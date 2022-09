EE.UU. tiene ahora mayoría de la población en dificultades económicas y un déficit récord de 31 billones de dólares

La concentración de ingresos, la pobreza y ahora la inflación está causando problemas financieros para la mayoría de los estadounidenses, según muestra el encuestador Gallup, el más grande del país, la gente responde a precios más altos reduciendo el gasto. Por lo tanto, la inflación más alta en cuatro décadas impulsa el costo de las necesidades diarias a un nivel obstinadamente alto, según la nueva investigación.

La gran realidad demostrada en los datos es que alrededor del 56 por ciento de los encuestados dijeron que están sintiendo el impacto de los aumentos de precios, frente al 49 por ciento en enero y el 45 por ciento en noviembre. El último número incluye el 12 por ciento de los estadounidenses que describieron su dolor como "severo" y el 44 por ciento que lo calificó de "moderado".

"Con la alta inflación persistente durante más de un año, la mayoría de los estadounidenses ahora dicen que están experimentando dificultades financieras debido a los precios más altos", dijo la encuesta. "Los estadounidenses de bajos ingresos se vieron afectados principalmente desde el principio, pero la mayoría de los estadounidenses de ingresos medios y una minoría sustancial de los estadounidenses de altos ingresos ahora sienten la presión de los precios más altos".

En esta descripción de la situación actual, es más probable que las personas de bajos ingresos experimentan graves dificultades debido al aumento de los precios, y el 26 por ciento de aquellos cuyos ingresos familiares anuales son inferiores a $48 000 informan que la inflación más alta está poniendo en peligro su nivel de vida. Eso se compara con el 12 por ciento de los estadounidenses de ingresos medios y el 4 por ciento de los estadounidenses de ingresos altos.

La investigación también nos muestra que, si bien los que se encuentran en el extremo superior del espectro de ingresos son los menos propensos a decir que están experimentando graves dificultades con la inflación, aseguran que existe un mayor grado de dificultad financiera que hace un año.

Alrededor del 63 por ciento de los estadounidenses de ingresos medios y el 40 por ciento de los estadounidenses de ingresos altos dijeron que la inflación está afectando negativamente sus finanzas, un aumento de 17 y 12 puntos porcentuales, respectivamente, desde la caída.

La respuesta de estas personas, cuando se enfrentan a precios altísimos, es cambiar su calidad de vida a la baja, donde una gran parte ha reducido el gasto: alrededor del 24 por ciento de los que sufren de inflación dijeron que están comprando menos en general o simplemente comprando artículos esenciales. Otro 17 por ciento dijo que está viajando menos o cancelando vacaciones, y un número igual dijo que está tratando de reducir el tiempo de conducción para gastar menos en gasolina.

Dentro de este entorno difícil, existe una opción creciente por comprar productos más baratos o marcas genéricas de productos (12 por ciento), comer menos (10 por ciento), comprar menos comestibles o cultivar tu propia comida (10 por ciento), quedarte en casa (8 por ciento) y gastos de entretenimiento reducidos (8 por ciento).

Toda esta realidad salta a la vista cuando vemos aglomeraciones viviendo en la calle, como por ejemplo en las imágenes de California, y al mismo tiempo la FED promueve sucesivas subidas de la tasa de interés básica, dificultando el crédito, la última subida fue del 0,75 por ciento. Dentro de este proceso de deterioro de la mayor potencia del mundo, la deuda del Gobierno estadounidense está por superar por primera vez los $31 billones, aún con la desaceleración del gasto federal relacionado con la Covid.

Estos datos, publicados la semana pasada por el Departamento del Tesoro, mostraron que la deuda nacional total era de 30,9 billones de dólares y está en camino de alcanzar los 31 billones de dólares a fines de septiembre. El nuevo nivel se avecina, incluso cuando un presidente Biden debilitado, incluso entre la mayoría demócrata que lo insta a no buscar la reelección, se jacta de caídas dramáticas en el déficit presupuestario anual: la diferencia entre lo que gasta el Gobierno cada año y lo que recauda en ingresos fiscales. Pero 'el gasto minorista no cambia un déficit devastador'.

“Sabes, los republicanos hablan de ser fiscalmente responsables”, dijo Biden la semana pasada en una recepción del Comité Nacional Demócrata. "El año pasado, reduje el déficit en $350 mil millones. ¿Sabe cuánto este año, sin contar los cambios de Medicaid? Un billón setecientos mil millones de dólares. Así que no quiero escuchar eso de los republicanos sobre la responsabilidad fiscal".

Sin embargo, según los medios estadounidenses, los expertos en presupuesto advierten que el alarde de Biden es vacío y que simplemente está presidiendo una reducción en el gasto de emergencia que está resultando en déficits relativamente menores. David Ditch, analista de políticas presupuestarias federales de la Heritage Foundation, dijo que es un error confundir esta reducción con la responsabilidad fiscal.

Esta historia se acentuó en 2020, cuando la Covid provocó una fuerte recesión económica y un aumento dramático en el nuevo gasto federal, el Gobierno gastó un récord de $3.1 billones más que los ingresos que recaudó. En 2021, el déficit presupuestario se redujo levemente a $2,8 billones y se espera que sea de alrededor de $1 billón para fines del año fiscal actual, que finaliza el 30 de septiembre.

Ditch informó además que la prensa dijo que en la década anterior a la Covid-19, el déficit presupuestario anual promedio era de alrededor de $1 billón, y los programas de derechos como el Seguro Social, Medicare y Medicaid aseguraron que el déficit se estancara en algún punto de ese nivel.

“El problema es que estos déficits estructurales nos mantendrán en alrededor de $1 billón al año, y podríamos alcanzar los $2 billones al año en la próxima década”, dijo Ditch. "Ejecutar este déficit todos los años sin una emergencia es alucinante".

Aunque el déficit presupuestario anual ha disminuido, los EE.UU. todavía agregan cientos de miles de millones de dólares a la deuda cada año. Ditch continúa abordando: que se necesitan urgentemente reformas de derechos para controlar el gasto para reducir estos problemas estructurales y contener los efectos inflacionarios del gasto federal, agregó que no hay interés en esta idea bajo la administración de Biden. "En este momento, no hay apetito por los recortes de gastos", dijo. "No hemos escuchado absolutamente nada de esto de la izquierda".

Por lo tanto, en el concepto neoliberal de EE.UU., la presión sobre el gasto federal continúa aumentando en la forma de una legislación reciente para financiar la industria de los semiconductores, el esfuerzo de Biden para perdonar los préstamos estudiantiles y el costoso proyecto de ley de salud y medio ambiente conocido como la Declaración de Derechos. Inflación.

Si bien los demócratas señalan los aumentos de impuestos en ese proyecto de ley como una forma de reducir el déficit federal, la Oficina de Presupuesto del Congreso ha estimado que los déficits aumentarán hasta 2026 cuando el proyecto de ley entre en vigencia.

En este conjunto de hechos se suma a una deuda nacional que, en el mejor de los casos, está creciendo más lentamente que durante la emergencia de la Covid, cuando tomó solo un mes acumular $1 billón en nueva deuda. Un regreso a la normalidad significa agregar $1 billón cada ocho o nueve meses.

Así, si tomamos un parámetro de lo convencional en el neoliberalismo estadounidense, no practica lo que obliga a los países en desarrollo a obtener préstamos a través del Banco Mundial o del FMI. Las duras medidas que exigen estos modelos para los países pobres no son el eje de las políticas internas estadounidenses sobre los déficits públicos. Peor aún, sus gastos no reducen la pobreza marcada ahora con el 56 por ciento de ellos sufriendo dificultades económicas.

Hay una necesidad de cambiar este concepto, el nivel y la eficacia de los programas que se vuelven verdaderamente sociales. Abstenerse de una carrera belicista y concentrarse en una mejora real para los estadounidenses que lo necesitan. Repartir la pobreza y aumentar el déficit público a 31 billones de dólares es la prueba real de que el modelo, o la recurrente eficiencia de los gobiernos estadounidenses, va por mal camino.