Van 56 detenidos por muerte de líderes sociales en Colombia

La Fiscalía de Colombia comprobó este jueves que el asesinato de William Castillo Chimá, ocurrido el 17 de marzo del año 2016, en el Bajo Cauca antioqueño, se debió a su condición de líder social en el noreste de Antioquia.

El asesinato de Castillo Chimá es hasta ahora el primer crimen investigado de los 74 ocurridos entre enero de 2016 y lo que va de 2017 y está vinculado al hecho de estar relacionado con actividades de defensa de derechos humanos y liderazgo político en las regiones.

Castillo Chimá se oponía a las presiones y amenazas del clan Úsuga contra familias de la región y por esa razón fue asesinado.

>> 27 años del acuerdo de paz del M-19 con el Gobierno colombiano

Hace un año a esta hora confirmaban asesinato de William Castillo, líder campesino amigo entrañable. Luchó por la paz, lo recordamos siempre pic.twitter.com/tNmGRpKnpV — René Ayala (@reneayalab) 8 de marzo de 2017

La Fiscalía del país explicó que como el de Castillo hay otros tres expedientes con sentencia judicial, sin embargo, se ha determinado que estos crímenes, que en principio fueron denunciados como ataques a activistas de derechos humanos, no tienen nada que ver con una situación de liderazgo social o político. No hay una verdadera claridad sobre el origen de los crímenes ni la cantidad de víctimas. Las estadísticas no son claras.

Por ejemplo, ONG como Somos Defensores reportan 80 asesinatos de activistas, tan solo en 2016. Por su parte, Cumbre Agraria sostiene que fueron 114. La lista de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos contabilizó 64 casos en 2016 y la Defensoría del Pueblo registró no menos de 120 homicidios, 33 atentados y 27 agresiones a líderes y defensores de derechos humanos entre el 2016 y lo que va de 2017.

>> Voces de Paz llama a la reconciliación entre los colombianos

Las autoridades colombiana consideran que el hecho de que se trate de activistas no implica que la causa de muerte tenga relación con su liderazgo social o político.