"China aprendió de los errores fatales de la URSS, con respecto al poder central y el diálogo con la economía capitalista, está superando a EE.UU.", Xi

Revisar la historia permite no repetirla, ya sea por errores o por ajustes de mejor manera. Esta frase es recurrente para los historiadores, pero en el caso chino permitió construir el próximo líder mundial en PIB, una verdadera potencia que guiará gran parte del siglo XXI. Este intento, aunque exigió muchos desafíos, se basó en la visión estratégica china y la comprensión del proceso político y económico.

Estamos hablando de cómo el colapso de la Unión Soviética todavía pesa mucho en la mente de los líderes chinos 30 años después.

Hacia fines del siglo XX, los vaivenes políticos y las inseguridades que finalmente afectaron al primer estado comunista del mundo llevaron a Beijing a mantener conscientemente un estricto control político al tiempo que permitía la liberalización económica. Una forma que ha sido estudiada en varias naciones hasta el día de hoy, que generó la superación de una nación media y subdesarrollada, como un gran ejemplo de cómo avanzar en las más diversas áreas que componen un país.

En este conjunto de razonamientos, contado el protagonismo en la historia actual del presidente chino, Xi Jinping dijo que "las grandes potencias caen cuando la autoridad central pierde poder y respeto, y ha buscado estrechar el control ideológico desde que asumió el mando".

De hecho, la situación contemporánea en la que vivimos se refleja en el colapso de la Unión Soviética a fines de 1991, que ha influido enormemente en las mentes de los líderes de China durante las últimas tres décadas en su búsqueda de evitar un destino similar.

Analistas e inteligencia de varios países sostienen que su transición de una economía planificada a una de mercado, a partir de la década de 1970, evitó el dolor sufrido por Rusia y otros estados soviéticos debido a la rápida privatización y el liberalismo de precios, mientras que el liderazgo mantuvo un estricto control político.

"Los líderes de China deben aprender de los errores fatales de la Unión Soviética". En esta conclusión, la reciente declaración de Andrei Kozyrev, el primer ministro de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia, informando que figuras importantes como Mikhail Gorbachev y Boris Yeltsin no lograron aprovechar el momento y no pudieron controlar la cadena de eventos, lo que comenzó a generar fuera de control con el fallido intento de golpe de 1991 que desencadenó el colapso de la URSS, y el control de problemas económicos como la inflación galopante es la cuestión clave para una lógica adecuada.

En una videoconferencia en línea organizada por el Instituto Kennan de los EE. UU. el 9 de diciembre, Kozyrev destacó que: “Los resultados de estos eventos dependieron en gran medida de la orientación política, las figuras políticas y los líderes. Desafortunadamente, tanto Gorbachov como Yeltsin, no estuvieron a la altura de la oportunidad por una variedad de razones ... Los líderes deberían haber asumido el control, pero no lo hicieron ”.

En esta misma explicación, Kozyrev también expresó que sentía que Deng Xiaoping, quien gobernó China en la década de 1980 y continuó ejerciendo influencia hasta su muerte en 1997, estaba mucho mejor equipado para liderar el proceso de reforma que cualquier líder soviético o postsoviético, incluido Yegor Gaidar, el arquitecto de las controvertidas reformas económicas de Rusia en la década de 1990.

Deng, que estudió y trabajó en Francia durante cinco años, estuvo expuesto al capitalismo y tuvo experiencia en los negocios, lo que puede haberle dado una mejor comprensión de cómo funcionaba una sociedad capitalista, dijo Kozyrev.

Otro aspecto adoptado por Kozyrev fue que el liderazgo chino era más flexible con respecto a la economía, pero aún mantenía el control político, como se vio en la sangrienta represión contra los manifestantes a favor de la democracia en la Plaza de Tiananmen en 1989.

Corroborando este tema, según el profesor asistente de la American University Joseph Torigian, quien investiga el ascenso en Rusia y China, dijo que para el presidente Xi Jinping la mayor lección del fin de la Unión Soviética fue mantener el control ideológico y defender los principios marxista-leninistas.

Su padre, Xi Zhongxun, formó parte de la primera generación de líderes del Partido Comunista Chino, y su hijo creció leyendo literatura revolucionaria rusa y soviética y realizó su primer viaje al extranjero, a Rusia. También en el contexto de cómo habla de la Unión Soviética. Unión, esta obsesión por la motivación, la moral y la fe en la misión del partido ”, concluyó Torigian.

Quienes ahondan en el tema geopolítico de las grandes potencias siguen una lógica latente para todos nosotros, que China no perderá una nueva guerra fría porque no es como la URSS. Los chinos, y Xi lo tiene todo en esta gestión, piensan más a largo plazo, practican la paciencia como parte de una inteligencia para lograr sus objetivos, diferenciándose de los arrebatos estadounidenses. El tiempo y el avance tecnológico cuentan a favor de China, mientras que Estados Unidos se atasca y pierde recursos solo con la fuerza bruta de las armas.

Siguiendo el razonamiento del líder oriental descrito por Torigian: “No siempre significa que adoptará un enfoque dogmático de los problemas. Siempre que menciona esta fascinación por los ideales, siempre habla de cómo debemos ser prácticos y tomar las cosas con calma ".

Fue histórico y decisivo cuando Xi argumentó que la pérdida de control fue la razón subyacente del colapso del Partido Comunista Soviético, y dijo en un discurso de 2013 que nadie fue lo suficientemente valiente como para levantarse y luchar por él cuando se disolvió.

Más tarde argumentó que una de las razones comunes de la caída de una gran nación fue la pérdida de poder y el respeto por la autoridad central.

Demasiado criticado por EE.UU. y Europa con la intención de socavar a China, de hecho la necesidad de control ha llevado a las autoridades chinas a introducir una serie de regulaciones para incrementar su control sobre el sector privado con foco en el desarrollo en los últimos años, dirigidas a sectores como como tecnología y educación privada, mientras que la campaña de "prosperidad común" de Xi tiene como objetivo reducir la desigualdad de riqueza.

En esta construcción de premisas, Xi Jinping cree que el fin de la URSS muestra la importancia de que el PCCh mantenga un estricto control ideológico. Al fin y al cabo, en tiempos de guerras híbridas, los seminarios con títulos en defensa de la democracia no son más que desestabilizar políticamente al adversario e imponer su forma democrática de atraer beneficios políticos y económicos.

Como ilustración de pragmatismo, Cheng Xiaonong, exasesor de Zhao Ziyang, el primer ministro reformista chino que fue derrocado del poder por su apoyo a los manifestantes de Tiananmen en 1989, dijo que el Partido Comunista de China nunca repetirá el En el camino de la Partido Comunista Soviético, la idea del gobierno se mantuvo hacia el control político, sin turbulencias que pudieran obstaculizar la ayuda a Estados Unidos, y avanzar en el foco del desarrollo económico.

Las firmes actitudes de Xi, que le permitieron a China seguir su plan, son citadas por Cheng, que incluye monitorear las redes sociales y los enjuiciamientos contra críticos y activistas del partido, con financiamiento estadounidense, que terminaron en condenas. Mientras tanto, el plan de estudios educativo ha puesto un énfasis cada vez mayor en el pensamiento de Xi Jinping y la lealtad al partido.

“Para mucha gente, el régimen del PCCh parece muy estable en este momento. Esto no está mal ”, dijo Cheng, y agregó que incluso durante los tumultuosos años del gobierno de Mao Zedong, que fueron testigos de la hambruna y la Revolución Cultural, el poder del partido estaba asegurado mientras tuviera el control.

En definitiva, cuando se trata de disputas entre grandes potencias, en diversas áreas, que ciertamente permitirán el liderazgo mundial, la ingenuidad o la vacilación no es permisible para superar desafíos, evitar golpes externos. Xi Jiping planeó y ejecutó los capítulos para una China líder en el mundo y aprendió a no flaquear con la caída de la Unión Soviética. Peor para Estados Unidos, que no pudo volver a utilizar el mismo 'modus operandi' contra otra potencia. Se acerca la superación de los estadounidenses y la forma protagonista de Xi y sus pragmatismos son la base del éxito chino.