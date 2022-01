El criminal de guerra Tony Blair a punto de perder el título otorgado por la Reina

El criminal de guerra y ex primer ministro del Reino Unido está a punto de ver revocado el título británico de "Caballero" del Imperio.

La petición que exige que se bloquee el premio al ex primer ministro otorgado por la reina Isabel II debido a su papel en la guerra de Irak atrae el apoyo masivo y los vínculos en las redes, así como el crecimiento institucional.

El ex primer ministro británico Tony Blair ha sido nombrado "Caballero compañero de la orden más noble de la Jarretera en la Lista de Honores de Año Nuevo de la reina Isabel II". Ahora, en un movimiento de población voluntario, cientos de miles de personas en el Reino Unido se han unido al llamado para que el ex primer ministro británico Tony Blair sea despojado de su título de caballero, citando su papel en la guerra de Irak.

Una petición en línea atrajo más de 700,000 firmas el miércoles por la mañana, solo cuatro días después de su creación en respuesta a que Blair fuera nombrado Caballero Compañero de la Orden más Noble de la Jarretera en la lista de honores de Año Nuevo de la Reina Isabel II.

Como se informa en el texto de la petición, ubica a Blair como "la persona que menos merece el honor público" y pide que se le considere responsable de "crímenes de guerra".

“Tony Blair ha hecho un daño irreparable tanto a la constitución del Reino Unido como a la estructura misma de la sociedad del país. Él fue personalmente responsable de causar la muerte de innumerables civiles y militares inocentes en diversos conflictos ”, agrega.

El exlíder del Partido Laborista, que se desempeñó como primer ministro de 1997 a 2007, se ha enfrentado a constantes críticas en las últimas décadas por su participación en la invasión de Irak encabezada por Estados Unidos en 2003.

La historia inicialmente manipulada criminalmente mostró que la invasión, que resultó en la destitución del ex presidente Saddam Hussein del poder y posterior ejecución, encendió años de conflicto que vio a cientos de miles de civiles iraquíes asesinados mientras el país se hundía en el caos.

En una práctica de desviar la verdad para justificar la invasión, Blair y el entonces presidente de los Estados Unidos, George Bush, consideraron a Hussein una amenaza global que poseía armas de destrucción masiva, ya que Washington, en particular, se centró en neutralizar las supuestas amenazas. los atentados del 11 de septiembre de 2001.

La verdad y el proceso histórico mostraron que estas armas nunca fueron encontradas. Sólo justificó las masacres y la pérdida de vidas Hasta el día de hoy, Irak no ha sido reconstruido y Estados Unidos y el Reino Unido siguen desangrando los pozos de petróleo y la sociedad iraquí.

"Quemar después de leer" afirmación del memorando de la guerra de Irak.

El martes por la noche, mientras la campaña para eliminar el título de caballero de Blair ganaba terreno, el sitio web de noticias del Reino Unido MailOnline publicó nuevas acusaciones contra Blair. El secretario de Defensa, Geoff Hoon, para "quemar" un memorando escrito por el entonces fiscal general Peter Goldsmith que decía que la invasión de Irak podría ser ilegal.

Usando su poder político y el apoyo de la prensa aliada, en ese momento, Estados Unidos y el Reino Unido no pudieron obtener una resolución específica de la ONU que les diera apoyo internacional para la incursión.

Hoon dijo que Jonathan Powell, el entonces jefe de gabinete de Blair, le dijo a su secretaria que la nota debía ser destruida después de que fuera leída, informó el Daily Mail, citando extractos de las memorias recientemente publicadas de Hoon, See How They Run.

Actualmente se aclara que esa orden ha sido impugnada y el memorando se ha guardado en una caja fuerte en el Ministerio de Defensa del Reino Unido. Blair y Powell han descartado previamente estas acusaciones, que surgieron por primera vez en 2015, como falsas. La noticia de MailOnline se produjo cuando una encuesta de opinión publicada por la empresa británica YouGov reveló que el 63 por ciento de los británicos se oponen a que Blair sea nombrado caballero. La encuesta se basó en las respuestas de 2.441 británicos y sugirió que la mayoría de los votantes laboristas también estaban en contra del cambio.

A pesar de la creciente presión pública para revocar el título de caballero de Blair, varios políticos prominentes se han pronunciado a favor de que sea honrado por la reina Isabel II. El corporativismo se manifestó cuando el actual líder laborista Keir Starmer y la presidenta de la Cámara de los Comunes Lindsay Hoyle, ambos ya nombrados caballeros por el monarca, hicieron comentarios separados el martes defendiendo al ex primer ministro como un digno destinatario de la condecoración.

Los crímenes de guerra de Reino Unido y Estados Unidos distan mucho de mostrarse con claridad, son innumerables, que van desde terrorismo, saqueos, genocidios y golpes de Estado contra la democracia, hasta innumerables muertes. Como la historia nunca es estable, en algún momento devolverá a la humanidad a la verdad. Cuando llegue ese momento, Tony Blair y George Bush estarán, junto a otros presidentes compatriotas, junto a personajes políticos de los más nefastos de nuestra contemporaneidad. Después de todo, sabemos que los criminales de guerra tienen diferentes épocas, pero culpas similares.