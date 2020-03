Chile. Un jueves en que las secundarias fueron alegres y combativas protagonistas

Ha sido un jueves bullicioso este que anticipa lo que va a ocurrir con seguridad en los días sucesivos. Desde muy temprano los estudiantes secundarios nucleados en la ACES comenzaron a invadir las calles de las principales ciudades chilenas, ya que para el mediodía estaba anunciado un «mochilazo» en las principales plazas del país. Y para ser francos, antes de que eso sucediera ocurrió de todo gracias a la creatividad de los más pequeños de esta extraordinaria revuelta que pronto va a cumplir cuatro meses de acciones permanentes exigiendo la renuncia del dictador Piñera y su combo delincuencial.

A media mañana varias estaciones de Metro se vieron otra vez invadidas de «cabros» y «cabras» (como llaman a los adolescentes en Chile) que con sus típicos uniformes colegiales no dudaban de pegar el salto o eludir los molinetes para no pagar uno de los vehículos más caros de Latinoamérica. Los vimos en un par de estaciones, cantando consignas previamente, bajar a la carrera las enormes escaleras de entrada al metro, blandiendo banderas chilenas y mapuche, y entonando su himno de batalla, que recuerda a aquel 18 de octubre: «Evadir, no pagar, es la forma de luchar». A su paso la mayoría de los usuarios los aplaudían y les daban ánimo: «Vamos chiquillo, todas juntas contra el culiao del Piñera», les gritó una anciana, entre los festejos de los estudiantes, que replicaron con el tradicional: «el que no salta es paco». Y saltaron hasta los cobradores del Metro…

Estudiantes «evaden» el pago en el Metro en la Estación Universidad Católica, este jueves en Santiago de Chile.

Más adelante, a metros de la calle Mauricio Fredes (en homenaje a un joven de la primera línea que muriera a fines de diciembre mientras lo perseguían los pacos), más estudiantes del conocidísimo colegio Darío Salas guerreaban contra la represión de los pacos que en motos y camionetas se empeñaban en gasear la zona de la Plaza de la Dignidad para que el «Mochilazo» no se realice, pero no pudieron evitar que todos los alrededores se convirtieran en un campo de incidentes, desde la Alameda hasta el Parque Forestal. Corridas, jóvenes de otros colegios cortando el tráfico, algunos utilizando extintores para incendios lanzando espuma, otros llegados desde algunos barrios utilizando las tradicionales hondas e impactando con sus piedras algunos carros policiales que pasaban a gran velocidad. El clima agobiante de este fin de verano con 34 grados a la sombra se convirtió en irrespirable por los gases, y la mayoría de los que alli estábamos debimos colocarnos las máscaras y las antiparras, y no precisamente por el coronavirus inventado por algún gran laboratorio del Reino Unido o USA para hostilizar a China y de paso, joder al mundo entero.

Pero a la tarde nos esperaba otra convocatoria especial, también protagonizada por secundarias que realizaron una adaptación de la conocida performance de Las Tesis, en la Plaza de Armas. La actividad comenzó con un ensayo multitudinario frente a la Catedral de Santiago y culminó frente a la Municipalidadm que estaba cerrada a cal y canto por un numeroso grupo de carabineros varones y una carabinera. Para todos ellos, como para los habitantes de la Catedral y la propia presidencia del país hubo alusiones en la letra de la performance y en las consignas que advierten que «el violador eres tú». Estudiantes quinceañeras y algunas madres que las acompañaban se lucieron frente a la Municipalidad reivindicando la huelga feminista del lunes 9 y se redoblaron los gritos contra los pacos, a los que les recordaban que «sus hijas son feministas» , o apuntando a la carabinera que las miraba con odio, ese otro cantito que dice: «Putas, maracas (prostituta), pero nunca paca».

A pocas horas del 8 y 9M, Chile sigue mostrando un pueblo decidido a no bajar los brazos. Desde lxs chiquillxs hasta los de la tercera edad no bajan los brazos y van por más. Se vienen días calientes y no sólo por la temperatura ambiente.