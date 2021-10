“Cuanto más cooperé y les dije, más me torturaron”, se prueba en los tribunales la tiranía estadounidense en Guantánamo

La tortura se narra en varias historias de Gobiernos dictatoriales y con un fuerte poder de tiranía en su núcleo. Pero por primera vez se prueba en un tribunal que las practicadas por el Gobierno de Estados Unidos, que se autodenomina defensor de los derechos humanos en todo el mundo.

Un detenido en el centro de detención de la Bahía de Guantánamo, ofreció el primer relato público en un tribunal de tortura estadounidense de la instalación clandestina de la CIA durante la llamada "guerra contra el terror".



Un tribunal que se ocupa de crímenes de guerra, también sobre la base estadounidense en Cuba, escuchó lo que representa la primera vez que un exdetenido detalla públicamente los abusos cometidos como parte del llamado "interrogatorio intensificado de la agencia de espionaje estadounidense y sus técnicas".

Autodeclarado culpable Sobre su papel como mensajero y planificador de Al-Qaeda, Majid Khan, un ex residente de un suburbio de Baltimore, detalló cómo sufrió ahogamiento, abuso físico y sexual y otras formas de tormento de la CIA, y fue utilizado por Estados Unidos después del 11 de septiembre. Ataques de 2001.



El jueves 28, al explicar el abuso en el testimonio ante el tribunal, Khan tomó la verdad que imaginamos sobre la CIA y los Estados Unidos. "Pensé que iba a morir", describiendo en profundidad varias técnicas tortuosas, como estar suspendido desnudo de una viga del techo durante largos períodos, ser salpicado repetidamente con agua helada para mantenerte despierto durante días y mantener tu cabeza bajo el agua hasta el punto de casi ahogarse.

Solo para que te viertan agua por la nariz y la boca. Solo pasaron momentos de paz cuando los interrogadores los dejaron levantarse en unos instantes.

La importancia histórica es que fue la primera vez que los presos llamados de alto valor retenidos en la base estadounidense en Cuba pudieron testificar de lo que Estados Unidos llamó eufemísticamente “interrogatorio intensificado” pero fue ampliamente condenado como tortura.

Guantánamo es la pieza inhumana, oficializada y autorizada por la mayoría del pueblo estadounidense para mantener viva la temporada de terror, perdida en aisladas promesas de cierre.



Al informar sobre la golpiza, recibió "enemas anales", abusó sexualmente y pasó hambre en cárceles en el extranjero, cuyas ubicaciones no fueron reveladas. Khan muestra lo que piensa uno de los torturados: “Les suplicaría que se detuvieran y juraran que no sabía nada. Si tuviera el conocimiento para dar, ya lo habría dado, pero no tenía nada para dar ”.



Khan, generó un informe de 39 páginas, y un conjunto de militares seleccionados por un funcionario del Pentágono podrían sentenciarlo a 25 a 40 años de prisión, en un acuerdo que puede llegar a 11, ver su confesión y estar en prisión desde febrero de 2012.

Sin enbargo, para la historia y el mundo, servirá mucho menos por su amplia cooperación, y si para probarnos lo que sabemos, aún no expresado sobre los Estados Unidos en este campo.



“Cuanto más cooperaba y les decía, más me torturaban”, sorprendió a todos, Khan. Brindándonos la claridad de que Estados Unidos ha infligido dolor y sufrimiento a los prisioneros de Al Qaeda mucho más allá de sus límites legales y engañado a su nación con narrativas de interrogatorio útiles que no están respaldadas por sus propios registros.

El paquistaní, aunque nacido en Arabia Saudita, Khan llegó a los Estados Unidos con su familia en la década de 1990 a través del asilo. Se graduó de la escuela secundaria en los suburbios de Baltimore y trabajó en tecnología en el área de Washington.

Declaró que volvió a la ideología radical tras la muerte de su madre, a quien calificó como la persona más importante de su vida. Se disculpó por sus acciones y ahora solo quiere reunirse con su esposa y la hija que nació mientras estaba en cautiverio. Dijo que perdonó a sus captores y torturadores. "También traté de compensar las cosas malas que hice", dijo. "Por eso me declaré culpable y cooperé"



Estados Unidos retiene a 39 hombres en el centro de detención de la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo. Lo que debemos recordar es que su tiranía y tortura pueden sacar de la boca de un hombre en sufrimiento, más que la verdad pero innumerables mentiras para ser utilizadas por sus torturadores.

Estados Unidos se muestra y corrobora cuánto menos humano dice ser, peor es, volviéndose igual a los que supuestamente refuta en sus prácticas.