"Un asesinato en Turquía" gana premio World Press Photo 2017

La instantánea titulada "Un asesinato en Turquía" tomada por el fotoperiodista turco Burhan Ozbilici, quien desde hace 28 años trabaja para la agencia Associated Press, ganó este lunes el premio World Press Photo 2017.

La fotografía, que imortaliza el momento exacto en que el asesino permanece al lado del cuerpo del diplomático tendido en el suelo, fue tomada el 19 de diciembre de 2016, cuando un policía antidisturbios que se encontraba fuera de servicio, Mevlüt Mert, asesinó al embajador de Rusia en Turquía, Andréi Kárlov, quien se encontraba dando un discurso en una galería de arte de Ankara.

Foto ganadora del premio World Press Photo 2017.

El reportero gráfico que acudió a la galería porque le quedaba de paso entre la oficina y su casa, dijo "estoy aquí. Quizás me disparen y me hieran, quizás me maten, pero soy periodista y tengo que hacer mi trabajo. Podría salir corriendo sin hacer ninguna fotografía (...) Pero luego no sabría qué contestar si alguien me preguntara por qué no hice ninguana foto".

Ozbilici recordó que antes del crimen "él [el asesino] estaba detrás del embajador mientras daba su discurso. Como un amigo, como un guardaespalda".

El presidente del concurso, Stuart Franklin, felicito al periodista y dijo "no es fácil imaginarte en una situación así sin saber qué está pasando, poniendo tu propia vida en riesgo. La serie de fotografías que hizo es impresionante", subrayó.

El jurado revisó 80.400 fotografías y decidió seleccionar la imagen del atentado terrorista como fotografía del año porque refleja "el odio de nuestros tiempos".