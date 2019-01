Brasil, que fracasó en Davos y da miedo hasta en el premio Nobel

Lo que revela la fotografía política del nuevo gobierno brasileño es algo inédito en la historia. A lo largo del proceso electoral de 2018, la ultraderecha logró encerrar al candidato favorito en las elecciones y lideraba en todas las encuestas, el expresidente Lula da Silva. El volumen de capital no declarado en la campaña fue inmenso, lo que impulsó la estructura de medios y una avasalladora cantidad de noticias falsas para derrocar el campo democrático.

En la segunda vuelta Bolsonaro obtuvo el 39% de los votos totales de Brasil, pero su mando empezó desde la administración de Michel Temer. El nuevo presidente instaló, de hecho, su gobierno dos meses antes, contando con la estructura del Estado y sus asesores pagados por el erario público. Ante la unión del ejecutivo, medios, parte del poder judicial, y del capital, sería como leer el historiador Francis Fukuyama apuntando "el fin de la historia" con la victoria final del capitalismo en los años de Reagan y Tatcher. Esta vez sería Brasil como la nueva conquista del ultraderecha.

En el transcurso de tres meses, sumando el periodo de transición, una operación de la policía en la asamblea legislativa del estado de Río de Janeiro detectó un volumen desproporcionado de dinero en las cuentas bancarias de varios asesores de diputados estatales, uno de ellos el hijo del presidente, y el peor, aun encontraron problemas en la cuenta de la primera dama. Un último análisis del COAF (órgano federal de fiscalización financiera) identificó 2 millones de dólares de movimiento para un conductor. La situación se agravó según los periódicos brasileños, cuando de la prisión de expolicías sospechosos de haber matado a la concejal Marielle Franco. Uno de los sospechosos fue homenajeado en la Asamblea por sugerencia de Flávio Bolsonaro (hijo del presidente), y otro tuvo su madre asignada al gabinete del diputado por diez años. Salió de este barrio, controlado por la banda, el carro que llevó el asesino de la concejal. Una samba que Brasil no quería asistir, y que respetando el derecho de defensa, por lo menos siembra dudas sobre la familia del presidente.

El mandatario, que en su discurso en Davos afirmó haber nombrado el mejor ministerio de Brasil, posee una ministra de derechos humanos que dice que "niños debe necesariamente usar azul y niñas rosa”, que afirma que encontró a Jesucristo en el pie de un árbol", y aún convive con un ministro de las relaciones exteriores que lidera el pedido de intervención a Venezuela, afirma que el calentamiento global no existe y defiende el cambio de la embajada a Jerusalén.

Arabia Saudita canceló la compra del pollo brasileño y debe ser seguida por la Liga Árabe, con un volumen potencial de 15.000 millones de dólares de poder total de compra que poseen esos países. Según Amr Moussa, exsecretario general de la Liga, "los árabes están enfurecidos con Brasil". La falta de gestión llegó hasta el Foro Internacional de Davos. Después de ver el discurso de Bolsonaro, el premio Nobel de economía Robert Shiller resumió el sentimiento mundial: "Él me da miedo, Brasil es un gran país y merece alguien mejor". Cuando terminó el discurso de 6 minutos de los 45 minutos que tenía derecho, la bolsa brasileña cayó un 1% inmediatamente. En el día siguiente Bolsonaro canceló la rueda de prensa, por no aprobar la postura de los periodistas.

A diferencia del PT (Partido de los Trabajadores) que obtuvo la mayor bancada con 56 diputados, generalmente vinculados a movimientos sociales, derechos humanos o sindicatos, los parlamentarios del partido de Bolsonaro (PSL con 52) son de difícil definición. En su mayoría son nuevos en la política, de movimientos que proliferaron con sentimiento de odio e ideas fascistas. Tiene ex actor pornográfico que insulta a un compositor y otro que grita contra afrodescendientes para que vuelvan a África. Algunos expertos en crear noticias falsas por internet, suelen relacionar a diputados que defiendan la libertad de género, con la pedofilia. Odio el "comunismo", pero fueron a visitar China con gastos pagados por el PC chino. Externaron al público las discusiones políticas a través del grupo de WhatsApp del partido. Todo lo que no se puede excusar es que el presidente no tenga parlamentarios a su altura.

Bajo estas condiciones, la presencia de militares en el gobierno ya alcanza 21 áreas. Actualmente son 18 generales y 11 coroneles, además del presidente capitán y el vice general. Presencia que probablemente se debe ampliar. En 22 ministerios, 6 son ocupados por militares: Control General de la Unión, Gabinete de Seguridad Internacional, Minas y Energía, Ciencia y Tecnología, Defensa, Infraestructura y Secretaría de Gobierno. Existen diversos cargos en bancos estatales, Petrobras, Superintendencia de la Zona Franca de Manaus, Fundación del Indio, entre otras. Es la mayor participación de militares desde la dictadura militar entre 1964-1985, período que triplicó la deuda externa brasileña. Los militares ocupan cargos estratégicos, inusual para una democracia. Vale la pena resaltar que ellos son entrenados para enfrentar a los enemigos, la política camina en sentido inverso al buscar construir políticas basadas en el entendimiento.

Es que pese a la inoperancia del gobierno, se produjo una caída del 65% al 40% de la aprobación de la administración según Instituto IPESPE, es el peor índice de la historia para una gestión que se inicia. En Brasil existe una frase recurrente, "a la que general no hace saludo militar para capitán". Brasil hoy tiene un presidente, pero quien administra es una junta formada por militares. Este grupo conservador que representa lo más organizado del país, puede concluir que el dicho se hace realidad.