Venezuela exige a EE.UU. respeto hacia su vicepresidente

La canciller Delcy Rodríguez hizo entrega de dos Notas de Protesta al encargado de Negocios de Estados Unidos en Venezuela, Lee McClenny, en respuesta a la infamia vertida contra el vicepresidente Tareck El Aissami, por parte del Departamento del Tesoro de EE.UU.

>> Maduro: Venezuela responderá agresión de EE.UU. contra el vicepresidente

La Cancillería de Venezuela informó en su cuenta en Twitter que las Notas de Protesta rechazan las acciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense.

Las Notas de Protesta entregadas rechazan acciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Dpto del Tesoro estadounidense. pic.twitter.com/v0lXFEsWTk — CancilleríaVenezuela (@vencancilleria) 15 de febrero de 2017

Asimismo, indica la Cancillería que se exigió al funcionario diplomático el debido respeto al vicepresidente de la nación suramericana, Tareck El Aissami.

El Tesoro estadounidense emitió el lunes sanciones contra El Aissami, un abogado de 42 años de ascendencia sirio-libanesa, al acusarlo de facilitar, proteger y supervisar el envío de droga desde Venezuela a México y Estados Unidos. Las sanciones prohíben a cualquier ciudadano o compañía estadounidense negociar con ellos y 13 empresas.

La tarde de este martes, el presidente Nicolás Maduro calificó como una “agresión” las sanciones que impuso Estados Unidos al vicepresidente El Aissami y exigió una excusa a la Casa Blanca.

“Es una agresión que Venezuela responderá paso a paso con equilibrio y contundencia(…) Nuestro comunicado fue explícito y Venezuela utilizará todos los mecanismo para enfrentar esta infamia contra esta oficina que le ha aplicado a Cuba el bloqueo y la persecución criminal con que se ha castigado al pueblo cubano”, aseveró el mandatario.

>> Canciller Rodríguez: agresión de EE.UU. pretende vulnerar al Estado venezolano

Maduro expresó que “defender a El Aissami es defender la venezolanidad, no es Tareck el que atacan, es la revolución y el objetivo final soy yo, saben que no podrán conmigo, no podrán con esta Patria estamos protegido por la historia, por la vida, por Dios, estoy bendito y nuestra patria esta bendita”.

Recordó que durante la gestión del vicepresidente Ejecutivo como ministro de Interior y Justicia fueron capturados 102 narcotraficantes de los cuales 21 de ellos extraditados a los Estados Unidos.