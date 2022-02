Excomediante, el presidente Zelensky descubre que Occidente lo convirtió en payaso

Un comediante de televisión que se convirtió en presidente de Ucrania casi por accidente, sirviendo como el sexto presidente de esta república. Se hizo popular por interpretar al personaje principal en una serie de televisión. Así, se presenta una breve definición del ucraniano Volodymyr Zelensky. Pese a su formación en derecho, el actual político se apoyó en las promesas de Occidente y arrojó a su nación a una derrota por la soberanía al apuntar a los intereses expansionistas de la OTAN al amenazar a Moscú con misiles en su frontera para proteger su seguridad. "Al fin y al cabo, no se puede estar tan lejos de Dios y tan cerca de EEUU o de Rusia", frase que puede resumir lo que está pasando ahora con Kiev o con La Habana en la crisis de los misiles de 1962. su seguridad en la última mitad del siglo pasado en relación con Cuba.

"Estamos defendiendo a Ucrania solos", dice el presidente Zelenskyy, y agrega que "no ve a nadie listo para luchar de nuestro lado". En una clara demostración de lo irresponsable que fue con su pueblo al no escuchar las recurrentes reflexiones de Rusia sobre la idea fija de permitir la colocación de misiles en su territorio. También criticó a las naciones occidentales por no ayudar a Ucrania, diciendo que su país se quedó solo para luchar contra las fuerzas invasoras rusas.

“¿Quién está listo para luchar a nuestro lado? No veo a nadie”, dijo. “¿Quién está dispuesto a darle a Ucrania una garantía de membresía en la OTAN? Todo el mundo tiene miedo.

Lo que se puede observar es el avance ruso que ya está en la capital Kiev a las puertas de llegar al Palacio Mariyinsky, un pintoresco edificio barroco ubicado en la escarpada ribera del río Dniéper, y residencia oficial del presidente de Ucrania, además de la vecina y neoclásica Verkhovna Rada, sede de la Verkhovna Rada, parlamento de Ucrania. Una serie de explosiones se desarrolla en un proceso avanzado que ya ha desalojado al menos a 100.000.

Tímido, aprovechando que Ucrania no es miembro de la OTAN para no participar de manera efectiva en la guerra, Estados Unidos y sus aliados respondieron con una andanada de sanciones.

“Estamos defendiendo nuestro país solos. Las fuerzas más poderosas del mundo están viendo esto desde la distancia”, lamentó Zelenskyy, señalando que los nuevos paquetes de sanciones no fueron efectivos para golpear al gigante vecino. “¿Las sanciones de ayer impresionaron a Rusia? Oímos en el cielo sobre nosotros y en nuestra tierra que no es suficiente”. Contabilizó los muertos con su ingenuidad con 137, y 316 heridos.

Ante la repentina derrota, un grupo de legisladores en una carta abierta al presidente le pidió que iniciara negociaciones con Moscú. Cualquier nueva escalada del conflicto en curso en Ucrania podría convertirse en una “verdadera catástrofe sin ganador”. La irresponsabilidad del presidente llevó a Ucrania a lo que hoy tiene una asociación con miembros de una fuerte ideología nazi. “Millones de nuestros conciudadanos luchan por una vida pacífica”, dijo el grupo, encabezado por Vadim Novinsky, un multimillonario ucraniano y uno de los líderes de la oposición, con más de una docena de partidos políticos. Los legisladores dicen que "insisten en que [Zelensky] use todas las opciones y llegue a un acuerdo para detener el derramamiento de sangre para proteger la vida humana, iniciando una conversación con Putin".

Rusia detalla victoria y temas para la rendición de Ucrania, el Ministerio de Defensa informó que los militares destruyeron 83 objetivos terrestres en Ucrania, “logrando todos sus objetivos”. Según el secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, el presidente Putin expresó su voluntad de entablar conversaciones con el presidente ucraniano, centrándose en asegurar el estatus de neutralidad y prometiendo no tener armas en su territorio. Estos son términos como la desmilitarización y 'desnazificación' de Ucrania, en una visión de amenaza a la seguridad de su estado y pueblo rusos. “El presidente formuló su visión de lo que esperaríamos de Ucrania para que se resuelvan los problemas de la llamada 'línea roja'. Este es un estado neutral con negativa a desplegar armas”. Agregó que Putin determinará el momento de las negociaciones, siempre que "los líderes ucranianos estén listos para hablar al respecto".

Si aún no ha comenzado, pronto Zelensky tendrá que negociar en la posición depuesta.