Descolonizar la cooperación internacional para el desarrollo

Los pueblos y la humanidad entera somos producto del encuentro, de la solidaridad o la cooperación. Sin la cooperación mutua no existiría ningún tipo de vida, menos la vida humana.

Terminada la II Guerra Mundial, el entonces presidente de los EE.UU., Harry Truman, en 1949, dividió el mundo entre los desarrollados (ellos) y los subdesarrollados (nosotros).[1] Y, montado en los "consensos" de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Europa y EE.UU. emprendió el programa de la Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID) hacia los países subdesarrollados. El objetivo era y es: desarrollo y progreso para los pueblos.

Casi un siglo después de la vigencia de la cooperación internacional para el desarrollo, constatamos que esos programas, en buena medida, fueron mecanismos de recolonización para crear las condiciones socioculturales que posibilitaron la expansión del capitalismo (despojo/destrucción de los territorios). En buena medida, los programas de cooperación internacional desintegraron a nuestros pueblos, y nos empujaron al consumismo ya la ilusión del emprendedurismo.

En el caso de las comunidades campesinas, la cooperación internacional para el desarrollo promovió la "revolución verde" que destruyó y destruye los ecosistemas y tramas de vida en nuestros territorios. Desintegró socialmente a las comunidades, y descampesinó a las familias. Ahora, las familias que aún se dedican a la producción agrícola ya no quieren producir sin productos agrotóxicos.

La bicentenaria historia blanca y sangrienta de la intervención o del colonialismo (cooperación) norteamericana tiene facetas nefastas como el Plan para el Progreso en nuestro Continente de Abya Yala.

Dicho colonialismo norteamericano, hoy, cobra hegemonía con la cooperación letal de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), que ya no solo coloniza mentes y sentimientos, sino que incluso fecunda "progresismos norteamericanos" para seguir colonizando a los pueblos, como ocurre con el actual Gobierno de Guatemala.[2]

Desde los pueblos de Abya Yala sentimos que la cooperación internacional para el desarrollo fue uno de los nuevos mecanismos para la recolonización y perpetuación de la dominación de los "vencedores" de la II Guerra Mundial sobre los pueblos del Sur.

Cuando Truman decía desarrollo y subdesarrollo, anunciaba el horizonte del neocolonialismo del Sur para el (mal) desarrollo del Norte. Sin colonizar la mente y los sentimientos de los pueblos del Sur, mediante la cooperación internacional "apolítica", era impensable expandir en el globo el capitalismo. En consecuencia, conseguir el desarrollo del Norte sobre las cenizas del Sur.

Pero el desarrollismo promovido desde el Norte no solo puso en "situación límite" el entramado de la Vida en el planeta Tierra, sino que agudizó o "trasladó" el Sur al Norte. Al punto que, ahora, ese Sur empobrecido en el Norte opulento exige la cooperación al desarrollo. Pero ya no hay tiempo, ni condiciones, para ampliar el "desarrollo" a más gente, mucho menos de manera indefinida. La Tierra, como macroecosistema de vidas, no da más.

En este contexto histórico y planetario, conversamos con un sureño en el Norte, Eneko Gerrikabeitia, desde Euskal Herría, sobre la urgente necesidad de descolonizar la cooperación internacional y proyectarla como un "acompañamiento" entre pueblos para los buenos vivires, como hijos e hijas de la Madre Tierra.[3] Ahora más que nunca los pueblos colonizados en el Norte y en el Sur necesitamos hermanarnos para emprender nuestros caminos de emancipación para la redignificación de nuestra Madre Tierra.

Notas:

