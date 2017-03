Tragedia en Guatemala revela casos de maltratos a menores

El incendio ocurrido en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en Guatemala, reveló numerosos incidentes trágicos que sucedían en la casa de acogida, donde los menores no contaban con suficientes alimentos, sufrían abusos y malos cuidados.

Denuncias de parientes de las víctimas destacan casos de niños maltratados verbal y físicamente, tanto por el personal que opera en la institución como también por menores residentes.

"Me contó que le dan panes con moho y no se los quiere comer. Me he dado cuenta de que cuando les traen comida, muchos niños se atragantan, como que si no hubieran comido en días", afirmó Raquel López, una de las madres de los niños. Asimismo, fueron revelados incidentes que involucran consumo de drogas y abusos sexuales en el hogar.

>> ONU lamenta muerte de menores por incendio en Guatemala

Según reportes de centros de salud de la capital guatemalteca, hasta el momento el saldo de víctimas asciende a 32 fallecidos y más de 20 heridos.

Ahora todos condenando lo ocurrido. Señores hace años ese hogar era foco de vejámenes hacia niños. #VivoNoticias — Mario Rosales (@vozdeltuit) 9 de marzo de 2017

Durante el miércoles y la madrugada de este jueves, murieron 12 adolescentes en los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios, a causa de la gravedad de las quemaduras.

La mayoría de los internos del Hogar Seguro Virgen de la Asunción llegaron por problemas intrafamiliares y su estadía, que debía tener una duración de al menos 30 días, era prolongada hasta los cinco meses.

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y el Consejo Nacional de Adopciones (CNA) propusieron un cierre progresivo del Hogar Seguro debido a las denuncias de malos tratos, hacinamiento y reclutamiento de menores para el tráfico sexual interpuestas en años recientes.

Desde 2016 existían procesos de "desinstitucionalización" de los niños para cumplir con la capacidad del hogar que a finales de 2016 albergaba un total de 720 menores, en una institución con capacidad para 500.

Condolencias desde Rusia

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, manifestó sus condolencias a su homólogo de Guatemala, Jimmy Morales, por los fallecidos en el suceso.

"Acepte mis profundas condolencias por las consecuencias trágicas del incendio en un centro para menores en el municipio San José Pinula", manifestó el mandatario mediante un telegrama.

Putin transmitió palabras de apoyo a las familias de las víctimas mortales y deseó una pronta recuperación a los heridos.