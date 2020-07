Entrevista a Luis Arce, candidato a la presidencia de Bolivia

Luis Arce: "Bolivia está sin democracia" "Postergar elecciones es una ilegalidad" "Siento mucha preocupación porque conozco las consecuencias de un país cuando adopta el modelo neoliberal" "Mi familia sufrió persecución".

Sobre la proscripción y persecución:

Le hemos pedido a los organismos internacionales (UE, ONU) que el país necesita recuperar la democracia. El golpe de estado de noviembre se hizo en nombre de la democracia pero han pasado 8 meses y Bolivia está sin democracia. En ese interín han habido violación de derechos humanos, violación a la libre expresión, persecuciones políticas de todo tipo y han judicializado la política. Yo tengo ya 3 juicios y me han notificado más. Cuando llegué a Bolivia y bajé del avión me estaba esperando un policía con una notificación para que al día siguiente vaya a la fiscalía. Son amedrentamientos y persecuciones y por eso necesitamos a los organismos internacionales que sean observadores y que vengan a velar por las garantías. Se están violando muchos derechos so pretexto de la pandemia. En un marco donde no tenemos democracia y las fechas van cambiando al borde de ser inconstitucional. Muchos organismos internacionales han avalado una ilegalidad con este Tribunal Supremo Electoral al decir que están de acuerdo en determinar 2 unilateralmente una nueva fecha de elecciones. Esto hay que hacerlo en el marco de una ley que establezca un rango de fechas, la ley vigente tiene como límite el 6 de septiembre, pero el TSE estableció el 8 de octubre por fuera de la ley. Los organismos internacionales han caído en la trampa y están apoyando una ilegalidad. No entiendo como la ONU y la UE están en ese tema. Hay persecución a mis hijos, los están hostigando en sus fuentes de trabajo. Hay persecución política en toda mi familia, hemos tenido que aguantar esto. Esa es la cobardía, buscar revanchas con la familia ante la incapacidad de enfrentar con propuestas. Aquí estamos batallando con varios frentes pero felizmente he logrado tener la comprensión de todos los miembros de mi familia. Estamos muy firmes porque los principios y los valores adquiridos nos dan la fortaleza para continuar con la lucha.

Sobre Alberto Fernández:

Los dos somos profesores en la Universidad, nos encanta dar clase, me comentó que seguía dando clases siendo presidente y yo le dije que iba a hacer exactamente lo mismo, uno no puede dejar la pasión de enseñar y de formar.

Sobre su candidatura:

Nunca estuvo en mi radar la idea de ser candidato a la presidencia, yo estaba muy contento dando clases en la Universidad que es lo que me gusta. Cuando estaba en la Embajada de México esperando el salvoconducto para salir ya los compañeros me insinuaron, lo tomé como una broma porque pensar en candidatear era muy complicado. En ese momento se barajaban 7 nombres, pero por mis problemas de salud lo pensé mucho y me aseguré de estar sano. Ahí lo empecé a internalizar. Luego mi nombre se aprobó en la asamblea del MAS en Buenos Aires y aquí estamos cumpliendo el mandato de las organizaciones sociales, de la dirección nacional del partido para devolver a los bolivianos la democracia.

Sobre la economía actual en Bolivia:

Siento mucha preocupación porque conozco las consecuencias de un país cuando adopta el modelo neoliberal. Lo he estudiado en profundidad. Cuando estuve en México escribí varios artículos y mandé también a Bolivia. El ministro de Economía nos atacaba por nuestra gestión y terminó huyendo ante la incapacidad de resolver lo que ellos mismos han 3 generado. La pandemia para este gobierno es el pretexto pero la economía ya venía mal. No puedo permitir que en mi país se retorne a una política fracasada y aventurera que está cuestionada hasta en EEUU.

Infancia y Juventud:

Nunca he tenido problemas con los profesores por mis notas, no recuerdo haberme esforzado demasiado. He sido muy travieso e inquieto. En la Universidad hice dos carreras y siempre me ha gustado estar ocupado. Nunca he sido holgazán. En la escuela jugaba al fútbol con una pelota de plástico. En la secundaria jugué al basket en la selección del colegio y eso me ayudó a entrar en la Universidad. Mis padres fueron maestros de escuela y de ellos adquirí lo metódico. En el año 81 durante la Dictadura Militar en Bolivia yo estaba fichado por mi compromiso político, entonces no pude entrar estudiar Ingeniería en Universidad junto con mis amigos. Tuve que esperar un poco y mientras tanto jugaba al basket en Universitario. Eso me abrió las puertas para entrar en 1982 pero no había cupo en Ingeniería, entonces entré en Economía, me empezó a gustar y aquí me tienen. Yo estaba en el BID y me ofrecieron una beca para una maestría en la Univ. Católica de Chile, nos toman un examen y tuve la nota más alta, Felipe Larraín estaba encargado de esas becas y me vino a comunicar que había ganado. Yo le dije “Los bolivianos también podemos ir a estudiar a Harvard, usted estudió allí y no sé por qué nosotros tenemos que ir a estudiar a Chile para que alguien que estudió en Harvard nos venga a enseñar”. Empecé a aplicar y me salió una beca en la Universidad de Warwick en Inglaterra. Era una maestría ideal para lo que yo quería hacer: Master on Science in Economics. Los “Duendes” era un grupo que surgió de un grupo de militantes del partido socialista. En los 90 la izquierda estaba debilitada y muchos se sumaron al neoliberalismo. El nombre viene de los “hombrecillos que hacen disturbios”. Nos reunimos los miércoles para discutir política. Éramos los pocos militantes que no habíamos claudicado ante el neoliberalismo.

Tiki Taka

¿Qué idioma te encantaría aprender? El chino para mí es una inquietud muy grande.

¿Qué le dirías a tus hijos si quieren incursionar en la política? Hay que entrar en la política para brindar un servicio y cambiar el mundo para que sea más justo. Si lo tienen claro, adelante.

¿Su plato de comida favorito? El fricassé

¿Un líder o lideresa histórico? Fidel Castro

¿Un país para pasear? Italia

¿Cuántas horas duerme ahora más o menos que siendo ministro? En campaña duermo como si fuera ministro

Lourdes Durán - Una gran compañera

Añez - Está perdiendo la brújula la señora.

Carlos Mesa - Muy inestable, muy inseguro muy voluble

Keynes - Un gran economista inglés que le faltó complementar con lo social.

Almagro - Uff , sin comentarios

Evo - Un gran líder.

La whipala - Un símbolo que engloba a todo el mundo. Una bandera de integración

El papa Francisco - Un gran líder de la Iglesia en estos tiempos difíciles para los católicos.

Messi - Un gran jugador

¿Messi o Ronaldo? me quedo con los jugadores latinos por esa chispa.

Bolivia - futuro