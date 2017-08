Durante la primera conversación telefónica entre Donald Trump y Enrique Peña Nieto, el mandatario estadounidense amenazó a su par mexicano de no reunirse más con su Gobierno si este decía públicamente que no pagaría la construcción del muro fronterizo.

Trump le pidió a Peña Nieto que dejara de decir abiertamente que México no pagaría el muro, según informó The Washington Post, medio de comunicación que tuvo acceso a la transcripción de la llamada entre los presidentes.

La llamada fue realizada el 27 de enero de 2017, y Trump le dijo a Peña Nieto que "no le podía decir eso a la prensa" porque él no podía "negociar en esas circunstancias".

"Si vas a decir que México no va a pagar por el muro, entonces no quiero reunirme con ustedes más porque no puedo vivir con eso", dijo en la conversación.

>>Trump culpa al Congreso de relación "muy peligrosa" con Rusia

En el transcurso de la llamada Trump habló de la financiación del muro y reconoció que la posibilidad de que México pague por la construcción es probable que no ocurra y que el financiamiento vendrá de algún otro lugar.

Asimismo, explicó al mandatario mexicano que sabe "cómo construir muy barato" y le sugirió que el financiamiento podría salir de impuestos fronterizos, "la mayoría estaría entre el 10 y el 15 por ciento".

Trump agregó que el muro era "lo menos importante" de lo que hablaban, pero "lo más importante" políticamente hablando.

>>Trump presenta plan que limita inmigración legal

"Con el muro, tú y yo tenemos un problema político", dijo. "Mi gente se levanta y dice: 'México pagará por el muro', y su gente probablemente diga algo en un lenguaje similar pero ligeramente diferente", añadió.

El presidente estadounidense propuso a peña Nieto decir que la cuestión "se resolverá" cuando se vieran obligados a responder preguntas sobre el tema del muro.