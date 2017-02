Transportistas se unen a paro en contra del Gobierno argentino

El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, informó que el gremio de transportistas se sumará al paro previsto para la segunda quincena de marzo por la Confederación General del Trabajo (CGT) en contra de las políticas del presidente Mauricio Macri. Sin embargo, manifestó que le gustaría conversar con el mandatario para "encaminar" la situación.

"Es un tema que tiene que decidir el Gobierno (...) han prometido muchas cosas pero vemos que no hay soluciones", expresó Fernández.

El vocero gremial señaló que "cada vez hay más comercios cerrados, los bares y casas de comida, también" y añadió que "en el transporte ha caído la carga de corta y larga distancia un 6,7 por ciento".

Fernández, igualmente, manifestó estar consciente de la situación que afronta ese país y dijo estar muy preocupado por lo que pueda pasar.

"Somos conscientes y lo vemos constantemente todos los días que hay cada vez menos fuentes de trabajo y esto nos preocupa mucho. También nos preocupa que se haya cortado el diálogo de esta mesa de conversación, que últimamente estábamos haciendo, y que no se consiguió nada porque acá los empresarios se comprometieron con no despidos y no suspensiones y eso continúa", expresó.

Los transportistas no solo tienen previsto participar en el paro de la CGT, sino también en una movilización que se llevará a cabo el 7 de marzo.

Por otro lado, el secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), Gerónimo "Momo" Venegas, aseguró que no creía que el supuesto paro se concretara, ya que "pusieron una fecha muy lejana", lo que da tiempo para que se dé una negociación entre las partes involucradas y el Gobierno.

Por su parte, el diputado nacional y representante de la CGT de Argentina, Héctor Daer, expresó que la relación con el Gobierno es crítica y, por ello, hay una gran disposición a marchar el 7 de marzo.