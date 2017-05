Canciller argentina Susana Malcorra renuncia al cargo

El presidente argentino Mauricio Macri anunció este lunes la renuncia de la canciller de ese país, Susana Malcorra, por "razones personales".

"Fue para mí una colaboradora fundamental y la vamos a extrañar. Desde España donde va a vivir nos va a seguir ayudando", afirmó Macri.

ÚLTIMO MOMENTO | La Canciller Susana Malcorra renuncia su puesto "por razones personales" pic.twitter.com/UerWFR5nmj — Clarín (@clarincom) 29 de mayo de 2017

El nuevo canciller de Argentina será el actual embajador en Francia, Jorge Faurie.

Por su parte, Malcorra aseguró en la conferencia de prensa que "es un momento complejo porque estoy tomando una decisión entre lo que ha sido el orgullo de representar a Argentina en el mundo y lo que son mis responsabilidades familiares".

Se va la canciller Malcorra: lo confirmó Macri en confencia de prensa pic.twitter.com/7Bq8SiOgba — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 29 de mayo de 2017

"Esto que me ha tocado hacer este ultimo año y medio ha sido la máxima responsabilidad que he tenido en mi vida profesional pero el máximo honor que he tenido como persona", aseguró la exfuncionaria.

Malcorra fue acusada a principios de año por el gasto de un millón de dólares de fondos públicos en su frustrado intento por convertirse en secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Asimismo, la exdiplomática manifestó en reiteradas ocasiones su política injerencista hacia Venezuela, rechazando un poder constitucional y legítimo como el proceso Constituyente impulsado por el presidente Nicolás Maduro.