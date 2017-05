Xi lanza iniciativa de la Franja y la Ruta como un camino al crecimiento equilibrado

La iniciativa de la Franja y la Ruta debe convertirse en una plataforma para alcanzar tanto el crecimiento económico como el desarrollo equilibrado, indicó este domingo el presidente chino Xi Jinping en su discurso de apertura en la inauguración del foro.

"Debemos construir una plataforma abierta de cooperación y sostener y cultivar una economía mundial abierta", defendió Xi en el Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional en Pekín (capital).

Xi inauguró la cita de dos días con un discurso de casi tres cuartos de hora en el que repasó el significado histórico de las antiguas rutas comerciales que unían el este y el oeste, y las enlazó con el plan que Pekín promueve desde 2013.

La iniciativa se centra en cinco pilares: la coordinación de políticas, la conexión de infraestructuras e instalaciones, la eliminación de trabas al comercio, la integración financiera y el estrechamiento de los lazos entre pueblos.

