Venezuela rechaza comunicado de EE.UU. contra la ANC

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó enérgicamente el "absurdo e insolente" comunicado emitido por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sobre la elección de la Asamblea Nacional Constituyente.

El canciller expresó a través de su cuenta en Twitter que el país norteamericano continúa sumido en la ignorancia sobre lo que sucede en Venezuela al calificar de ilegítimo un mecanismo democrático establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Arreaza señaló que es lógico que EE.UU. no comprenda la Constituyente ya que en su Constitución no existe tal figura y el pueblo es “apenas una palabra hueca”.

Asimismo, acotó que Venezuela no da crédito a las absurdas acusaciones provenientes de Washington contra el proceso Constituyente que es solo una justificación para llevar a cabo el plan para agredir a los venezolanos.

Que EEUU reconozca, o no, la ANC es irrelevante para nuestro pueblo porque en Venezuela mandan los venezolanos y no Donald Trump

El ministro añadió que el pasado domingo 30 de julio más de ocho millones de venezolanos expresaron su apoyo a la ANC y que esa es la única opinión válida y legítima en Venezuela.

No aceptamos agresiones a nuestra soberanía e independencia, mucho menos de un gobierno impopular y tambaleante como el de Donald Trump — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 4 de agosto de 2017

El dato: Según un sondeo realizado el 2 de agosto por Quinnipiac University, el 67 por ciento de la población estadounidense desaprueba la gestión del presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, lo que representa la cifra más alta de desaprobación de su gestión desde la toma de posesión.

El sondeo realizado a 1.125 personas entre el 27 de julio y el 1 de agosto en todo el país, revela la percepción de la mayoría de los encuestados que coincide en que Trump no es honesto, no tiene habilidades de liderazgo y no se preocupa por lo estadounidenses promedio.