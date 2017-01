Unidos Podemos pide reabrir debate de la eutanasia en España

El partido Unidos Podemos registró este miércoles en el Congreso una proposición de ley que busca legalizar la eutanasia con el objetivo de terminar con el deber de vivir aun cuando la persona se encuentre en una situación penosa irreversible.

"Pensamos que España no es un buen lugar para morir bien. Los cuidados paliativos no llegan a toda la sociedad y cuando llegan quizá no es lo que se requiere. España no es un buen lugar para morir bien porque todas las decisiones que tiene que tomar una persona en el momento final de su vida están muy limitadas", manifestó la diputada Marta Sibina, representante de Podemos.

La propuesta hecha por Podemos sostiene que es necesario regular la eutanasia y el suicidio médico asistido debido al cambio "en el modo de enfermar y morir" de la población como consecuencia de la creciente esperanza de vida.

"A la vez que se alarga la vida, se han generalizado las experiencias de sufrimiento personal, físico, psicológico, familiar y social en el proceso de deterioro y muerte de los pacientes", sostiene el documento.

Sibina propuso la creación de dos comisiones: una para cuidar las peticiones de eutanasia que se den y otra para hacer seguimiento a la ley, a través de un informe anual.

De igual manera, la parlamentaria dejó claro que es necesario realizar algunas modificaciones al Código Penal, debido a que este aún sanciona la eutanasia o el suicidio asistido.