Vicepresidente de Ecuador pide indagar denuncias en su contra

El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, pidió este miércoles a la Fiscalía de ese país una investigación sobre las acusaciones sin pruebas en su contra, hechas durante la campaña electoral, relacionadas con los casos de corrupción de Petroecuador y Odebrecht.

El también candidato a la reelección por Alianza PAIS manifestó que no dejará que su honra sea manchada por rumores sin fundamentos regados por los hermanos Isaías en complicidad con Carlos Pareja Yanuzelli, quienes según Glas actúan como voceros de los candidatos políticos Guillermo Lasso y Andrés Páez.

Hoy acudiré personalmente a la fiscalía para pedir que se investiguen todas las difamaciones lanzadas durante la campaña — Jorge Glas (@JorgeGlas) 1 de marzo de 2017

"Señor fiscal, acudo a usted porque considero que ya es el momento de poner un punto final a una campaña sistemática, de destrucción de imagen, de afectación de la honra, de sembrar sospechas y dudas en la ciudadanía en medio de una campaña electoral", afirmó el vicepresidente ante la prensa.

Una publicación del diario Expreso de Ecuador vincula a Glas sin prueba alguna con una supuesta red de pagos ilícitos por parte de una empresa que es demandada por el gobierno nacional por más de 170 millones de dólares.

El vicepresidente ecuatoriano rechazó las pretensiones de involucrarlo en hechos de corrupción a través de las denuncias realizadas en redes sociales por el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yanuzelli, sentenciado a cuatro años de cárcel pero refugiado en Estados Unidos y los hermanos Roberto y William Isaías, prófugos de la justicia nacional.

"Debo decir a la ciudadanía, con mucha fuerza, con mucha claridad: jamás permitiremos la impunidad, jamás cohonestaremos ningún acto de corrupción, pero tampoco permitiremos que se manche nuestra honra, ni la de decenas de miles de servidores públicos de diversas áreas del gobierno nacional", afirmó Glas.

Por su parte, el fiscal Galo Chiriboga afirmó que avanzan en las investigaciones por las denuncias de corrupción relacionadas con los casos Odebrecht y Petroecuador, cada uno con sus características.

Galo instó a los medios de comunicación social que no promuevan la batalla de denigrar a funcionarios públicos y no acomodar hechos a verdades que no existen.

