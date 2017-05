FASCISMO, linchamiento mediático y medidas perentorias

Una clara DEMOSTRACIÓN de FASCISMO fuera de nuestras fronteras se ha dado ayer contra la "sede de cultura de la Embajada de Venezuela en España" ante la mirada pasiva del Gobierno español de Mariano Rajoy. Así lo ha denunciado el Embajador de Venezuela en el Reino de España, Mario Isea por diferentes medios ayer tarde.

El "linchamiento mediático" que vive Venezuela es impresionante y de allí la necesidad de orientar todos los esfuerzos del Gobierno Constitucional y y del pueblo consciente de la República Bolivariana de Venezuela (RBV), a vencer esta operación psicológica nacional e internacional contra Venezuela. Lo que no descarta un llamado de ayuda a todos los pueblos del mundo, que han seguido con detenimiento, los logros de la Revolución Bolivariana, sobre todo, en esta batalla mediática.



Todos los medios de comunicación a nuestro alcance deben ser utilizado, desde las redes sociales hasta cualquier medio de comunicación existente, a fin de hacer frente a esta arremetida internacional. Al señalar los medios de comunicación a nuestro alcance, no nos referimos solo a teleSUR, VTV, los medios comunitarios locales o eventualmente, al acceso a algunos medios de países solidarios con Venezuela como lo son HispanTV (Iran) y RT (de la Federación Rusa), NO; me refiero a realizar un esfuerzo mayor dado que literalmente, estamos siendo víctima de una operación de acoso, hostigamiento y asfixia, lo cual, usualmente precede a una intervención internacional, que puede traducirse en una invasión armada.



Para ilustrar una respetuosa sugerencia al Gobierno Nacional, a diario vemos como voceros de diferentes cancillerías en el mundo, hacen regularmente ruedas de prensa para explicar aspectos de su política exterior a periodistas de todo el mundo. Para citar solo un ejemplo, figuras como María V. Zajárova Directora del Departamento de Información y Prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusia, realiza un extraordinario y elegante rol, comunicando regularmente, aspectos de Política Exterior y diversas situaciones que enfrenta su Gobierno y su Estado. De la misma forma lo hace, la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, junto a otros voceros de su Cancillería, para tratar temas de interés para la República Popular China. Ni que hablar de todos los voceros que han pasado por similar posición en la Casa Blanca.



Al igual que los países señalados y con mas razón, Venezuela, debería adoptar un esquema similar, para ofrecer a diario, la posición del Gobierno Bolivariano ante las acciones de guerra, si, de guerra, que la derecha pagada y paramilitar, realiza casi a diario en algunos puntos del territorio nacional, apoyada por la presión mediática internacional; acciones que están destinadas a ralentizar la actividad económica nacional, aterrorizar a la población venezolana y propiciar la INGOBERNABILIDAD de Venezuela, como lo han manifestado recientemente muchos de sus "lideres", todo esto con miras a producir el derrocamiento del Gobierno del Presidente Nicoĺás Maduro Moros y la derrota por vías no constitucionales de la Revolución Bolivariana.



El asedio a la "sede de cultura de la Embajada de Venezuela en España" y lo dicho por el Embajador Mario Isea ayer, reflejado en el minuto 46:14 del DOSSIER del Periodista Walter Martinez, publicado el 11/05/2017, indica lo grave de la situación existente en estos momentos, hecho que amerita de medidas extraordinarias y de emergencia a nivel comunicacional, pues, esta situación está pasando los límites de una "guerra no convencional"; estamos llegando a un nivel de operaciones de hostigamiento y ablandamiento severo, que históricamente se ha producido en otros países, previos a una intervención internacional o invasión. Solo por citar un ejemplo, Guatemala, Gobierno de Jacobo Arbenz, década de 1950.

No es de extrañar que la situación que se ha presentado en España ayer, sea solo parte de una operación de mayor calado a ejecutarse en los próximos días a nivel internacional, con el objeto de impulsar lo antes expuesto.

Responsablemente debo expresar que esta situación de "linchamiento mediático", no se puede enfrentar con base al procedimiento ordinario en tiempos de paz. Los monopolios mediáticos internacionales poseen mucho mas cobertura que los medios antes citados. Es por eso que, medidas como la sugerida, tienen mucho sentido en estos momentos para vencer la situación especial que vive la República Bolivariana de Venezuela en estos momentos, a la par de que crearía material suficiente, para que los defensores del Proceso Bolivariano, dispusieran de material actualizado para enfrentar esta arremetida.Medidas extraordinarias en lo mediático y en otros ordenes deben ser tomadas de inmediato. En el artículo titulado "Venezuela en la hora de los hornos" publicado por el Prof. Atilio A. Boron, en el portal Rebelión en fecha 8/5/17, el intelectual indica lo siguiente: "Si la oposición confirmara en los próximos días su rechazo a ese gesto patriótico y democrático [la convocatoria a la Asamblea Constituyente hecha por el Presidente NMM] el único camino que le quedará abierto al gobierno será dejar de lado la excesiva e imprudente tolerancia con los agentes de la contrarrevolución y descargar sobre ellos todo el rigor de la ley, sin concesión alguna".>> Venezuela en la hora de los hornos Debo manifestar mi total acuerdo con lo publicado por el brillante intelectual y mucho mas cuando afirma que "la derrota de la revolución se traduciría en la anexión informal de Venezuela a Estados Unidos". En mas de una oportunidad he comentado por diferentes medios, lo que en Venezuela nos estamos jugando, no solo se trata de los partidarios de la Revolución Bolivariana sino muchos venezolanos sin militancia política alguna. Si no se toman mediadas inmediatas y ejemplarizantes para enfrentar esta guerra que ya traspasa los límites de lo "no convencional", podemos correr el riesgo de perder la patria y la vida de muchos, pero muchos venezolanos., es un excelente medio para reencontrarnos los venezolanos y para reforzar la Constitución Bolivariana de 1999, pero, no podemos esperar tanto, pues mucho antes de finalizar su conformación, pudiera presentarse la tantas veces mencionada invasión, que obrigaría a centrar la atención en la defensa armada de nuestra patria; así que, la aplicación del marco legal vigente en Venezuela se hace perentoria y se requiere de inmediato, pues, a jucio de muchos, para después es tarde.Como nota personal, me tocó vivir cuando niño, las impresionantes persecuciones de los Gobiernos de Rómulo Betancourt y de Raúl Leoni en contra de muchos venezolanos y entre ellos, mi padre, Roso Adrianza Hernández; un hombre que nunca portó un arma ni hizo mal a nadie y cuyo único pecado fue "ser comunista", militante de base; como él mismo lo decía, "abrazó esas ideas dadas las condiciones de injusticia en que vivían grandes sectores de la población venezolana del entonces" ... Todo esto sucedía mientras las compañías petroleras estadounidenses principalmente, se llevaban de Venezuela casi regalado, una de las materias primas mas codiciadas por el capitalismo transnacional, el petróleo; Dos instrumentos usaba la burguesía y el imperialismo en el entonces como ahora para lograr sus objetivos, el monopolio de los medios de información y la acción de gobiernos títeres.En la Venezuela del entonces, el Observador Creole por RCTV, y por supuesto en lo político-represivo, los gobierno títeres ya citados y otros mas, eran usados para aniquilar a muchos venezolanos antiimperialistas, conscientes de la necesidad de defender de su patria y el bienestar de las inmensas masas desposeídas. Ahora, algo similar es lo que pretende implantarse en Venezuela si no se logran detener las acciones de la derecha internacional. Esperemos que si puedan ser detenidas con la participación de todos y la ayuda de Dios.