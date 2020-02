Entrevista con presidenta de Partido del Trabajadores(LULA) Gleisi Hoffman

1- ¿Cuáles deben ser los objetivos de ese nuevo mandato como presidenta del

Partido de los Trabajadores?



Acercar al partido a la base social que es la razón de su existencia, los trabajadores, los más pobres del país, para defender los derechos de las personas. Este es nuestro principal objetivo. Y esto guiará toda nuestra política en términos de organización del partido, comunicación, capacitación, posicionamiento de la actividad del partido, esto es más importante para nosotros. Lula pronunció un discurso en la apertura del séptimo congreso del partido, que fue un discurso histórico. Estamos reproduciendo este discurso para que revisen las direcciones y la base de nuestro partido.Discurso que pregunta por qué el PT ¿para qué sirve el PT?

Si esta de acuerdo con la retirada del derecho del pueblo, no habría necesidad de un PT. Si esta de acuerdo con la política que no valora el salario mínimo, con la política de privatización, que es una afrenta a la soberanía, no habría necesidad de PT. Por lo tanto, tenemos un lado claro, lo del pueblo y en este sentido, nos posicionaremos y será el enfoque y el objetivo número uno de este mandato.



2- ¿Qué análisis hace usted de las grandes manifestaciones que ocurren en Chile y Colombia? ¿Y de las que hubo en Ecuador? ¿Existe alguna posibilidad de cambio efectivo?

Yo evalúo como muy positiva. Muestra que la gente está consciente de lo que está sucediendo y siente el resultado de las políticas neoliberales que vienen siendo implementadas en América Latina. Lo que está sucediendo en Brasil es muy similar, todavía no tenemos con el mismo nivel de la gravedad, pero las personas ya empiezan a sentir los retrocesos y a sufrir.

Aún nos queda una parte de las políticas sociales heredadas de nuestro gobierno que brindan al pueblo cierto nivel de protección, pero esas políticas se van agotando y con la profundización del neoliberalismo la situación del pueblo va estar a cada día más difícil.

Las movilizaciones de Chile, Colombia y Ecuador, lo demuestran, va luchar y no aceptará pacíficamente políticas que le quiten derechos, que disminuyan democracia y que no respeten a la gente.

3- El golpe de estado en Bolivia: sacaron al presidente electo Evo Morales, un país que por 13 años tuvo el mayor crecimiento del PIB, en la región, con un gran incremento de su IDH y nacionalización de las actividades económicas ¿Usted cree que las nuevas elecciones puedan devolver la democracia en Bolivia?

La situación en Bolivia es muy difícil, tanto o más que la de Brasil, la autoproclamada presidenta ordenó la prisión de Evo Morales y quiere jugar su partido en la ilegalidad. La situación de los dos países (Bolívia y Brasil) es muy similar, dos gobiernos progresistas que devolvieron a sus pueblos sus derechos, avanzaron en políticas económicas y desarrollo inclusivo. La derecha y la extrema derecha se prepararon para ejecutar el golpe, como pasó también con la elección de Macri em Argentina. Vivimos una situación de duplicidad, donde por un lado tenemos los pueblos que se alzan en contra el neoliberalismo y por outro lado la extrema derecha arremete en contra los gobiernos progresistas. Pero yo creo que Bolivia, y también Brasil que, poseen organizaciones populares y con mucha lucha podrán vencer el retroceso y rescatar el proceso de inclusión política y social.



4- Usted se hizo presente en la toma de posesión del presidente electo Nicolás Maduro Moros, con las sanciones de Estados Unidos al pueblo venezolano ¿Usted cree que la Revolución Bolivariana pueda superar las dificultades?

Venezuela tuvo una elección legítima, Maduro fue electo por el voto del pueblo, no es posible que no se reconozca su elección, por eso he ido a su toma de posesión, y el PT también lo reconoce.

Cualquier problema que haya en Venezuela debe ser resuelto dentro de sus fronteras por su pueblo y sus instituciones. Venezuela ha podido dar respuesta a muchos de sus desafíos, incluso del punto de vista económico, ya que se enfrenta a los embargos de los EE.UU y otros países que hacen daño al pueblo venezolano. Esperamos que Venezuela logre superar sus dificultades, profundizar su democracia y seguir por el camino de la inclusión de la mayoría del pueblo venezolano.



5- Usted fue una de las protagonistas de la lucha por la libertad del presidente Lula ¿Qué cambia en la política de Brasil y del continente con la libertad de Lula?

La libertad del presidente Lula fue fundamental para brindar una voz fuerte a la oposición. Su libertad no es plena, la libertad que queremos para Lula pasa por el rescate de sus derechos, lo que solo podrá ocurrir cuando vaya a juicio la acción en contra el juez Ségio Moro, quien actuó con parcialidad en el juicio del presidente Lula.

Pero el hecho de que Lula está en libertad ya permitió llevar a otro nivel las acciones de la oposición a este gobierno y principalmente a la cartilla neoliberal, cuando Lula sale de la carcel el primero desafío que propone es el de mejorar la vida del pueblo brasileño: el derecho de comer 3 veces al día, tener un sueldo justo, el derecho a la educación, la salud o sea el derecho de tener una vida con el mínimo de dignidad. Lo que fue fundamental para la oposición. Luchamos por la democracia, pero entendemos que no hay democracia sin la unión de las dimensiones económicas, sociales y políticas.

Lula logró traducir ese mensaje y ser escuchado por el pueblo, porque Lula és liderazgo con más confianza del pueblo.



6- Presidenta, el conflicto que se inició con el ataque de los Estados Unidos que quitó la vida del general Qasem Soleimani en que puede afectar la geopolítica mundial incluso en América Cuál el desenlace del alineamiento automático del presidente Bolsonaro al gobierno Estadounidense, en especial con el asesinato del general Soleimani?



Es muy triste el alineamiento de Bolsonaro a los EE.UU, en verdad el ya había dejado a Brasil con verguenza cuando hizo un saludo militar a la bandera de los Estados Unidos, de hecho cree que los Estados Unidos son la salvación, pero de hecho solo son buenos para ellos mismos, lo que podemos observar es que la subordinación de Bolsonaro a los Estados Unidos solo nos trajo consecuencias negativas, en las relaciones comerciales y políticas con otros países, incluso en la barbaria que hacen los Estados Unidos con Irán. Los EE.UU se creen dueños del mundo, que pueden determinar los hechos, matar a las personas, lo que pasó (con el general Qasem Soleimani) fue un acto de terrorismo de estado. Por detrás de eso, lo que hay no es solo el interés político de Trump, están también los intereses económicos de los grandes grupos y corporaciones americanas y transnacionales, como las industrias de armas y petróleo. Es decir, nada de lo que hacen los Estados Unidos es libre de un cálculo político y económico. Y nosotros estamos entrando en eso sin ninguna necesidad, puesto que siempre mantuvimos una buena relación con todos los países del mundo, incluso nuestra balanza comercial con Irán es positiva, no habría necesidad de que Bolsonaro lo hiciera. El partido se posicionó de forma vehemente en contra de la posición de Bolsonaro y el acto terrorista realizado por Trump en Irán.





Entrevista de Túlio Ribeiro y colaboración de Douglas Finger.