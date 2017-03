Crisis de vivienda en EE.UU.

Tras la crisis inmobiliaria del 2008, cada vez se hace más difícil comprar y alquilar una vivienda en Estados Unidos.

Conseguir una vivienda asequible ha sido uno de los grandes problemas de Estados Unidos. De acuerdo a estudios, 21 millones de estadounidenses viven en casas deficientes, gastan un 30 por ciento o más de su ingreso en vivienda, o están en la calle.

Tras el colapso de la de la burbuja inmobiliaria que desató la crisis financiera de 2008, empeoró aún más el acceso a la vivienda para las familias de bajos recursos en EE.UU.

Déficit de Viviendas

Un gran porcentaje de la población estadounidense tiene problemas para adquirir una vivienda propia o pagar un alquiler, ya que cada vez los precios son más altos, debido a la relación entre la oferta y la demanda.

Como consecuencia de la burbuja inmobiliaria, millones de estadounidenses perdieron sus casas, por lo que se vieron obligados a entrar en el mercado de alquileres. Para el año 2014, un 37 por ciento de las familias estadounidenses alquilaban casa.

De acuerdo con un estudio publicado por el Joint Center for Housing's de la Universidad de Harvard llamado State of the Nation's Housing- 2016, más de un tercio de los ciudadanos estadounidenses pagan más del 30 por ciento de sus ingresos en vivienda.

En este sentido, según el nuevo informe de la Coalición Nacional de Viviendas para Personas con Bajos Ingresos (NLIHC, por sus siglas en inglés), 35 viviendas asequibles esta disponibles por cada 100 hogares con ingresos muy bajos, lo que representa una insuficiencia de 3.9 millones de viviendas en todo Estados Unidos, aunque la cantidad excluye el grupo de alquileres en el presupuesto que son ocupados por hogares de más altos ingresos.

En un comunicado de prensa, Andrew Aurand, vicepresidente de la NLIHC para la investigación y autor principal del informe destacó que “Los hogares más pobres de nuestra nación enfrentan la más grave escasez en materia de asequibilidad de la vivienda en alquiler, y encaran costos más altos que cualquier otro segmento social”.

La escasez de vivienda afecta a los más jóvenes. Foto: Humanium

Los altos precios de las viviendas afectan gravemente el presupuesto familiar. Según el estudio de la NLIHC, un 71 por ciento de los hogares en pobreza extrema gastan más de la mitad de sus ingresos en renta y servicios, absorbiendo todo el dinero que podría ser utilizado en otras necesidades como alimentos, vestimenta, educación entre otros.

El estudio de la NLIHC indica que a nivel nacional, en Estados Unidos cada estado experimenta variaciones en cuanto a la escasez de viviendas asequibles, pero los peores estados son Nevada y las Vegas.

Washington, la ciudad con más personas sin hogar

La cifra de las personas sin techo en Washington D.C es el doble de la que se registra a escala nacional.

De acuerdo al New York Times, el número de deambulantes en Washington duplica el promedio de deambulantes en todo el país. Según al censo más reciente, 17.3 por ciento de los habitantes de Washington vive bajo pobreza, lo que empeora la situación.

Pero no solo en la capital, la ciudad de New York es otra ciudad considerada como una con más “sin techos” en EE.UU.

Según autoridades locales, más de 59 mil personas están en condición de indigencia, un 95 por ciento de ellos duermen en albergues nocturnos financiados con fondos públicos.

Sin embargo, el diario New York Times calcula que hay aproximadamente unas 75 mil personas sin techo en esa ciudad.

Por otra parte, en la ciudad de Los Ángeles, el año pasado autoridades contabilizaron que al menos 28 mil 500 personas pasan las noches en tiendas de campaña, coches o directamente al raso.