hacia la conclusión de esta “investigación”, seguramente se nos presentarán tonterías y propaganda: “No es concluyente quién le disparó”, o “estaba en una zona de guerra peligrosa, estas cosas pasan” o “una asustada”. El soldado israelí actuó temerariamente” en el impulso del momento; Es un error lamentable”. Para el Estado de Israel, al pueblo colonizado al que matan y mutilan impunemente no se les debería permitir ni siquiera llorar mientras lo intentan. Por lo tanto, no hay “justicia israelí” para los palestinos colonizados.

Necesitamos mostrarle a Israel que ha llegado el momento de rendir cuentas y, por lo tanto, no se le debe permitir encubrir el asesinato de la periodista Shireen Abu Akleh con otra 'investigación' falsa. Hay muchas descargas de vida, mutilación y destrucción. Tomará mucho trabajo buscar justicia y compensación en la búsqueda de curar a un pueblo brutalizado. Estamos en medio de crímenes en curso. Corregir este camino requiere un nuevo tipo de conciencia por parte de la comunidad internacional y del poder popular en todo el mundo para boicotear, alienar y sancionar a Israel, ya que no podemos esperar eso de los Estados Unidos.

En su estrategia, el gobierno israelí actuó para cerrar los comités populares que surgieron en Palestina durante la primera Intifada y, en la práctica, eran fuerzas que tenían su origen en la propia Intifada. Fueron la capilaridad junto con la voluntad del pueblo, una expresión directa de su voluntad, permitiendo un apoyo de gobierno que desafió el poder colonial de los colonos israelíes. El carácter democrático y significativamente democrático dejó preocupado a Israel, lanzando y demostrando que la llamada democracia, del pueblo para el pueblo y única en Medio Oriente, genera temor en las falsas organizadas desde Israel y forjadas en Estados Unidos. Los estadounidenses incluso se atreven a presionar al gobierno palestino para que acepte una investigación 'conjunta', pura falacia en pos de la impunidad.

En una macabra política intencional, Israel no permite la entrada de agua y alimentos en la cantidad necesaria para la dignidad humana en la Franja de Gaza. En otra línea de sofocar y debilitar al pueblo, tratar de poner una cortina que los obligue a esconderse, erradicar la verdad de su sometimiento y colonización es una parte crítica del arsenal de armas de Israel. La voz del periodismo independiente escucha el sentir de la gente. Shireen en su reportaje les dio a los palestinos una salida donde escucharon una expresión directa de las realidades de sus vidas colonizadas. En un mundo envuelto en silencio y oscuridad ante la verdad, el pueblo palestino encuentra consuelo y aliento en la prensa de los pocos espacios que luchan por la descolonización. En este sentido, los israelíes propagan por todo el mundo que los periodistas son antisemitas, sólo porque se acercan a la triste verdad de un intento de aniquilación de los palestinos por parte de los judíos israelíes.

Al tratar de registrar esta guerra paralela contra la comunicación, el Sindicato de Periodistas Palestinos estima que “86 periodistas palestinos han sido asesinados desde 1967” y “alrededor de 50 periodistas palestinos han sido asesinados desde 2000”. Eso ni siquiera incluye la gran cantidad de periodistas que son continuamente arrestados, acosados ​​y heridos por las fuerzas israelíes. Si tuviera lugar en los países occidentales, se produciría una gran reacción internacional. Históricamente, la hegemonía imperial euroamericana impuso la creación de Israel a escala colonizadora en territorios que no serían suyos por el acuerdo posterior a la segunda guerra, la lucha contra la verdad y los veraces como parte del proyecto colonial, una herramienta en el construcción de falsedades.

El uso de capital judío para ocultar y encubrir crímenes es recurrente, incluso contra el experimentado periodista. La lectura de los medios 'aliados' sugiere que "los militantes palestinos la mataron en el fuego cruzado", "las fuerzas israelíes simplemente se estaban defendiendo del terror palestino", una falsedad para un asesinato decidido métricamente, vea las túnicas ampliamente identificables como periodista. Los llamados 'periodistas' que escriben y respaldan estos titulares e historias supuestamente prestigiosos no pueden y nunca se compararán con el verdadero y noble trabajo de Shireen.

Israel necesita impunidad para mantener su régimen de apartheid. A los ojos de un israelí, los palestinos simplemente deberían aceptar su destino con calma, olvidando su derecho a existir como seres humanos. A pesar de todos estos esfuerzos de borrado, a pesar de toda la muerte, el sufrimiento y la destrucción que ha desatado el Estado de Israel, la realidad es que los palestinos no serán borrados. Israel está en guerra con la historia, porque no ha terminado ni borrará la grandeza y la lucha legítima de los palestinos por una tierra que es suya.

En esta trama que desestabiliza el cerebro de aquellos que tienen sentido de la humanidad, basta recordar los casos de francotiradores israelíes disparando a palestinos desarmados en la valla de Gaza durante las manifestaciones de la Gran Marcha del Retorno, la pasividad no debe tener cabida en nuestro mundo. A la lucha contra el racismo, el apartheid y por la descolonización no se le puede pedir calma. Debemos promover una verdadera democracia igualitaria, la libertad y la justicia. Así que no hay otra posición realista que la de estar en defensa de Palestina. Corresponde al ser humano enfrentar el neonazismo del siglo XXI en manos de los oprimidos de la segunda guerra mundial. Es cuando las viejas víctimas se convierten en verdugos de un tiempo nuevo.