Venezuela se jugó este 30 de Julio otra de sus tantas batallas decisivas

El presidente Nicolás Maduro celebró estos "ocho millones largos", como la votación mas alta alcanzada por la Revolución Bolivariana en sus 18 años.



El resultado fue sorprendente para la propia presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena porque "no fueron pocas las dificultades y amenazas de todo tipo" para impedir esta convocatoria al Poder Constituyente.



¨Un día de dignidad nacional, de dignidad popular¨, decía el dirigente chavista Elías Jaua Milano en tono de agradecimiento a quienes hicieron posible esta victoria en las también ¨primeras elecciones bajo asedio, como si fuera una guerra¨.



Aunque esta era la vigésima primera elección en los tiempos de revolución bolivariana, sectores radicales llevaron su oposición al extremo de intentar paralizar el país, para impedir a los electores acudir a las urnas, incluso con amenazas de linchamiento.



Pero muchos como Rosalinda Fernández, hicieron hasta lo imposible por ejercer su derecho al voto, en una de las 24.000 mesas electorales habilitadas en más de 14.500 centros a lo largo de todo el país.



En medio de una larga fila de varias horas en el Poliedro de Caracas, Rosalinda aseguró que ¨la oposición está violando nuestros derechos, al obligarnos a estar encerrados en las casas. Estamos hartos. Aquí estamos todos los venezolanos que queremos paz¨.



"Aquí es donde tenemos que debatirnos nosotros, en las urnas. En los votos es donde nos contamos tanto los que están a favor y los que están en contra", agregó Mónica Molina desde otro centro electoral del centro de Caracas, la capital venezolana.



Ante inconvenientes que dificultaron el acceso a los centros de votación, el Consejo Nacional Electoral decidió extender por una hora más el horario del cierre de las mesas, antes fijado a las 6:00 de la tarde.



Nada pudo impedir que el pueblo venezolano mostrara su talante cívico y entusiasta.

#VenezuelaDecide con 41.53 % del padrón electoral. Más de 8 millones 89 mil 320 votantes acudieron a las urnas #VenezuelaConstituyente pic.twitter.com/OKrMHEnCqr — Rolando Segura (@rolandoteleSUR) 31 de julio de 2017



Al menos así lo reconoció el propio Ministro de Defensa Vladimir Padrino López cuando aseguró que ¨esta es la forma como se dirimen las diferencias en democracia. No es llamando al imperialismo a poner la garras en nuestra patria, no es llamando a matar nos entre nosotros, no es llamando a una guerra civil, a la violencia. Es llamando al pueblo cívicamente, como corresponde a una sociedad como la venezolana, en pleno siglo XXI¨.



Según el último corte en el Registro Electoral el 30 de abril de 2017, 19.805.002 electores tenían derecho a escoger 364 constituyentes territoriales y 173 por los sectores de trabajadores, pensionados, comunas y consejos comunales, estudiantes, campesinos y pescadores, empresarios y personas con discapacidad.



Un total de 6.120 candidatos estuvieron en campaña electoral entre el 9 y el 27 de julio, pero quienes resultaron electos tendrán ahora el mandato para debatir y proponer nuevas bases políticas, sociales, económicas y culturales para la República.



La convocatoria al poder constituyente fue presentada por el Presidente Nicolás Maduro como una opción de paz frente a la estrategia con la que durante mas de cien días, opositores promovieron acciones como la quema de personas, viviendas, vehículos e incluso linchamientos de sus adversarios políticos.