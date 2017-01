Venezuela rechaza declaraciones de vicepresidente colombiano

La Cancillería venezolana expresó este viernes su rechazo categórico a las declaraciones emitidas por el vicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras, contra el pueblo venezolano y las consideró llenas de odio, discriminación e intolerancia.

"Estas casas son para población desplazada que vive en Tibú, no vaya a dejar meter los venecos, por nada del mundo. Esto no es para los venecos. No hay un solo lugar en Colombia donde se permita que personas que no sean del país se beneficien de programas sociales", aseveró Vargas Lleras el jueves.

A través de un comunicado, el Gobierno de Venezuela exigió a Colombia ofrecer disculpas por las expresiones xenófobas y denigrantes expresadas por el vicepresidente de ese país.

