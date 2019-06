Honrado como Juárez, patriota como Júarez

Las palabras de Donald Trump no pueden ser más claras: si México no detiene el flujo de drogas (todas ellas) y de migrantes (de cualquier nacionalidad) hacia Estados Unidos, el gobierno yanqui aplicará aranceles a las exportaciones mexicanas desde un inicial 5 por ciento hasta un posterior 25 por ciento.

Pero la claridad de las palabras no significa, veracidad, verosimilitud, probabilidad o posibilidades reales. Son palabras al viento, pura demagogia, amenazas que no podrán ser cumplidas, un vulgar chantaje sin posibilidades de éxito. Y esto es así, porque esos flujos irregulares no pueden ser detenidos de ningún modo. Ni siquiera manu militari.

Esas claras palabras sirven, sin embargo, para recordarles a los mexicanos que desde mucho antes de la infamia de 1847 Estados Unidos es el mayor y más hostil enemigo de México. Poderoso y peligroso enemigo no sólo del bajo pueblo, sino incluso de las élites.

Esto explica que rápida y espontáneamente se haya formado un gran frente nacional de repudio, rechazo y condena a las declaraciones de Trump. Y que consecuentemente se haya fortalecido el gobierno del presidente López Obrador.

Quizás a Trump esto último ni le preocupe ni le importe. Pero es obvio que preocupa, importa y lastima a la derecha mexicana. Porque de pronto y por razones exógenas López Obrador tiene más apoyo que nunca. No sólo de los 30 millones de ciudadanos que sufragaron por él. Y tampoco solamente de los siete u ocho de cada cien mexicanos que le brindan su simpatía y aprobación.

Digamos que gracias a Trump ahora respalda a López Obrador casi el ciento por ciento de los mexicanos, acaso con la explicable excepción de la ultraderecha más dura y fanatizada. De los Miguel Miramón, de los Tomás Mejía, de los Leonardo Márquez, prohombres del más rancio y antipatriótico conservadurismo mexicano del siglo XIX.

Como en su momento Benito Juárez, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas representaron el más genuino interés popular y mexicano, es ahora López Obrador el que lo representa.

Luego de más de medio siglo de padecer gobernantes mediocres, derechistas, ladrones, antipatrióticos y hasta asesinos, ahora México tiene un líder y gobernante comparable en sus virtudes personales y políticas a Benito Juárez. “Honrado como Juárez, patriota como Juárez, valiente como Juárez”.