Trump asegura que heredó "un desastre" dentro y fuera de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, afirmó haber heredado "un desastre" de las administraciones pasadas pero aseguró que "nos vamos a ocupar de eso".

"Sinceramente, heredé un desastre: aquí y en el extranjero", dijo en una rueda de prensa. Añadió que "hemos comenzado la enorme tarea de devolver el Gobierno al pueblo".

"Algunas de las cosas que hago no resultan populares, pero son necesarias", destacó el mandatario estadounidense.

Acerca del muro que construirá en la frontera de México, Trump afirmó que "va a ser un gran muro. Y lo negociaré yo, de modo que el precio se bajará como el resto de las cosas que he negociado".

Trump también anunció que la próxima semana firmará una nueva orden ejecutiva "para proteger al pueblo estadounidense", aunque no ofreció más detalles al respecto.

>> Guantánamo: 114 años de ilegalidad

Asimismo, el presidente defendió los "increíbles avances" desde que llegó al poder hace casi un mes, al considerar que heredó “un desastre” dentro y fuera del país dejado por su antecesor, Barack Obama.

Con relación a los medios de comunicación, Trump aseveró que están "fuera de control". "Yo sé cuando dicen la verdad; el tono (de sus noticias) tiene mucho odio", reveló.

Por otra parte, en cuanto a la relación con Rusia aclaró: "No poseo nada en Rusia, no tengo préstamos de Rusia y no tengo acuerdos con Rusia" y aseveró que "las filtraciones son reales. Las noticias son falsas".

Un latino en el Departamento de Trabajo

Durante la conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump informó que nombrará a Alexander Acosta, un antiguo miembro del Consejo Nacional de Relaciones Laborales, como su candidato a secretario de Trabajo.

Acosta es un abogado cubanoamericano que fue fiscal general del Distrito Sur de Florida y ejerce como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de Florida desde 2009.

De ser confirmado por el Senado, será el primer latino del Gabinete del mandatario republicano, según EFE.

>> Situación actual de la base naval de Guantánamo