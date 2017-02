Otra cara del 4F: Esta historia se llama Hugo Chávez Rodríguez Rivero

La rebelión cívico-militar del 4F de 1992 en Venezuela dio nombre a Hugo Chávez Rodríguez Rivero; una abuela con visión supo que el “por ahora” sería para siempre.

Al menos dos reyes y decenas de personajes históricos se han llamado Hugo. Para Venezuela cambió la cara icónica de ese nombre el 4 de febrero de 1992, cuando Hugo Rafael Chávez Frías con un “por ahora” inició la Revolución Bolivariana e inspiró las denominaciones de sus futuros tocayos.

“El 'por ahora' significa que ese hombre va a regresar a la lucha”, vaticinó acertadamente Virginia Rivero a su hija Giovanna, quien tenía ocho meses de embarazo, mientras veía por televisión a Chávez detenido en el Cuartel de la Montaña tras la rebelión cívico-militar contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez.

“Solamente una persona fue capaz de dar la cara; se llama Hugo Chávez... y yo dije ¡ese es el nombre de mi hijo!", así narró Giovanna Rodríguez el comienzo de la historia de Hugo Chávez Rodríguez Rivero, que ahora es un joven historiador de 24 años de edad.

Cuenta Virginia entre risas cómo aupaba a su hija: "Aguántate para que nazca el 4 de marzo", como una manera de celebrar el primer mes del despertar popular en Venezuela ante un sistema neoliberal, y a su vez, rendir homenaje a "Hugo Chávez, el héroe".

Al igual que el país, Giovanna estaba viviendo su revolución: sería madre por primera vez el 4 de marzo de 1992. Consciente tras dar a luz, oyó que el médico decía: "¡Este muchacho tiene más bolas que Hugo Chávez!”. Giovanna no lo pensó más, ya tenía los dos nombres para su hijo.

La madre y la abuela estaban seguras de que Hugo Chávez era el nombre que debía llevar el niño, pero algunos otros no opinaban igual. El nombre causó impacto desde el registro civil, aunque no siempre positivo.

— Él no puede ser Chávez - le dijeron a Giovanna en el registro civil.

— Él va a ser Chávez - respondió Giovanna.

— Pero es que su apellido es Rodríguez.

— Bueno, él va a ser Hugo Chávez Rodríguez.

Virginia (i) le sugirió el nombre Hugo Chávez a su hija Giovanna (d). Foto: teleSUR

El episodio más gris lo vivió con tan solo 10 años, luego del golpe del 11 de abril de 2002 cuando el presidente Chávez fue secuestrado. Al salir de clases, la coordinadora del colegio le dijo al niño: “¡Hugo Chávez, cuidado tus compañeros te linchan!".

También hay casos graciosos. La coincidencia de los apellidos ha llevado a pensar a algunos que Hugo es hijo del presidente Chávez, pues la hija menor del Comandante (Rosinés) también es de apellidos Chávez Rodríguez.

Los dos Hugo de esta historia no solo comparten el nombre, sino también la fascinación por la historia. “El cómo llevar mi nombre me ha convertido en la persona que soy. No me llamaría de otra manera”, confiesa Hugo Chávez Rodríguez.