Brasil actúa contra Bolivia con neocolonialismo por el gas

Las disputas en la historia traen frecuentemente 'la político y lo económico' como razones de derrocamiento de gobiernos, muchas veces inducidos externamente por las naciones neocoloniales . Este 'dúo ' estuvo en las acciones manipuladoras de los colonizadores europeos y más contemporáneamente en de los gobiernos estadounidenses contra las democracias, o en el mantenimiento de dictaduras que resultaron financieramente satisfactorias al norte , principalmente debido a la riqueza natural de estos países.

En esta línea de enfoque, a modo de ejemplificación, este paradigma sirvió para derrocar al nacionalista Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, la creación de Panamá para forzar la creación del canal en detrimento de Colombia, el golpe de Estado en Honduras contra otro nacionalista Manuel Zelaya en 2009, el intento de invasión a Cuba en 1961 en una herramienta de derrocar a una isla en transformación económica, o incluso el fallido golpe de estado contra Hugo Chávez entre 2002 y 2003 para seguir extrayendo petróleo venezolano a bajo costo. Ejemplos son numerosos, hechos históricos que siguieron la misma fórmula, golpeando gobiernos que no eran rentables para los conglomerados capitalistas en detrimento de la riqueza de la población de ese país.

Por lo tanto, corresponde analizar la disputa entre Brasil y Bolivia por el suministro de gas a precios justos como un caso más que siguió el modelo de utilizar el campo político para obtener ganancias económicas. El gobierno brasileño de Jair Bolsonaro financió, junto con EE.UU. y Argentina, entonces administrado por Mauricio Macri, promovieron un golpe de estado contra Evo Morales, entonces reelegido presidente de Bolivia. Una narración más detallada sobre el tema mostrará que los contratos firmados por la ilegítima presidenta Jeanine Añez fueron perjudiciales para el pueblo boliviano y beneficiosos para las multinacionales operadoras de energía en Brasil.

Se puede señalar que los hechos de 2019 ahora en 2022 son más claros con la disparidad de lo que Brasil paga a Bolivia por un gas del que depende el futuro del pueblo boliviano, y es la mayor fuente de riqueza capaz de permitir social desarrollo en el camino hacia una vida digna, sin olvidar el litio.

La búsqueda de Bolivia de mejores precios para el gas que vende a Petrobras es legítima, en primer lugar, eran contratos que violaban la paridad entre comprador y vendedor, resultado de un golpe y negociaciones viciadas por un gobierno boliviano ilegítimo. Siguiendo este razonamiento, la situación actual de subida de los precios de la energía, como ejemplo la subida del petróleo a 120 dólares el barril, por el conflicto entre Ucrania y Rusia, así como la escasez de alimentos, inflación en europa y suministro inadecuado como consecuencia de las sanciones de EE.UU. como Europa contra Rusia así como tus aliados .

Actualmente, la empresa estatal brasileña paga entre US$ 6 y US$ 7 por millón de unidad térmica británica (BTU), pero hay empresas privadas en Brasil interesadas en comprar este recurso a precios más altos entre US$ 15 y US$ 18 por millones de BTU, así lo reveló el Ministro de Hidrocarburos y Energía de Bolivia, Franklin Molina.

"Intentamos de manera escrita y formal solicitar la renegociación del contrato con Petrobras... la respuesta no fue la esperada", dijo en un comunicado de prensa. Así, en las condiciones actuales, “nuestra empresa pierde alrededor de US $70 millones al año y, si le sumamos los bajos costos del gas, el resultado no es favorable para el país”, explicó Molina.

Analizando el contrato, Bolivia debería enviar un máximo de 20 millones de metros cúbicos diarios al mercado brasileño, pero en las últimas semanas los volúmenes se han reducido en un 30%. Según el gobierno brasileño, Bolivia ha reducido el suministro de gas natural para entregarlo a Argentina.

En este enfoque, el criterio para redirigir parte del gas natural que se envía a Brasil es "puramente económico" y responde a los intereses de Bolivia, explicó Oscar Claros, gerente de Contratos de Exportación de Gas Natural de YPFB. “El precio del gas con Argentina, en primer lugar, es más alto que con el mercado brasileño, pero también se negoció un sobreprecio” y eso “nos permite cubrir más que cualquier posible penalización o contingencia que tengamos con el mercado brasileño” , verbalizó.

En términos contractuales, teóricamente Bolivia estaría obligada a entregar un promedio de 14 millones de metros cúbicos diarios al mercado argentino durante la temporada de invierno, con posibilidad de ampliar a 18 millones. El precio promedio del gas embarcado sería de $12 por millón de BTU.

Bolivia intenta renegociar su contrato con Brasil para la venta de gas natural, con el objetivo de subir su precio y reducir la depreciación en relación con el mercado actual .Pese a las críticas del presidente Jair Bolsonaro. “Intentamos por escrito y formalmente pedir la renegociación del contrato con Petrobras”, la empresa estatal brasileña, dijo el ministro boliviano de Hidrocarburos y Energía, Franklin Molina, citado en un comunicado del 26 de mayo.

En medio de negociaciones inconclusas entre brasileños y bolivianos, Ieasa de Argentina hábilmente solicitó más gas para satisfacer la demanda durante los próximos meses de invierno. Bolivia acordó suministrar 14mm m³/d 3/d a Argentina a un precio de US$7-9/mmBtu, más multas por acuerdos de 'take-or-pay'. Lo que en la práctica es una pérdida de oferta para los brasileños que se resisten a reconocer justicia en esta historia.

Usando el silencio como táctica, Petrobras no respondió de inmediato a la solicitud boliviana. Politizando las declaraciones, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, acusó inicialmente el acto de reducción de la oferta como "orquestado" entre los dos países para el comercio de este recurso.

Pero admitió: "El gas, si hay que comprarlo en otro lado, es cinco veces más caro. ¿Quién pagará la cuenta?", agregó Bolsonaro, un día después de despedir al recién nombrado presidente de Petrobras, en medio de repetidas subidas del combustible. precio. El gobierno de Bolivia, por su parte, registra una verdad, que el gobierno interino de la derechista Jeanine Áñez (2019-2020) como responsable de una adenda al contrato firmado en marzo de 2020.

De hecho, una reducción de 6 millones de m³/d en el suministro de gas natural de Bolivia a la estatal brasileña Petrobras, lo que conducirá a precios más altos en Brasil, destaca la necesidad de inversión en infraestructura. El recorte del 30% en el suministro de la estatal YPFB llevó a Petrobras a advertir que el déficit requeriría más importaciones de GNL para llenar el vacío. El volumen es pequeño en comparación con el tamaño total del mercado de gas brasileño, sin embargo, no es desechable. Bolivia despachó 20 millones de m³/d el año pasado, entregando el 22% de la demanda total de Brasil. La reducción de la oferta equivale al 6,4% de la demanda, lo que requeriría un buque cisterna de GNL adicional cada 13-17 días para llenar el vacío.

El acuerdo "perjudica a Bolivia" y "causa pérdidas económicas a YPFB", empresa estatal de hidrocarburos. Además, mientras Petrobras paga a Bolivia entre US$6 y US$7 por millón de BTU de gas,como ya fue mencionado, las empresas privadas Compass y Total Energies Brasil estarían dispuestas a pagar entre US$15 y US$18 por el mismo volumen, dijo el ministro boliviano Molina. Argentina, por su parte, compra gas boliviano a un precio promedio de US$12 por millón de BTU, un tercio del precio internacional del gas natural licuado. Existe el peligro de multas para Bolivia, como sucedió en 2018. Mientras tanto, si se demuestra que Petrobras ignoró una supuesta solicitud de renegociación, el caso podría terminar en arbitraje. Brasil consume alrededor del 60% del gas natural exportado por Bolivia, según datos oficiales.

Acumulada este año, la demanda de gas de Brasil estuvo por debajo de la de 2021, cuando la mayoría de sus plantas termoeléctricas estaban operando en medio de una sequía que agotó la capacidad hidroeléctrica.

En unos meses, el gasoducto de la Ruta 3 debería comenzar a traer 10,5 millones de m³/d de gas desde las áreas de producción marinas del presal, y los volúmenes se duplicarán el próximo año. Pero, en realidad, la fuerza está con YPFB. "Las circunstancias de tiempo y precios actuales nos permiten maximizar los precios", dijo el presidente de YPFB, Armin Dorgathen. Agregó que la reducción de envíos en el contrato de Petrobras no ocurrió "de la noche a la mañana", porque YPFB estaba negociando un aumento de precio en una nueva modificación de extensión de contrato solicitada por Petrobras.

La situación reforzó la percepción de la persistente posición dominante en el mercado de Petrobras y suscitó la discusión sobre las necesidades de inversión a largo plazo en Brasil, pero también en toda América Latina. Los costos marginales más altos del gas y una mayor dependencia de los cargamentos de GNL pueden acelerar las inversiones en transporte y tuberías.

En este contexto, la disputa entre Argentina y Brasil por la capacidad de suministro de gas boliviano se preveía y podía mitigarse. El enfoque hacia la falta de inversión y planificación ha llevado a los productores brasileños de gas a mantener altas tasas de reinyección, cuando el gas se bombea nuevamente a los pozos para represurizarse o por falta de capacidad de extracción. Del lado boliviano, YPFB optó por no explorar y producir gas en nuevos yacimientos, de la misma forma que Argentina no amplió la capacidad y alcance del gasoducto.

Aunque se argumenta en países que tienen mucha demanda, en una guerra comunicacional, 'que se intensificarán nuevos productores de gas para suplir parte de los volúmenes perdidos en Bolivia', muestra un discurso europeo recurrente sobre el petróleo cuando alcanza picos de precio. Lo cierto es que Brasil paga por haber promovido 'un golpe de Estado' en Bolivia con fines económicos para explotar los bajos precios de un 'commodity' que depende en gran medida de su vecino central.

Argentina optó estratégicamente por valorar a un precio justo, ya que ahora Macri no gobierna el país y la visión del presidente Alberto Fernández es apuntar al desarrollo regional sostenible. El Brasil de Bolsonaro intenta ser el jefe de Bolivia, mientras que la Argentina busca actualmente ser socia responsable de los bolivianos. Las 'elecciones' equivocadas generan pérdidas, y las correctas, ganancias. Las razones de esta historia del gas fueron económicas no solo para gas sino también por el litio . La solución está en la política, con un modelo de integración que genere un ingreso justo para los poseedores de los recursos naturales y una viabilidad de largo plazo para las naciones sudamericanas involucradas, y así permita el desarrollo del continente en general.