Triunfa cine latinoamericano con varios premios en Berlinale

La cinta Una mujer fantástica, coproducida por Chile, España, Estados Unidos y Alemania, ganó este sábado el Oso de Plata en la 67 edición del Festival de Cine de Berlín por el mejor guión.

Esta historia está centrada en el rechazo social a una mujer transgénero, firmada por Lelio y Gonzalo Maza.

Otro Oso de Plata lo conquistó el filme mexicano Ensueño en la Pradera, de Esteban Arrangoiz Julien, obra que trata de reflejar las difíciles condiciones de vida que sufren muchos mexicanos y el impacto de la violencia en los habitantes de los pequeños pueblos.

El cineasta mexicano Arrangoiz denunció que su país vive una etapa "muy oscura" marcada por la violencia que se está grabando en el imaginario de los niños, por lo que instó al Gobierno de su país a invertir más en educación y cultura como "única manera de salvar a las nuevas generaciones".

Por su parte, el corto Centauro, del argentino Nicolás Suárez, una película del oeste greco-creole que transcurre en la Pampa argentina, recibió una mención en la misma categoría mientras que el filme The Jungle Knows You Better Than You Do, de la directora colombiana Juanita Onzaga y coproducido con Bélgica, se llevó el Premio Especial al mejor cortometraje del jurado internacional de la sección Generation 14 plus, con 2.500 euros.

