El cambio de gobierno en Israel sirve para avanzar en el genocidio palestino

La historia ha registrado esto muchas veces, aparentes intercambios. Cuando cambia para no cambiar nada y avanzar una política determinada como Estado y no como gobierno.

La Knesset o el parlamento israelí dijeron que sí al “nuevo” gobierno, formado por el líder opositor de centroderecha Yair Lapid y el jefe de la derecha radical Naftali Bennett, quien asume el cargo de primer ministro.

La ratificación consolida la caída de Benjamin Netanyahu después de 12 años, investigado por el Tribunal de La Haya por crímenes de guerra por matar a niños y ancianos en 2014. Después de un largo período de guerras, ataques contra los palestinos y amenazas a la República Islámica y Gaza, la ahora oposición parlamentario, no ha logrado liquidar a los palestinos, ni siquiera mediante un proceso de genocidio.

Esta nueva coalición heterogénea logró 60 de los 119 diputados presentes (de los 120 en la Cámara), 59 en contra, pero aprovechó una abstención para ganar.

Ciertamente, el nuevo gabinete israelí no puede llamarse oficina de cambio, porque las políticas de Bennett no serán mejores, si no peores, que las de sus predecesores.

El primer ministro Naftali Bennett, un multimillonario en el sector tecnológico, está a la derecha de su ex mentor Benjamin Netanyahu. El nuevo primer ministro encabeza el partido Yamina, que aboga por el ultraliberalismo económico, la línea dura contra Irán y la anexión de casi dos tercios de la Cisjordania ocupada, lo que le da a su partido radical de derecha mucha popularidad entre los colonos judíos.

Se asoció con Yair Lapid y otro miembro del parlamento que asumió el cargo de "Primer Ministro Alternativo" en la coalición. Periodista, actor y escritor israelí. Es hijo del político Tommy Lapid y su madre, la escritora Shulamit Lapid. En 2012, el periodista fundó el partido Yesh Atid, que se declara centro pero en la práctica apoya posiciones de derecha. La estrategia es representar lo que él considera el centro de la sociedad israelí: la clase media secular. Este proyecto aborda principalmente cuestiones cívicas, socioeconómicas y de gobernanza, incluida la reforma del gobierno y el fin de las exenciones al reclutamiento militar para los ultraortodoxos.

El Ministerio de Economía se quedó con otro parlamentario, Avigdor Lieberman, quien se desempeñó como ministro de Defensa en el gobierno de Netanyahu de 2016 a 2018. Ultranacionalista y ultraderechista, pero también es conocido como un defensor de la solución de dos estados con un creciente predominio israelí. . Es el líder de Yisrael Beiteinu, un partido político secularista ubicado en el área de centro derecha o derecha. Su electorado está formado fundamentalmente por inmigrantes de la ex Unión Soviética. Avigador es también interlocutor con Rusia, nación que aún tiene una gran cantidad de judíos, alcanzó un pacto con Putin en el pasado de no agresión directa, ante los ataques israelíes contra los sirios y los libaneses.

La coalición atrajo al partido "Laborista" (nombre asumido en 1968) que dice ser de izquierda, pero que dominó el colonialismo de 1948 a 1977, incluida la guerra de ocupación de 1967, la guerra de los seis días.

Meretz, que históricamente ha sido una crítica de izquierda al Partido Laborista desde la década de 1950, también participará en el gobierno. Un partido progresista, con un fuerte trasfondo socialdemócrata y verde. Se formó en 1992 por la fusión de Ratz, Mapam y Shinui, y tuvo su apogeo entre 1992 y 1996, cuando tenía 12 escaños, hoy solo tiene la mitad de ellos.

El partido Meretz, que ante la izquierda es sionista, defiende por tanto un cierto progresismo siempre que no ponga en peligro el avance de un Israel sionista. Así, sus temas son derechos civiles, lgbts, mujeres, crítica al neoliberalismo, pero actúa como colateral contra el genocidio y la muerte programada de los palestinos al retirarles agua, alimentos, energía y despojarlos de sus hogares. Defiende dos estados, pero en una cuestión teórica, casi por ideología, no actúan en el sentido de devolver lo que se apropiaron.

Usado comúnmente como ejemplo para dar alguna representación musulmana en Israel, Ra'am en hebreo o "La Lista Árabe Unida" también es miembro de la coalición que ya formaba parte de la Lista Conjunta (gobierno de Netanyahu), pero dejó la alianza en 28 de enero de 2021. De hecho, este partido está formado por árabes conservadores que siempre han dialogado y coincidido en general con la derecha sionista.

Corroborando la idea de que el cambio de gobierno no cambia la situación, la televisión mostró esta semana el asesinato de una médica palestina de 29 años llamada Mai Yousef Afaneh, que vivía en la ciudad de Abu Dis, al este de la ciudad de Al- Quds. El sábado pasado, soldados israelíes dispararon contra una mujer palestina de 27 años, identificada como Ebtesam Khaled Kaabneh, en el puesto de control de Qalandia, al norte de la localidad de Al-Quds, que murió porque no se le permitió asistencia médica. Dos docenas de militares bien armados los acusaron de “amenazar sus vidas”.

Nada sucederá de esta manera, los militares cuando asesinan a palestinos no son juzgados en tribunales, solo en comités del ejército. Es casi como llamar héroes a quienes cometen delitos. El cambio de gobierno en Israel, reelegido recurrentemente por la mayoría judía, avanza hacia el aumento del genocidio.