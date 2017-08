"No puedo quedarme callado ante los nombramientos de gente de los Bucaram en puestos clave del Gobierno", aseguró el vicepresidente Jorge Glas en un comunicado difundido en Twitter.

"Se sientan las bases para un Estado de corrupción, al pactar con personajes nefastos de la historia como los Bucaram que pretendían quebrar al Estado para privatizar y hacer grandes negocios", advirtió el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas.

En un comunicado difundido a través de su cuenta de Twitter @JorgeGlas, el funcionario aseguró: "No puedo quedarme callado ante los nombramientos de gente de los Bucaram en puestos clave del Gobierno, aunque el presidente Lenín Moreno me pidió tiempo para resolverlo, la Patria no puede perder el tiempo".

El expresidente Rafael Correa criticó la existencia de un pacto con el bucaramato a quienes se les entregó la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL). Dalo Bucaram es hijo de Abdala Bucaram que gobernó el Ecuador en 1996 y fue destituido luego de seis meses en el cargo por "incapacidad mental para gobernar". Su gobierno estuvo marcado por escándalos de corrupción y desviación de fondos en el marco del proyecto "Mochila Escolar".

Glas aseguró que existe una "manipulación perversa" de las cifras económicas "pretendiendo imponer un imaginario de que el Gobierno de la Revolución Ciudadana manejó mal la economía, actuando de manera irresponsable, sobre endeudando al país y derrochando".

El presidente ecuatoriano Lenín Moreno declaró el lunes que "instruyó a todos los ministros y ministras así como a las secretarías de Estado a que pongan de manifiesto todas las irregularidades que son muchas, y de no hacerlo deben presentar su renuncia".

Ante estas declaraciones, Glas respondió que "es inaceptable" tal petición de Moreno porque el Gobierno del expresidente Rafael Correa "jamás encubrió a los corruptos, al contrario los denunció. La corrupción institucionalizada es entregar las empresas eléctricas a los Bucaram".

"Le recuerdo al compañero hoy presidente Lenín Moreno que fue electo gracias a la confianza de todo un movimiento político que le permitió ser candidato. Un movimiento político que tiene principios ideológicos muy claros y firmes que no se negocian ni se ceden", aseguró el vicepresidente en el comunicado.

