Unos 600 miembros de las FARC-EP se movilizan este lunes a las zonas de concentración

La oficina del Alto Comisionado para la Paz de Colombia informó este lunes que 4 mil 394 guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) se movilizan a las zonas veredales transitorias de normalización (conocidas como ZVTN) desde el pasado sábado.

Esta medida es el paso previo al abandono de armas y a la desmovilización.

"Comenzó la última marcha de las FARC-EP. En total 36 operaciones para movilizar a cerca de 4 mil 394 hombres iniciaron desde la madrugada del sábado y esperan terminar en los próximos días", aseguró el despacho mediante un comunicado.

Por su parte, el presidente colombiano Juan Manuel Santos reiteró el pasado sábado que para el martes las FARC-EP quedarán concentradas en las 26 ZVTN, según lo acordado entre las partes en el acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre de 2016.

El alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, calificó como un éxito los traslados del fin de semana y que ubicaron a un poco más de mil doscientos guerrilleros en las zonas.

“Hoy en el Putumayo haremos un traslado complejo porque requiere siete horas de traslado, esa es la realidad de la paz y en eso estamos”, afirmó el comisionado.

De acuerdo con el reporte oficial, este lunes se realizarán cinco operaciones en las que se movilizarán 598 hombres y mujeres pertenecientes a las FARC-EP. En varias zonas veredales ya hay un aproximado de mil quinientos guerrilleros trabajando en la adecuación y, con los desplazamientos de mañana, se estima que asistirán a esos lugares un total de 6 mil integrantes de la organización.

Zona veredal en La Guajira no está lista

Pese a que el Gobierno indicó que todo está listo para el proceso de dejación de armas, en la zona veredal de Pondores, La Guajira, nada está listo.

Así lo informó Alirio Córdoba, representante del bloque Martín Caballero, quien aseguró “no hay agua, no hay energía eléctrica, no hay construcciones, no hay condiciones de salud, no hay nada”.

Según el guerrillero, en lo único que han avanzado es el mejoramiento de la vía de acceso hasta Pondores, pero en términos generales no hay condiciones para que los guerrilleros puedan instalarse en la zonaveredal.