Venezuela rechaza ofensas de Kuczynski contra Latinoamérica

Kuczynski dijo que Latinoamérica es un "perro simpático que no da problemas" a EE.UU. El presidente Nicolás Maduro exigió una disculpa pública al pueblo suramericano.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó este viernes las ofensas del presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski sobre América Latina, a la que calificó como "perro simpático que no da problemas" a Estados Unidos (EE.UU.).

"Yo en nombre del pueblo Venezolano, a nombre de América Latina y el Caribe, le hago un llamado al presidente de Perú, a que públicamente se retracte y ofrezca una disculpa al pueblo latinoamericano y suramericano, a la patria de los libertadores. Lo que ha dicho es muy ofensivo, no podemos aceptarlo", aseveró Maduro.

Durante una presentación en la Universidad de Princeton, Kuczynski dijo que “Estados Unidos se enfoca en aquellas áreas donde hay problemas. Como el Medio Oriente. No invierte mucho tiempo en América Latina pues es como un perro simpático que está durmiendo en la alfombrita y no genera ningún problema”.

Kuczynski aseguró que la excepción es Venezuela y recordó que en la Cumbre de Cartagena le pidió a la canciller venezolana Delcy Rodriguez que su Gobierno debía dar un paso al costado. “Le dije que su Gobierno era insostenible y tenía que dar un paso al costado. Obviamente ella no lo recibió muy bien”, dijo el presidente peruano durante su ponencia “A New Age for Latin America”, fueron las palabras del jefe de Estado peruano.

El presidente de Venezuela rechazó esas declaraciones y aseguró que "en la historia de doscientos años de nuestras repúblicas, nunca un presidente en funciones había declarado que nuestros países eran perros echados ante los intereses de las élites estadounidenses".

"Usted (Kuczynski) dice que Venezuela se porta mal, nosotros lo que estamos es haciendo un Revolución", dijo el mandatario venezolano.

Maduro advirtió a Kuczynski de tener cuidado de seguir los pasos del expresidente peruano Alejandro Toledo, sobre quien pesa una orden de captura internacional tras ser acusado de recibir 20 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para favorecerla en la licitación de la Carretera Interoceánica Sur, que une Perú y Brasil. La orden de un juez peruano establece encarcelamiento preliminar por 18 meses. Toledo se encuentra supuestamente en Estados Unidos.