Entrevista a Dilma Rousseff, expresidenta de la República Federativa de Brasil

“En Brasil tenemos un presidente que no cree que existe la pandemia”

“Alberto Fernández nos da esperanza”

“Yo sufrí el impeachment en el día siguiente de mi elección”

“Bolsonaro él es la salida neofascista que viabiliza una agenda neoliberal”

“Si hubiese una posición más consistente en Europa no habría espacio para partidos como Vox”

Sobre su activismo político desde la clandestinidad y la tortura.

Yo crecí que en aquella época en que los gobiernos progresistas que habían construido los Estados nacionales, como Perón en Argentina y Getulio Vargas en Brasil y sus sucesores, fueron impedidos de gobernar por golpes de estado militares.

Mi juventud inicia con un golpe dictatorial, entonces decidí consagrar toda mi vida a cambiar la realidad y a construir la democracia en Brasil. En aquella época mi pueblo estaba despojado de derechos, tenía inmensas dificultades para sobrevivir, entonces este proceso me lleva a tomar una posición de enfrentamiento de la dictadura.

Nosotros militamos en estas circunstancias, cuando fuimos presos encaramos la muerte y nos llevaron al límite. Comprendimos con absoluta claridad como es un gobierno que usa el terror, la tortura y las amenazas de muerte para crear las condiciones que faciliten su gobierno.

No creo que las personas merezcan pasar por una experiencia como la mía para entender la importancia de la democracia.

Sobre su carrera política y su etapa como presidenta.

En aquel momento los medios le daban la victoria a mi oponente. Medios como el Jornal Nacional decían que las votaciones daban a mi opositor el triunfo electoral e informaban sobre la celebración ridícula de su derrota.

Fueron muy precipitados como siempre, y al mismo tiempo, en el dia de mi elección, solo un poco antes de la presentación de los resultados oficiales el “periodismo” de la red Globo decía “y ahora comienza el impeachment”.

El resultado aún no era proclamado oficialmente por el Tribunal Electoral pero ya los medios hablaban de un impeachment en mi contra.

Según la ley brasileña uno puede ser juzgado y condenado con un impeachment en el mandato que transcurre, entonces que los medios hayan anunciado mi impeachment antes de que el resultado de mi elección sea comunicado fue increíble.

En términos futbolísticos diría que la red Globo fabricó un penal contra mí.

Sobre el golpe de Estado y la persecución política.

Todos los golpes son un proceso y tienen un acto inaugural, en el golpe del 2016 el acto inaugural fue el impeachment pero no terminó ahí.

Nosotros fuimos golpeados porque teníamos una agenda de fortalecimiento de las políticas sociales, industriales y también por nuestra posición internacional que defendió el multilateralismo y que no estaba anclada a los EE.UU.

Ellos dieron el golpe para imponer una pauta neoliberal, porque Brasil no tenía esta pauta. Nosotros teníamos tres bancos públicos, teníamos Electrobras, Petrobras, Banco de Brasil, una sólida reserva económica y 370 mil millones de dólares de reservas, entonces no teníamos ninguna fragilidad estructural mayor.

Cuando yo gané las elecciones ellos vieron que por cuatro veces consecutivas nosotros habíamos derrotado sus pautas.

Yo sufrí el impeachment en el día siguiente de mi elección y ellos aplicaron la pauta que perdió la elección. También (luego de mi elección) comienza la persecución a través de la operación Lava Jato, el llamado lawfare.

El lawfare tiene como objetivo criminalizar la política.

Sobre Jair Bolsonaro y Mauricio Macri.

Hoy hay varios pedidos de impeachment contra Bolsonaro.

Lo que lo sustenta a Bolsonaro es un pacto porque él es la salida neofascista que viabiliza una agenda neoliberal.

La derecha neoliberal siempre vio a Bolsonaro como un político que podía ser manipulado, tutelado, y sabían que él quería una posibilidad de acomodarse en un sillón presidencial.

Hay partes de la sustentación de ese pacto que se ha roto, pero todavía se mantiene.

Los mercados siguen aprobando a Bolsonaro y frente a este pacto hay que armar un frente democrático.

Cuando llega la elección de 2018 los sectores de la población más pobre ya estaban en una situación mas difícil porque ellos crearon una austeridad dentro de la Constitución y acabaron con los gastos en educación, salud, viviendas, etc. Entonces, cuando llegan las elecciones ellos saben que, si lo permitían, Lula ganaba la contienda e impiden que llegue.

Los candidatos de centro derecha y de derecha que eran la mayor fuerza política después de nosotros tenían solo el 4% de aprobación, ellos destruyeron la centro derecha y la derecha y lo que sobró fue Bolsonaro. Dijeron, nosotros lo encuadraremos (a Bolsonaro) cuando sea presidente.

El aspecto neofascista de Bolsonaro es extremadamente desagradable para los integrantes de la élites, pero no lo suficientemente desagradable como para no apoyar sus reformas.

Thomas Piketty dice que hay una característica de la globalización y de la financiarización que es la llamada curva del elefante. ¿Cómo es la curva del elefante en América Latina? Los más pobres, el 50% de la población que integra ese segmento, ganaron; pero también ganaron, incluso más que ellos, los ricos que están en la trompa del elefante; pero en medio del elefante, donde están las clases medias, no hubo la misma ganancia, ganaron pero mucho menos que el resto y eso provoca resentimiento. Esta es una de las razones que influye también en el impacto del surgimiento de personajes como Macri, quien llega al poder con votos y no con un golpe.

¿Qué explica que Macri haya ganado en Argentina? Puede ser la llamada curva del elefante, esto es que la proporcionalidad del crecimiento entre las diferentes clases sociales perjudica a una cierta clase media que se muestra rencorosa y que quiere otra solución.

No creo que las personas voten por moda en el no, no votan en contra, las personas votan por aquello que precisan. Las personas votan por las propuestas.

En Brasil las personas votaron por Bolsonaro porque creyeron que era un antisistema, confiaron en eso, pero no sospechaban que Bolsonaro era la fase más negra del sistema.

Criminalizar la política y construir el relato del “no, no y no” pasa a ser algo que irrespeta la vida de la persona y eso abre el camino para salvadores de la patria, aquellos que dan respuestas incultas, como Trump, que dice que el problema son los mexicanos, o en Brasil, que decían que el problema era el PT.

Sobre la crisis sanitaria en Brasil.

Acá en Brasil tenemos un presidente que no cree que existe la pandemia y que piensa que todo lo que hay son cerebros que maquinan contra la población. El es un absurdo vivo que considera que el Covid -19 es una pequeña gripe.

Brasil es hoy el lugar principal donde se está desarrollando la pandemia. Vamos a llegar al primer lugar tanto en contagios como en muertes, porque no se toman las precauciones necesarias.

Se podría enfrentar perfectamente esta pandemia (en Brasil) si tuviéramos un presidente como Alberto Fernández en Argentina.

Sobre Alberto Fernández.

Yo creo que hoy el papel de Alberto Fernández trasciende a la Argentina porque es un presidente que tiene la capacidad para guiar un camino en esta crisis nunca antes vista para el pueblo argentino, que sabe como conducirlo para no solo enfrentar la pandemia desde el punto de vista sanitario, más también desde el punto de vista de la defensa de las condiciones de vida para que las personas sobrevivan, y las empresas también.

Alberto da en este momento una fuerza que es muy importante, es la seguridad de un liderazgo que tiene rumbo y claridad, que habla con las personas y que es democrático. El cumple un papel que es de gran relevancia para América Latina, todos nosotros lo situamos a él como una referencia.

Alberto Fernández nos da esperanza y la gente piensa entonces (en Brasil) ¡ah, nosotros también podemos tener un Alberto Fernández!

Sobre España y la crisis en la Unión Europea.

Yo estoy muy preocupada por lo que veo en España. El partido Vox, de extrema derecha, quiere rentar a costa de la epidemia del desgaste del gobierno de Pedro Sánchez.

Yo creo que hay otros problemas serios en Europa, por un lado está la decisión de la Corte Constitucional de Alemania que cuestiona las relaciones de ayuda económica dentro de la Unión Europea. Yo creo que hay dos propósitos: el primero es la posición de Merkel y Macron que hablan de una ayuda (económica) que no es un préstamo, sino una contribución no reembolsable y la posición de los llamados “cuatro frugales”, que son los austriacos, los daneses, Holanda y Suecia, ellos minan la Unión Europea porque no tiene una política de ayuda y solidaridad. ¡Para qué sirve entonces la UE!

Yo creo que si hubiese una posición más consistente de Europa no habría ese espacio para partidos como Vox que intentan penetrar y desestabilizar la relación política del gobierno de Pedro Sánchez.

Los 2 grandes problemas globales son la confrontación de Trump con la China y la crisis dentro de la U.E., un nuevo mundo dentro de las relaciones multilaterales puede surgir, pero no sé cuál...

Confesiones más íntimas.

Nos confesó que en su infancia se destacó siempre como una niña “estudiosa y muy rebelde”, y que era particularmente buena con los números.

Dijo que “la rebeldía es una forma de estar en el mundo” y que por ello siempre quiso saber el porqué de las cosas y formar sus propios conceptos.

Nos contó que en su casa se hablaba de política y que cuando su padre, un inmigrante búlgaro, llegó a Brasil después de la Segunda Guerra Mundial siempre comentaba todo lo que acontecía en Brasil y en otros países del mundo. “El acompañaba los acontecimientos de la Unión Soviética, gustaba mucho de los pueblos de Alemania y Francia , no de los gobiernos, sino de su gente porque vivió en esos dos países”.

De su padre nos confesó también que fue él quien le transmitió una mirada más global, y que de Argentina supo desde muy temprano porque acompañaba a su padre a las óperas del teatro Colón, en Buenos Aires, con apenas 12 años. “Mi padre iba a la Argentina solo para eso y a mi madre no le gustaba la ópera, entonces yo lo acompañaba”

Sobre histórica imagen de su juicio ante el Tribunal de la dictadura militar, donde aparece con la cabeza alta, nos confesó que su único pensamiento en ese momento era denunciar la tortura. “En aquel momento yo solo pensaba que tenía que denunciar la tortura. Cuando nos llevaron delante del juez dije: señor juez, yo fui torturada por mis ideas".

“Yo pensaba simplemente que había que enfrentarlos y hacerlo sin miedo, porque como decía un gran literato brasileño, Guimarães Rosa, “lo que la vida quiere de nosotros es coraje”

También nos confesó que la victoria electoral en 2014 fue el momento más emocionante de su carrera política.

Tiki Taka.

-Comida preferida de Brasil: El churrasco

-Series que recomienda: “Downtown abbey” y “El mentalista”.

-Personajes históricos que le fascinan (fuera de Brasil): Napoleón y Deng Xiaoping.

-Político con el que más se ha reído en A.L.: Hugo Chávez

-País donde le gustaría vivir fuera de Brasil: Argentina (Mendoza) y en Italia (Florencia).

-Cristina Fernández: Amiga y una gran estadista latinoamericana.

-Donald Trump: No tiene método en su locura, tiene locura en su método.

-Lula da Silva: El mayor líder brasileño de todos los tiempos.

-Sergio Moro: Un pequeño juez.

-Papa Francisco: De todos los papas del mundo, en todo el tiempo histórico, es lo mejor que pudo haber acontecido en este siglo XXI

-¿Pelé o Maradona?: Pelé, pero adoro a Maradona.

