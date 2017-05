En la más reciente indagación de la Justicia española, se denuncia una supuesta financiación ilegal del partido gobernante en las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011.

Gürtel, Bárcenas, Púnica, Bankia, Lezo. Nombres con los cuales los españoles identifican tan solo algunos de los casos de corrupción que salpican al gobernante Partido Popular (PP), investigado nuevamente por presunta financiación ilegal.

>> Seis años del Movimiento 15 - M

La supuesta financiación irregular del PP volvió este martes al debate político español al conocerse una investigación policial sobre la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, y ser reprobados el ministro de Justicia y la cúpula fiscal por el Parlamento.

El Congreso de los Diputados reprochó al ministro de Justicia, Rafael Catalá, al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y al fiscal anticorrupción, Manuel Moix, "maniobras" para "obstaculizar" causas judiciales de presunta corrupción del PP.

El Parlamento reprobó a Catalá y los fiscales con el apoyo de toda la oposición, mientras que el PP, que no tiene mayoría, votó en contra. No obstante, la decisión de la Cámara no tiene consecuencias políticas en la práctica.

La Guardia Civil considera acreditado que el PP de Madrid financió ilegalmente las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011 y vincula con esas prácticas, entre otros, a Cifuentes y a su predecesor en la Presidencia de Madrid, Ignacio González, quien está actualmente en prisión por el caso Lezo.

>> Podemos rechaza "excusas" para no apoyar moción contra Rajoy

González y otra decena de altos cargos fueron arrestados el mes pasado acusados de utilizar la empresa pública madrileña de aguas Canal de Isabel II en un desfalco de 23 millones de euros (25 millones de dólares) por medio de transacciones en sus filiales en América Latina.

Caso tras caso

"La evidencia de la abundancia de casos de corrupción en el partido gobernante de este país es abrumadora, una corrupción que ha llegado a un nivel que debería escandalizar a cualquier persona con sensibilidad democrática", escribió Vicenç Navarro, catedrático español, en su blog en el portal Público.

El catedrático de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, refiere en su artículo que el PP es una de las agrupaciones políticas vinculadas a más vinculadas a investigaciones por corrupción en Europa Occidental.

>> España continúa salpicada por los escándalos de corrupción

La Operación Púnica fue una de las más sonadas en España, dado que políticos y empresarios crearon una extensa red delictiva que supuestamente facilitaba la adjudicación de servicios por hasta 250 millones de euros, a cabio de comisiones ilegales.

Entre los imputados en la causa está el Consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, considerado el número dos de la presidenta de la comunidad madrileña, Esperanza Aguirre.

En febrero de 2016 Aguirre renunció a la presidencia del Partido Popular en Madrid por su presunta responsabilidad política en los casos de corrupción en los últimos años, vinculados a su tolda.

El caso Gürtel, que ha dejado casi 190 imputados por la corrupción apuntada hacia el partido de centroderecha; el extesorero del PP, Luis Bárcenas, reveló que el partido conservador tenía una contabilidad oculta.

Bárcenas fue por meses renombrado en programas de televisión por opositores y en las calles por los ciudadanos. Foto: Gonzalo Arroyo.

Gerente y después tesorero del Partido Popular de 1989 a 2009, Bárcenas ya había revelado en el 2013 —interrogado por un juez a puerta cerrada— la existencia de una "caja negra" de la organización con dinero no declarado.

>> Podemos inicia una moción de censura contra Mariano Rajoy

En ese momento, aseguró asimismo haber entregado dinero en sobres al actual jefe de Gobierno español, Mariano Rajoy.