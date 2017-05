Intelectual mexicano cuestiona “doble rasero” de titular de la OEA, Luis Almagro

Gilberto López y Rivas afirmó que México atraviesa un “desastre humanitario” y criticó al secretario general de la OEA por sus constantes ataques al gobierno de Nicolás Maduro.

El antropólogo mexicano Gilberto López y Rivas alertó por el “desastre humanitario” que vive México y realizó duros cuestionamiento al titular de la OEA, Luis Almagro, por su “doble rasero” ante los conflictos que atraviesan varios países latinoamericanos. Según declaraciones del intelectual a LA TECNO FM, “el señor Almagro ha largado como 15 tweets sobre la situación en Venezuela y sólo ha escrito uno sobre el asesinato de Javier Valdéz, y eso demuestra el doble rasero en cuanto a los medios de comunicación”.



A su vez, López y Rivas se preguntó “por qué Almagro no ve el drama mexicano, donde todos los derechos humanos han sido violentados y no aplica la Carta Democrática”, como si ha sugerido hacer contra Venezuela. “Evidentemente no lo hace porque el Gobierno México es obsecuente al de Estados Unidos, y porque junto al de Canadá jugaron un papel importante para la condena del 3 de abril contra Venezuela”, agregó.



En tanto, el exasesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional apuntó contra la “guerra mediática” que fija la atención en Venezuela “pero nunca lo hace sobre México”. En este sentido, rechazó “el linchamiento” de los medios hacia el gobierno venezolano y resaltó la convocatoria a intelectuales que realizó el presidente Nicolás Maduro para debatir el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente.



López y Rivas graficó la crisis sociopolítica que atraviesa México e indicó que en ese país “ya llevamos casi 200 mil muertos, 50 mil desaparecidos forzados y al menos medio millón de desplazados". “México es el segundo país más violento después de Siria, producto de una complicidad entre el crimen organizado y un Estado que también es criminal”.



Para escuchar el audio completo, hacé click en el siguiente enlace:

Intelectual mexicano cuestiona "doble rasero" de titular de la OEA, Luis Almagro