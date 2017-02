La redención: ¿Qué puede aprender América Latina del escándalo Odebrecht?

El escándalo Odebrecht está sacudiendo como un tsunami a las clases políticas latinoamericanas, amenazando a ex presidentes y en algunos casos, a presidentes actuales. En cada país la compañía logró tener influencias en el círculo de poder a través de un método similar, con cantidades de dinero en sobornos muy distintas pero en todos los países el esquema de corrupción “made in Brazil” buscaba el mismo objetivo: lograr licitaciones.

Si hay algo bueno de este escándalo, es el aprendizaje que nos deja al impactar positivamente la manera en que los líderes latinoamericanos harán política de ahora en adelante, fortaleciendo los controles de financiación de las campañas. Es por esta razón, que es necesario analizar las acciones concretas que se están tomando en los países de la región.

Lecciones de voluntad política que nos deja el presidente de Perú: Pedro Pablo Kuczynski (PPK)

Hoy que América Latina se ve afectada por una pandemia corrupta transnacional llamada Odebrecht, que ha desmoronado el imperio brasilero de la construcción más grande de toda la región, queremos mencionar el caso de Perú, como el país más proactivo en cuanto a voluntad política presidencial para resolver esta trama corrupta que no respetó fronteras. Salvo que las medidas peruanas sean una forma de populismo estatal, en ese país se marcará un antes y un después en materia de corrupción.

De acuerdo al trabajo publicado en TeleSUR, el 2 de febrero del 2017, titulado “Odebrecht: Esquema de corrupción sistemática que se propagó en América Latina”, Perú que recibió sobornos por más de US$29 millones, ya tenía tres altos funcionarios detenidos por el caso. Además, estaban bajo investigación las gestiones de los ex presidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).

El 3 de febrero del 2017, las autoridades peruanas allanan la casa del ex presidente Alejandro Toledo bajo la acusación de un soborno de US$20 millones provenientes de Odebrecht. El 9 de febrero, el Juez Richard Concepción, ordena 18 meses de prisión preventiva para el ex presidente. Al día siguiente, ya Toledo era un prófugo de la justicia peruana al ser incluido en la lista de los más buscados y pesar una recompensa sobre su cabeza. Estas acciones se toman a pesar de que el actual presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, mejor conocido como PPK, sirvió como Presidente del Consejo de Ministros del Perú bajo el gobierno de Alejandro Toledo una década atrás, dando muestras de independencia con estas acciones.

En un hecho sin precedentes en la región, el presidente Pedro Pablo Kuczynski anunció medidas drásticas frente a Odebrecht cuando dijo en un discurso a la nación que “Necesitamos un cambio radical, necesitamos ordenar y limpiar la casa para hacer obras de manera honesta. Necesitamos estar unidos el ejecutivo, legislativo, poder judicial y tú". Como primera medida, dispuso la inhabilitación permanente de los políticos corruptos, al utilizar la frase: "He dispuesto la muerte civil a los funcionarios corruptos". En ese sentido, estableció que todos los contratos deban integrar la “Cláusula Anticorrupción”. Además, PPK anunció la creación de un sistema de recompensas o premiación para los ciudadanos y funcionarios públicos que ayuden a denunciar y delatar actos de corrupción.

Entre otras cosas, Kuczynski calificó el caso como la "podredumbre de la corrupción." Probablemente el mensaje que toda la nación estaba esperando era su posición frente al caso del ex presidente Toledo. De acuerdo a lo que recoge el diario peruano El Comercio, PPK dijo que en relación al caso del ex presidente Alejandro Toledo, han tomado todas las acciones que la ley les permite a nivel nacional y en jurisdicciones de Estados Unidos y otros países para lograr que regrese a aclarar su situación frente a la justicia peruana.

Como muestra de voluntad de transparencia y rendición de cuenta, en su discurso de apenas unos minutos, Kuczynski señala que tanto él como sus ministros han decidido publicar toda su información personal para acatar una sugerencia hecha por la Comisión de Integridad nombrada al inicio de su gobierno. Uno de los proyectos más ambiciosos en los que Odebrecht tiene sus manos en el Perú, es la construcción del Gasoducto del Sur y en este aspecto, Kuczynski indica que dicha obra seguirá construyéndose con los US$ 262 millones que el Perú cobró a Odebrecht como garantía de la obra hasta que se logre licitar nuevamente.

¿Como los presidentes latinoamericanos manejan el escándalo Odebrecht?

A raíz de la extensa investigación que se desarrolla en Brasil, vamos a analizar 8 países latinoamericanos para ver como los presidentes de la región están actuando frente a esta crisis política continental de corrupción, que involucra directamente a algunos y a otros los obliga a tomar decisiones drásticas:

Mauricio Macri, Argentina: “Amigos en las buenas y en las malas”.

En Argentina la investigación ha tenido poco desarrollo y a pesar de que hablamos de sobornos por más de US$35 millones no se ha profundizado lo suficiente en el caso. Hasta la fecha solo se ha señalado un miembro del círculo íntimo del presidente Mauricio Macri como principal implicado. Nos referimos al director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Argentina, Gustavo Arribas, quien habría recibido US$600,000. En cuanto a la posición del presidente Macri frente al escándalo, el diario La Nación señala a Macri diciendo: “No entiendo cómo se relaciona a Arribas con Odebrecht. Ese link todavía no lo entendí. Es un cuento". El 17 de enero del 2017, Gustavo Arribas encontró su mejor abogado en la persona del presidente Macri, quien en la primera conferencia de prensa del año en la Casa Rosada, desarrolló la defensa pública de su jefe de espionaje. El mandatario argentino señaló que lo de Arribas tuvo que ver con la venta de un departamento y que fue una coincidencia que la persona que le hizo la transferencia a Gustavo Arribas resultara ser la misma que operaba como "cambista" de Odebrecht. El 19 de febrero, el fiscal Federico Delgado anunció que recibió información sobre cinco transferencias que habría recibido Arribas de Odebrecht. Algunos pueden encontrarse esto ultimo irónico ya que el apodo de Arribas es “Señor 5”.

Juan Manuel Santos, Colombia: “De Premio Nobel de la Paz a vivir bajo el escrutinio internacional”.

Luego de ganar el premio Nobel de la Paz, nadie se imaginaria que el presidente Santos saldría salpicado en esta red de corrupción transnacional. Las autoridades colombianas se encuentran investigando sí la campaña reeleccionista del 2014 de Juan Manuel Santos recibió un US$1 millón de Odebrecht. Este dinero pudo haber sido recibido de la compañía del ex senador Otto Nicolás Bula, persona que se encuentra detenido por el caso Odebrecht. La reacción del Presidente Santos ante este escándalo no se hizo esperar, y por medio de su cuenta de Twitter instruyó lo siguiente: "Solicito al @CNE_COLOMBIA una investigación a fondo lo más rápido posible a la luz pública toda la verdad en caso Odebrecht". Este mensaje sería su primer pronunciamiento. En una reciente entrevista publicada por el periódico El Tiempo, dijo “soy el más interesado en una investigación rápido y seria y que sus resultados se conozcan pronto”. A mediados de febrero, a través de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, quedó abierta formalmente una investigación preliminar en contra de Juan Manuel Santos. Esta investigación fue propuesta por el representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada, quien pertenece al partido opositor Centro Democrático, del ex presidente Álvaro Uribe.

Rafael Correa, Ecuador: “Yendo de salida mientras deja un ejemplo”.

Ecuador está en elecciones y su presidente saliente, Rafael Correa, quiere dejar la casa en orden y ha adoptado una posición pro investigación en el caso Odebrecht. Correa recientemente se ha quejado de no contar con los nombres de los implicados en este caso que envuelve más de US$33.5 millones y ha dicho que “Ojalá el Departamento de Justicia dé pronto los nombres que le ha dado Odebrecht”. Ya se ha anunciado que el fiscal general del Estado Galo Chiriboga, viajaría a Washington para recabar más información sobre el caso. Mientras tanto, en enero del presente año, el presidente Correa informó que se encontraba buscando información en Brasil, por lo cual iba a enviar un alto funcionario público a ese país para reunir más información.

De acuerdo al periódico El Universo, en uno de sus informes semanales de labores, Correa afirmó que la Contraloría investiga los movimientos de funcionarios y que se van a revelar los nombres de los implicados en el caso de sobornos.

Jimmy Morales, Guatemala: “Mostrando su lado más serio”.

Jimmy Morales, ex comediante y actual presidente de Guatemala, se encuentra ocupado con sus propios problemas, al anunciar rumores de golpe de Estado el pasado 16 de febrero. En cuanto a Odebrecht, el presidente Morales dijo el 8 de febrero, que todavía no procedía una demanda internacional contra la compañía constructora porque primero debían agotar procesos administrativos en Guatemala. De acuerdo a Prensa Libre, Morales ha dicho que para iniciar una demanda “es una institución como la Procuraduría General de la Nación, después de que haya toda una investigación y un cargo sustentable para hacer cualquier demanda”. Sin embargo, el ministro de Comunicaciones de Guatemala, Aldo García, había anunciado en enero que presentaría una denuncia contra varios ex funcionarios por la modificación de un contrato con Odebrecht, entre ellos el ex ministro Alejandro Sinibaldi.

Enrique Peña Nieto, México: “Necesitando un muro contra la corrupción”.

Temas de política internacional como la construcción del muro en la frontera con Estados Unidos acaparan los titulares en México, por lo cual no se dado mucha cobertura al tema Odebrecht. Sin embargo, de acuerdo a Infobae, se sabe que el fiscal general de México viajó a Brasil para intercambiar información sobre el caso Odebrecht y que el escándalo de corrupción ahora salpica a la petrolera estatal PEMEX. Odebrecht está en la lista de los 30 casos prioritarios investigados en México por la Secretaría de la Función Pública (SFP) —él órgano de control interno del gobierno— por la presunta relación turbia entre Odebrecht y PEMEX. En cuanto al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, lo único que se conoce es que se reunió con el presidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, en octubre del 2013. El presidente mexicano no ha hablado a la nación sobre las políticas que adoptará en este caso.

Juan Carlos Varela, Panamá: “Cuando el cazador puede terminar siendo cazado”.

A finales de enero del 2017, antes de que el escándalo de la compañía constructora salpicara al presidente Varela, este se encontraba con su Gabinete Ejecutivo analizando la presentación de querellas contra Odebrecht por el caso de los sobornos y la situación financiera del proyecto de la línea 2 del Metro, a cargo de la empresa brasileña y la española FCC. En el caso Odebrecht en Panamá, entre los señalados están los hijos del ex presidente Ricardo Martinelli. Sin embargo, en febrero del 2017, el presidente Juan Carlos Varela resulta relacionado con la trama de coimas, bajo la alegación de haber recibido dinero para su campaña electoral, hecho que Varela niega. El 15 de febrero del 2017, Varela reiteró que no recibió donaciones de la empresa Odebrecht para su campaña electoral, tal como había revelado el ex ministro consejero Ramón Fonseca Mora. Además, Valera dijo: “yo entregué la lista de donantes de mí campaña presidencial y fue hecha pública para cualquier debate”.

Hasta la implicación del actual presidente panameño en el caso, Panamá al igual que Perú, era uno de los países más proactivos en cuanto a la solución de este caso, pues el Ministerio Público ya contaba con 17 personas acusadas por los sobornos de más de US$59 millones. Ahora nos toca esperar y ver el rumbo que toman las cosas con el presidente actual bajo la lupa del escrutinio público.



Danilo Medina, República Dominicana: “Del silencio presidencial a un acuerdo confidencial rechazado por el pueblo”.

Iniciando su segundo gobierno, el presidente Medina enfrenta su peor crisis política. A raíz del caso Odebrecht, miles de dominicanos se lanzaron a las calles el 22 de enero del presente año para reclamar mayor acción en contra de la corrupción, especialmente el caso de $92 millones de Odebrecht. Al margen de los discursos de rendición de cuentas establecidos por la constitución dominicana, el presidente Medina no es un político acostumbrado a dar mensajes a su pueblo de manera regular o de tener ruedas de prensa para tratar temas específicos. Odebrecht no ha sido la excepción, el presidente no se ha dirigido a la nación para explicar su vínculo con el publicista brasilero Joao Santana, recientemente condenado a 8 años de prisión en Brasil por su participación en sobornos que se relacionan a la asesoría de campañas políticas financiadas por Odebrecht, entre ellas, la de Medina.

El presidente Medina creó una comisión de personas notables para investigar el caso. La creación de esta comisión recibió amplio rechazo, ya que la persona que la preside, Monseñor Agripino Núñez Collado, tenía vínculos cercanos con una empresa que es socia local de Odebrecht. El 20 de enero del 2017 se anunció un acuerdo “confidencial” donde la compañía se compromete a pagar $184 millones al Estado dominicano como multa. A raíz del acuerdo, y sin ningún acusado o detenido, la Procuraduría General solicitó la extinción penal a favor de Odebrecht para que esta pueda seguir operando en el país. Danilo Medina se mantiene en silencio mientras ve su popularidad bajar de 80% en el 2016 a un histórico desplome de 50 % de aprobación.

Nicolás Maduro, Venezuela: “Enviando una señal clara”.

Se ha establecido que Venezuela habría recibido US$98 millones en sobornos y el presidente Maduro había manifestado que su gobierno terminaría todas las obras de la constructora utilizando ingeniería, capital y mano de obra venezolana. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, envió un mensaje claro a la población y a los organismos de investigación de su país cuando el 12 de febrero del 2017, pidió cárcel para quienes recibieron sobornos de Odebrecht en Venezuela. En un mitin por la celebración del día 12 de febrero, Día de la Juventud en Venezuela, Maduro dijo: “doy todo mi apoyo al Ministerio Público y al Poder Judicial para que hagan justicia en el caso de Odebrecht y vayan a la cárcel los responsables de haber recibido coimas, sobornos. Mano dura con eso”.

El 14 de febrero del 2017, a dos días de las declaraciones del presidente Maduro, la Dirección de Contrainteligencia Militar venezolana allanó las oficinas de Odebrecht en Caracas. A menos de 24 horas del allanamiento, las autoridades venezolanas anuncian el congelamiento de los bienes y cuentas de Odebrecht. Entre las medidas contra la corrupción anunciadas por Maduro, está la creación del programa “Misión Justicia Socialista”, con el objetivo de no solo combatir la corrupción sino la criminalidad en general.

Independientemente de la magnitud y el enfoque regional de este caso, la respuesta que cada país está dando al escándalo Odebrecht, debe ir acompañada de un claro propósito por fortalecer la confianza perdida en las administraciones presentes y pasadas, mientras se toman los pasos necesarios con reformas importantes y se aplican sanciones a los responsables. La primera lección aprendida en este caso es la importancia del valor de la democracia en Latinoamérica, haciendo énfasis en instituciones fuertes, acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas. Los gobiernos que se queden cortos en estas reformas y medidas para asegurar los pilares de gobierno abierto, verán como los pueblos hacen que su voz sea escuchada, en las urnas o en las calles.