Trescientos mil hombres y mujeres que trabajan como asistentes del hogar limpiando, cocinando o atendiendo a niños y personas mayores, han sido testigos de la profunda transformación que ha vivido el Ecuador este último decenio bajo el gobierno progresista actual.

Estos logros penden de un hilo a merced de la venidera elección.

Y para las decenas de miles de trabajadores que han obtenido derechos laborales básicos por vez primera en la última década lo que está en juego no es poco.

"Hubo veces en las que no se nos pagó por nuestro trabajo, no teníamos seguridad social, no contábamos con un sueldo mínimo", Maximina Salazar directora de las Asociación de Trabajadoras Remuneradas del Hogar (ATRH) explicó a teleSUR.

"En el pasado, sufríamos todo tipo de violencia laboral en contra de las mujeres", agregó.

Cuando comenzó la Revolución Ciudadana en Ecuador, al momento en que el izquierdista Rafael Correa asumió la presidencia en 2007, fue la primera vez que el gobierno ponía en la agenda un diálogo abierto con los ministros, los empleadores y los trabajadores. Fue entonces que la Asociación de Trabajadoras Remuneradas del Hogar fundada en 1998, tuvo la oportunidad política de establecer una mesa de negociaciones y lograr los objetivos de una década de lucha.

Maximina recuerda muchos casos en los que trabajadoras del hogar - la organización las llama así y no empleadas domésticas - no tenían derechos, y muchas de ellas eran abusadas sexualmente por sus empleadores.

"Siempre ha habido discriminación hacia nosotras en este sector laboral", comenta Maritza Zambrano, dirigente del Sindicato de Trabajadoras Remuneradas. "Han sido 19 años de lucha", señaló.

Maritza de 46 años y Maximina de 64, han trabajado juntas durante años para proteger los derechos de las trabajadoras y están esforzándose para ampliar su cobertura, y así proveer asistencia en todo el país.

"Si ellas (las trabajadoras) quedan embarazadas y el niño es del empleador, después de dar a luz serán echadas a la calle y el empleador se queda con el bebé", nos contó Maritza subrrayando las difíciles condiciones que sufrían, especialmente las mujers, antes de la introducción de las muy necesarias reformas.

Junto a las negociaciones para mejorar las condiciones de trabajo, la asociación fue un paso más alá para proteger a sus miembros y creó un sindicato, con el cual también colaboran con otras organizaciones de envergadura en América Latina, así como con la Organización Internacional del Trabajo. El sindicato de las trabajadoras Remuneradas del Hogar se creó en 2016, marcando un hito victoriosos en el movimiento de los trabajadores.

Además de luchar por derechos en concreto, parte de la lucha para las trabajadoras del hogar en Ecuador es también ser vistas con dignidad y así como reconocimiento de su trabajo como parte importante de la sociedad.

"Cuando voy a trabajar a tu casa, no debes llamarme 'doméstica'. Es cierto que trabajo en una casa - limpio y cocino- pero es un trabajo por el cual recibo un pago", recalcó Maritza. "Intentamos cambiar ese término discriminatorio hacia nuestro gremio".

Actualmente, las 660 afiliadas del sindicato reciben entrenamiento e información sobre seguridad en el trabajo, los peligros del trabajo así como la seguridad social, sus derechos y responsabilidades. También se les garantiza un sueldo mínimo, seguridad social, respeto a la jornada laboral de 8 horas y las vacaciones, ninguno de los cuales eran parte de la ley hace una década, cuando las trabajadoras enfrentaban condiciones que la mayoría describe como de esclavitud.

"Si viene otro gobierno, de otro partido, de la derecha, créamos - podríamos perder todo lo que hemos logrado", agregó Maxima.

De acuerdo a la Secretaría Nacional de Gestión de la Política de Ecuador 99.614 trabajadoras remuneradas del hogar ya se encuentran en el sistema de seguridad social del país. La garabtía de derechos para decenas demiles de trabajadoras del hogar es siginificante, dado que en toda América Latina más de 14 millones de mujeres que trabajan en hogares no devengan un sueldo apropiado por sus labores.

Pero ahora, el futuro de estos logros progresistas del gobierno de Rafael Correa serán sujeto de elección en el voto popular, los ecuatorianos irán a las urnas el 19 de febrero para elegir un nuevo presidente así como a otros legisladores. Mientras tanto, el referendo sobre los paraísos fiscales pudiera estimular la lucha contra la desigualdad al prevenir que los políticos acaudalados lleven sus dólares a otras latitudes.

Este será una elección clave para el país andidno, los votantes decidirán si continúan con el legado de la Revolución Ciudadana los próximos cuatro años con el mismo partido gobernante, o si elegirán a uno de los siete candidatos de la dividida oposición, todos y cada uno con campañas enfocadas en reformar muchas de las iniciativas angulares de Correa.

Antes de culminar su periodo, el Presidente Rafael Correa quien por ley no puede ser candidato para otro periodo presidencial, presentará un último referendo, preguntando a los ciudadanos si desean o no introducir una prohibición para que los políticos y los funcionarios electos tengan dinero en paraísos fiscales. Ecuador ha estado a la vanguardia de una pelea por mayores y más estrictas regulaciones internacionales con el fin de evitar la evasión de impuestos, y nuevas normas internacionales establecerían un precedente importante, asimismo consolidarían el legado del gobierno de Correa en lucha contra la desigualdad.

La campaña global en el dominio de la evasión de impuestos y la búsqueda de soluciones totales para un mayor desarrollo económico ganó momentum después de la filtración de los Panamá Papers en 2016, la cual reveló como algunas de las personas más ricas y poderosas del planeta escondían su dinero y evitaban el pago de impuestos a través de cuentas en paraísos fiscales y empresas fantasma.

Eurodad, la red europea para la deuda y el desarrollo, una de las principales asociaciones que trabajan en asuntos fiscales, ha promovido las negociaciones globales entre gobiernos en las Naciones Unidas para neutralizar a los paraísos fiscales, con el apoyo de organizaciones financieras internacionales.

El coordinador de justicia de Eurodad, Tove Ryding, dice que algunos de los países más ricos y desarrollados no están interesados en estas charlas globales, y por el contrario desearían dejar de lado a otros países que sí quieren trabajar por la transparencia y la igualdad.

"Creemos que debería existir una fuerte y amplia coalición para todos los gobiernos que quieren avanzar con esto", dijo Ryding a teleSUR. "Y si hay uno, dos o tres gobiernos que de rehusan a cooperar, esto no deberíahacer que el mundo deje de avanzar hacia un acuerdo en este aspecto".

Los países en desarrollo han apoyado esta propuesta a lo largo de 10 años", agregó Ryding. "Y ahora vemos como Ecuador nuevamente lo pone en la palestra".

De acuerdo a Ryding las petroleras, la banca internacional e inclusive grandes cadenas de cafeterías que están haciendo de todo, creando una coalición de corporaciones multinacionales para detener cualquier legislación que cambie el sistema de impuestos actual.

La Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo ha dicho en su reporte más reciente que un tipo de evasión de impuestos le cuesta a los países en desarrpllo 100 mil millones de dólares anualmente.

Según Ryding todavía no es posible conocer la escala completa de la evasión de impuestos en el mundo, ya que esto se hace de forma secreta, pero los paraísos fiscales le cuestan muchísimo dinero no solo a los países en desarrollo sino a todos los países.

"Es un problema global, así que necesitamos una solución global", agregó.

"Vemos el asunto de la evasión como una de las razones por las que no hemos podido librarnos de la pobreza, ni de financiar la protección ambiental".

"A todos interesa solucionar este problema".

Pero el asunto de la evasión de impuestos es un tema importante en la agenda política ecuatoriana, much as personas enáreas rurales del país todavía no entienden mucho acerca de paraísos fiscales o si sus funcionarios locales electos tienen cuentas millonarias en en extranjero.

De acuerdo con los Panamá Papers, hay 40 empresas en Ecuador que tienen sus activos en cuentas en paraísos fiscales, especialmente en Panamá. El país también perdió un estimado de 4,3 billonesde dólares en paraísos fiscales entre 2014 y 2015.

Maximuna, que ha dedicado al menos dos décadas a la defensa de los derechos de las trabajadoras del hogar, está de acuerdo con la propuesta y apoyará el sí en el venidero referendo sobre la transparencia pública en cuanto a los araísos fiscales. Ella dice que revhaza la idea de que las personas ricas puedan hacer a otros países más ricos y mas desarrolladoa mediante el pago de intereses, en vez de traer ese dinero de vuelta para sus países en beneficio de sus compatriotas quienes lo necesitan más.

"Si ese dinero estuviese en nuestro país tendríamos mejores condiciones",, agregó. "No solo para vivir, sino para la salud, carreteras, educación", añadió. "Es por ello que no apoyamos que los políticos de hoy tengan dinero en los paraísos fiscales en el extranjero, en vez de tener ese dinero en nuestro Ecuador".

Maritza agregó que considera que esos políticos son unos traidores, pues a pesar de ser ecuatorianos sus decisiones económicas sugieren que no aman al Ecuador o a su pueblo.

"Todos esos candidatos que están haciendo promesas de que crearán millones de empleos - ¿cómo pueden prometer esas cosas cuando son los primeros en invertir en otros países?, afirmó Maritza.

"¿Cree usted que el pueblo ecuatoriano merece ese engaño?", añadió. "No se lo merece".