Campaña sucia en Ecuador

El presidente Rafael Correa denunció este viernes que está en marcha una campaña para desprestigiar a su gobierno y la dupla oficialista a la presidencia de Ecuador.

La olla montada

La campaña de desprestigio contra el Gobierno es coordinada y dirigida desde Miami (EE.UU.) por exbanqueros prófugos y un exfuncionario sindicado por corrupción (también fugitivo).

Carlos Pareja Yanuzzelly (exministro de Hidrocarburos de Correa), es un delincuente prófugo que se reunió con los hermanos William y Roberto Isaías (acusados de peculado bancario y también prófugos residentes en Miami tras el cierre de Filanbanco en 1999).

En esa reunión Pareja Yanuzzelly pidió apoyo para atacar al Gobierno ecuatoriano y al vicepresidente Jorge Glas, quien es binomio del candidato a la Presidencia por el movimiento Alianza PAÍS, Lenín Moreno.

Capaya se reunió el miércoles, 11 de enero en Miami con los Isaías. Fue en la mansión de Roberto Isaías Dassum... pic.twitter.com/lbh5ZoVCGE — Rafael Correa (@MashiRafael) 3 de febrero de 2017

Varias cuentas de oposición divulgan un video donde Carlos Pareja Yannuzzelli "Capaya" es sometido a un detector de mentiras para declarar que nada se movía en Petroecuador sin el consentimiento de Jorge Glass, el vicepresidente de Rafael Correa.

Pero no es solo un vídeo, se trata de una campaña que continuará sobre la presunta corrupción del Gobierno, puesto que se anuncia la entrega de otros videos para atacar a más funcionarios oficialistas. Esto da cuenta de una estrategia estructurada como espectáculo mediático porque no revelan una denuncia real contra la corrupción.

En el vídeo Capaya es el "acusador", que "teme" por su vida. Los entrevistadores le preguntan de todo menos por el dinero que robó. “Sale ridículamente con un polígrafo... ¡Debería salir con un psiquiatra! Esta farsa pone en evidencia cómo se forjan los engaños destinados a sorprender a la opinión pública (...) encubriendo a los involucrados en actos de corrupción".

¿Quién es Carlos Pareja Yanuzzeli?

Es un exministro de Hidrocarburos, actualmente prófugo en Estados Unidos, enfrenta varios procesos judiciales por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, direccionamiento de contratos, y peculado.

En octubre de 2016 pidió clemencia al presidente Rafael Correa vía correo electrónico por la trama de presunta corrupción en la estatal petrolera que la Justicia de Ecuador investiga.

En ese texto Pareja intenta explicar al Presidente sobre las irregularidades que hubo en contrataciones para la puesta en marcha de la Refinería de Esmeraldas. "Cometí un error, sí, pero no por falta de moral o traición", asegura. El mismo 16 de octubre Correa le responde con unas sencillas preguntas: ¿Recibiste dinero o no? Si lo hiciste, ¿cómo puedes sostener que no fue por falta de moral o traición?



Según las autoridades, hay cuentas en el exterior que han movido decenas de millones de dólares.

Los hechos irregulares consistían en que los contratistas pedían que les paguen a nombre de una compañía en paraísos fiscales, y esta compañía depositaba en esta cuenta, a nombre de Pareja Cordero, a quien el presidente Rafael Correa considera “uno de los peces gordos de la historia oscura de Ecuador”.

Los correos que me envió Capaya cuando pedía clemencia y hablaba de "justicia". ¡Cuánto cinismo! https://t.co/EpzogU36jd#CapayaEsIsaías — Rafael Correa (@MashiRafael) 3 de febrero de 2017